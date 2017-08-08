Акції від банку "Альянс"

Шановні клієнти! ПАТ «БАНК АЛЬЯНС», з метою ефективного управління тимчасово вільними коштами, запровадив нові умови вкладу «Вільний» для фізичних осіб.
Умови Вкладу «Вільний» передбачають розміщення коштів на рахунку із можливістю поповнення та зняття частини вкладу, за виключенням незнижувального залишку у розмірі 5000,00 гривень (або 200 доларів/євро – для вкладів в іноземній валюті). Нараховані проценти щомісяця перераховуються на рахунок, тим самим збільшуючи суму вкладу.
Перевагами розміщення вкладів в ПАТ «БАНК АЛЬЯНС» є:
збереження та примноження коштів; отримання додаткового доходу від розміщення тимчасово вільних коштів на вклад; сума вкладу гарантується ФГВФО (в межах сум, встановлених ФГВФО). Більш детальну інформацію Ви можете отримати на сторінці http://alliancebank.org.ua/%D0%BD%D0%BE ... %BB%D1%8F/
Завдяки співпраці ПАТ «БАНК АЛЬЯНС» з порталами Finance.ua та Minfin.com.ua, фізичні особи отримають «Бонус до депозиту» до +1,3% річних до вкладу!
Наприклад, при мінімальній сумі вкладу в 15 тис. гривень розміщених на строк 6 місяців, у фізичних осіб з’явилася можливість отримувати прибуток до 18% річних + 1% річних додаткової винагороди від партнерів банку «Мінфін» і «Finance.ua».
Щоб отримати більше від депозитів ПАТ «БАНК АЛЬЯНС», необхідно зробити лише кілька кроків:
«Участь ПАТ «БАНК АЛЬЯНС» в акції «Бонус до депозитів», яку проводить найпопулярніший сайт про фінанси і бізнес «Мінфін», є підтвердженням надійності та сучасності Банку, а також дозволяє клієнтам отримати нові можливості від розміщення власних заощаджень» – говорить Антон Нєженцев, Директор з розвитку роздрібного бізнесу ПАТ «БАНК АЛЬЯНС».
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Акція діє з 15 вересня по 10 листопада 2018 року на всій території України, за винятком території проведення ООС і тимчасово окупованої території.
Переможці відкрили депозитний вклад з дотриманням всіх правил Акції за терміном та сумою у період з 19 червня по 5 липня 2019 року включно.
Попереду ще цілих 3 етапи Акції та 8 щасливих Переможців, що поїдуть на омріяний відпочинок. Шанси стати Переможцем дуже великі, то ж не зволікайте, детальні Правила на сторінці Банку - https://bankalliance.ua/vacation.
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