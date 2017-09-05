Акції від банку Інвестицій та заощаджень

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Додано: Чет 11 чер, 2020 09:17
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Додайте промокод VisaRaketa під час оплати
Оберіть оплату карткою
Отримайте смачну їжу та приємний бонус — безкоштовну доставку!
Пропозиція дійсна за промокодом: VisaRaketa
Додано: Вів 15 гру, 2020 10:25
«Гроші добре витрачай – подарунки забирай!»
Вітаємо перших переможців Акції "Гроші добре витрачай - подарунки забирай!
138 учасників, які виконали умови Акції, отримали поповнення мобільного телефону на суму 50 гривень.
4 учасника, які здійснили найбільше оплат (номери телефонів 098 ****245; 050****880; 067****098; 067****058) - отримають сертифікати на суму 1 000 гривень від інтернет-магазину "Rozetka".
Не втрачайте шансу стати володарем iPhone 12 - розраховуйтесь Apple/Google Pay на суму від 200 грн і беріть участь в Акціі «Гроші добре витрачай – подарунки забирай!»
Додано: Вів 23 лют, 2021 10:20
Вітаємо переможця "Гроші добре витрачай – подарунки забирай"
Шановні клієнти!
Дякуємо Вам за активну участь під час проведення Акції «Гроші добре витрачай – подарунки забирай!» партнерського проекту Visa та АТ "БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ"!
Наразі відбувся фінальний етап розіграшу, головний приз якого - iPhone 12.
Переможцем розіграшу став Вадим Сидун з Волинської області.
Вітаємо переможця та бажаємо й надалі користуватись платіжним сервісом Apple Pay з карткою Visa від АТ "БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ"!
Додано: П'ят 10 вер, 2021 12:47
Перший переможець акції !
Осінь розпочинається з позитиву!
Друзі, ділимося з Вами фотографією Галини Ковальчук - щасливої власниці електросамокату. Вітаємо з перемогою у розіграші та бажаємо успіхів у наступних акціях.
А також нагадуємо, що Акція "Чудові подарунки за прості розрахунки з карткою Visa від BISbank!" триває по «05» жовтня 2021р.
Здійсніть п’ять транзакцій купівлі карткою VISA від АТ" БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ" на суму від 500 грн
АБО
Відкрийте карту VISA від BISbank та зробіть мінімум 2 транзакції на 500 грн та приймайте участь у Акції "Чудові подарунки за прості розрахунки з карткою Visa від BISbank!"
Розіграш щомісяця. Призи: 13 сертифікатів «giftmall» номіналом 1 000 грн та головний приз – електросамокат Ninebot by Segway MAX G30 II.
Додано: П'ят 10 вер, 2021 13:14
Re: Акції від банку Інвестицій та заощаджень
Процент на транзакции через VISA будет повышаться в обозримом будущем?
Додано: Вів 07 гру, 2021 10:49
Акція "Гарячі подарунки за прості розрахунки!"
Раді повідомити про старт Акції "Гарячі подарунки за прості розрахунки!"
З 06.12.2021 р. до 01.03.2022 р., сплачуй щотижня за будь-які покупки та послуги карткою Visa на загальну суму від 2500 грн. та стань одним з 10 щасливих володарів подарункового сертифікату від Rozetka на 1000 грн.
Кожен учасник акції бере участь у розіграші головного призу Ігрова приставка Sony PlayStation 5 який відбудеться 16.03.2022 р.
130 Сертифікатів та головний приз Ігрова приставка Sony PlayStation.
Додано: П'ят 21 жов, 2022 20:40
Re: Акції від банку Інвестицій та заощаджень
Акція для нових вкладників!
АТ «Банк Інвестицій Та Заощаджень» у період із 20 жовтня 2022 року по 20 грудня 2022 року (включно) проводить акцію для фізичних осіб, які були або є вкладниками інших банків, із розміщення коштів на депозит «Долучайся».
https://news.finance.ua/ua/uuvaha-akciy ... vkladnykiv
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