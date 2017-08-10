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Акції від банку Інвестицій та заощаджень
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Акційні пропозиції. кращі пропозиції
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2019 11:37

З BISbank в WOG PAY додатково до 1 грн/л бонусами!

Шановні Клієнти,

З 01.08.19 по 31.10.2019 клієнти банку АТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ», заправляючись на АЗК WOG з сервісом WOGPAY Пальне* та способом оплати BISbank** отримують додаткові бонуси на ПРАЙД:

+1,00 грн/л на бензин чи ДП
+0,70 грн/л на LPG Mustang

Додаткове нарахування бонусів діє разом зі стандартними умовами програми лояльності ПРАЙД та з акціями: «Індивідуальні винагороди».

Щоб отримати додаткові бонуси, необхідно авторизуватись в додатку PRIDE розділі Профіль, як клієнт АТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ». Після цього, в сервісі WOGPAY Пальне обрати спосіб оплати BISbank та здійснити заправку.

Якщо Ви не є клієнтом АТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ», то ви маєте змогу їм стати, погодившись на дзвінок оператора Банку, зайшовши в додатку PRIDE в розділ Профіль, BISbank або зателефонувати за номером 0 800 50 30 05 чи 044 207 70 32.



* WOGPAY – сервіс у новому мобільному додатку PRIDE.
** Спосіб оплати BISbank – сервіс оплати в додатку PRIDE

https://www.bisbank.com.ua/article/z-bi ... onusamy-2/
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