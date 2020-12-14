Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
kingkongovets написав: вул. Регенераторна, 4к1 ЖК «Комфорт Таун» Дніпровський район 1 кімната | 46 м² | 5-й поверх 90 000$
1к в бывшей промзоне на левом берегу 90 тысяч
мир окончательно сошёл с ума
Погодили мені еОселю на днях, так як на мені житло менше 52 кв.м. Мене зараз цікавить або Київ, або Ужгород. Лише ці 2 міста. Проте поки ні там, ні там ціни не є адекватні. Я маю на увазі здані новобуди з ремонтом. З поставкою через рік/два є багато хороших варіантів. Але такого, щоб "заїхав і живи" нема зовсім. Вчора дивився ринок Ужгорода, новобуди не в дупі міста з ремонтом вже продають від 4куе/метр. Це блін вже ціни Мюнхену чи Мадриду?
П.с. Я вже вклався в новобуд в Мукачеві з поставкою через півтора року, тож хочеться готове. Але готове по сумі не проходить по програмі, тому відмовився від неї і купівлі. Там є гранична ціна м2 для Києва та для обл.центрів. П.с.2. До речі, по моєму новобуді в М. забудовник вже підняв ціну на 200уе/метр всього за 3 місяці. Тож зараз в Україні хіба розглядати ринок Харкова/Херсону в надії на мир.
Київ - столиця. Є в більший кількості робочі місця, інфраструктура, ВУЗи, медицина.
Ужгород тимчасово подорожчав через війну, але фундаментально там перспектив менше ніж в столиці.
я взагалі на розумію як можна всерйоз порівнювати мегапереоцінений на моменті Ужгород, де взагалі нема чого робити і недооцінений через всім зрозумілі обставини Київ
але хто ми такі шоп це коментувати?
зи: Мукачево до речі дуже люблю, до Ужгорода абсолютно байдужий
Київ столиця десуверенізованої держави(навіть хоча б через курс на євроінтеграцію), трохи не фейлд стейт. І держава ще з обрубленим східним та північним вектором. хто буде буде щось інвестувати в українське лівобережжя , та навіть надніпрянщину - хз. 90 км до кордону з екзистенційним ворогом. І нема на то ради як це виправити. Розташування столичних функцій зараз у цій лоації викликає сумніви. Ужгород, Лівів та навіть Одеса ближче до метрополії та економічних центрів тяжіння, далі від небезпеки "Зрозумілі обставини" нікуди не дінуться найближче десятиліття Ужгород поки дешевше за Болгарію, тим більще за Словаччину, тому сильно не впаде. А ось чи залишилось щось від аеропорту Бориспіль - питання
не з цієї, а з сусідньої фатерки вид на ЄС та НАТО у цьому районі понабудували пафосних мансард а що мені подобається в Ужгороді - не бачив швів на панельках, якось так зроблен радянський фонд що не зрозуміло цегла чи панель. І на хрущіках червона черепиця, майже Прага І новобуди нормальної поверховості 4-8, дуже рідко домінанти 10+ Ріелтор внатурє бігунець