Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2026 23:17

ЛАД


Практически всё, захваченное за 4 года, они захватили именно тогда.


А скільки залишила? Знайдете сам карту? Де були на півдні, де зараз. Де були на півночі, де зараз
Hotab
Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2026 23:21

  Hotab написав:ЛАД


лютому-квітні 2022 очень успешно отступили.


В лютому квітні мільйонна армія (це термінологія , якою жонглює 313-й) не змогла на допоміжних для ЗСУ напрямках (бо основний був Донбас) нічого зробити з Кратно меншими підрозділами ЗСУ і вийшла . Саме так само «300 тис армія» (по тій самій термінології) не змогла зачистити Донбас , де кратно менші сили обороняли,


З приводу 2022 так воно і є. Мабудь не кратно меншими, а просто меншими, але це дискусійно.

А от з приводу 2014, то там сепарів було значно більше ніж москалів, тому не меншими.
vt313
 
Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2026 23:24

  Hotab написав:ЛАД


Как не приводили?
А это:

Ви навмисно починаєте вмикати дурака? Я детально пояснив, що справа по збитому боїнгу, а не «про бук». З буком все зрозуміло. А от хто керував процесами цікаво.
Простите, но в последнее время вмикати дурака начинаете вы.
Естественно руковолит тот, чей "Бук". кто хорошо знает его возможности и применение. А не какой-нибудь "тракторист" или шахтёр. И даже не Захарченко или Плотницкий.

Было достаточно раптово.

Так ви не побачили питання «хто приїхав на автобусах і шукав дорогу»?
Це точно ознаки громадянського конфлікту?
А ви не побачили мої питання у відповідь?
Сколько могли привезти на автобусах? Достаточно для взятия 1,5-млн. города? Не смешите.
ЛАД
Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2026 23:31

ЛАД

Достаточно для взятия 1,5-млн. города?


Що значить «брати город», коли його не обороняють? Херсон вам не дає нічого зрозуміти?
Так хто там намагався захопити у вас в харкові адміністрацію? Росіяни чи ні? Який прапор ставили? То де тут громадянства війна?
В Криму також громадянська війна, коли захоплювали росіяни , а ЗСУ не чинили спротив?
Востаннє редагувалось Hotab в Чет 09 кві, 2026 23:45, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2026 23:37

  Hotab написав:ЛАД


Практически всё, захваченное за 4 года, они захватили именно тогда.


А скільки залишила? Знайдете сам карту? Де були на півдні, де зараз. Де були на півночі, де зараз
Вы написали "в лютому-квітні 2022". Залишили позже - в основном в сентябре-ноябре 2022.
И я уже не раз писал о безграмотном планировании операции российским Генштабом во главе с "великим полководцем" Герасимовым. Расчёт был на то, что будет "как в Крыму". Нацгварлия ехала с пластиковыми щитами и дубинками.
ЛАД
Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2026 23:40

ЛАД

Чернігівщина і Київщина , Сумщина , коли вийшли?
На півдні де були? В Вознесенську?
По новій бетонці з Мико на Кіровоград поїхали? Де там були?
А коли втікли?


о безграмотном планировании операции российским Генштабом


Треба ж таке! Знов співпало, «південна кишка, хто ж думав що там не вдасться стояти без постачання і з рейдовими діями ДРГ . Та ще і постійним вогневими нальотами.
Hotab
Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2026 00:11

  Hotab написав:ЛАД
Достаточно для взятия 1,5-млн. города?

Що значить «брати город», коли його не обороняють? Херсон вам не дає нічого зрозуміти?
Так хто там намагався захопити у вас в харкові адміністрацію? Росіяни чи ні? Який прапор ставили? То де тут громадянства війна?
Простите, вас не взломали?
Уж слишком не логично для вас.
Херсон брали хорошо вооружённые войска. В достаточном количестве.
В Харькове вы говорили о нескольких автобусах. Или вы считаете, что они были вооружены хотя бы автоматами?
Слухи о "массе россиян" сильно преувеличены.
И если бы обладминистрацию захватили россияне, вряд ли потребовалось бы привлекать бойцов спецподразделения «Ягуар» из Винницы. К сожалению, там были харьковчане.
Обстановка в Харькове была достаточно сложная и если бы у антимайдана был авторитетный и умный руководитель, всё могло закончиться гораздо хуже. Почитайте https://www.bbc.com/ukrainian/ukraine_in_russian/2015/04/150408_ru_s_kharkiv - более-менее объективно.

P.s. Хотя, конечно, риск российского вмешательства был. И немалый.
Востаннє редагувалось ЛАД в П'ят 10 кві, 2026 00:41, всього редагувалось 2 разів.
ЛАД
Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2026 00:23

  Hotab написав:ЛАД

Чернігівщина і Київщина , Сумщина , коли вийшли?
На півдні де були? В Вознесенську?
По новій бетонці з Мико на Кіровоград поїхали? Де там були?
А коли втікли?
Нет, вас-таки точно взломали.
Не подскажете, какую площадь освободили в лютому-квітні 2022?
А колонны, которые двигались по дорогам...

о безграмотном планировании операции российским Генштабом

Треба ж таке! Знов співпало, «південна кишка, хто ж думав що там не вдасться стояти без постачання і з рейдовими діями ДРГ . Та ще і постійним вогневими нальотами.
Это просто не понял, что вы хотели сказать.

P.s. И на вопросы о Северодонецком съезде, об Одессе и Днепре вы не ответили. Не заметили?
ЛАД
Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2026 01:37

  vt313 написав:А виявляється, ви, взагалі, не знаєте жодного формування.

В подобных расследования есть немного ФИО и названий формувань и таких расследований много, так что и ФИО, можно собрать много.
https://www.youtube.com/watch?v=_tK1x0kXpWE
Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2026 01:48

Краткое содержание
- Как соощает агентство Tasnim, Корпус стражей исламской революции требует, чтобы корабли проходили вблизи иранского острова.
- Интенсивность трафика значительно ниже 10% от нормального уровня.
= Нефтяной кризис усугубляется, пятая часть мировых поставок по-прежнему нарушена
........
Согласно данным системы отслеживания судов, за последние 24 часа через пролив прошло всего семь судов, тогда как обычно их проходит около 140. Среди них один танкер для перевозки нефтепродуктов и шесть сухогрузов, как показали данные компаний Kpler, Lloyd's List Intelligence и Signal Ocean.
.......Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) дал указание судам проходить через иранские территориальные воды вокруг острова Ларак, чтобы избежать риска установки морских мин на обычных маршрутах через пролив, сообщило в четверг иранское полуофициальное информационное агентство Tasnim.
https://www.reuters.com/world/middle-east/shipping-traffic-through-hormuz-virtual-standstill-despite-ceasefire-data-shows-2026-04-09/
ЛАД
