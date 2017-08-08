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Акції від банку "Альянс"
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Акційні пропозиції. кращі пропозиції
Повідомлення Додано: Сер 06 гру, 2017 16:18

Акції від банку "Альянс"

Шановні клієнти!
ПАТ «БАНК АЛЬЯНС», з метою ефективного управління тимчасово вільними коштами, запровадив нові умови вкладу «Вільний» для фізичних осіб.

Умови Вкладу «Вільний» передбачають розміщення коштів на рахунку із можливістю поповнення та зняття частини вкладу, за виключенням незнижувального залишку у розмірі 5000,00 гривень (або 200 доларів/євро – для вкладів в іноземній валюті). Нараховані проценти щомісяця перераховуються на рахунок, тим самим збільшуючи суму вкладу.

Перевагами розміщення вкладів в ПАТ «БАНК АЛЬЯНС» є:

збереження та примноження коштів;
отримання додаткового доходу від розміщення тимчасово вільних коштів на вклад;
сума вкладу гарантується ФГВФО (в межах сум, встановлених ФГВФО).
Більш детальну інформацію Ви можете отримати на сторінці
http://alliancebank.org.ua/%D0%BD%D0%BE ... %BB%D1%8F/
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 16:37

Бонус до депозиту

Завдяки співпраці ПАТ «БАНК АЛЬЯНС» з порталами Finance.ua та Minfin.com.ua, фізичні особи отримають «Бонус до депозиту» до +1,3% річних до вкладу!

Наприклад, при мінімальній сумі вкладу в 15 тис. гривень розміщених на строк 6 місяців, у фізичних осіб з’явилася можливість отримувати прибуток до 18% річних + 1% річних додаткової винагороди від партнерів банку «Мінфін» і «Finance.ua».

Щоб отримати більше від депозитів ПАТ «БАНК АЛЬЯНС», необхідно зробити лише кілька кроків:

Зайдіть за посиланням http://minfin.com.ua/deposits/bonus/; http://deposit.finance.ua/ та заповніть заявку на бонус.
Відкрийте депозит «Ощадний» або «Капітальний» на суму від 15 тис. гривень терміном від 3 місяців у будь-якому відділенні ПАТ «БАНК АЛЬЯНС».
Підтвердіть факт оформлення депозиту за спеціальною формою на сайті порталу за посиланням: http://deposit.finance.ua/confirm/#cta-steps або https://minfin.com.ua/deposits/bonus/confirm/
Протягом 32 днів отримайте винагороду від порталу «Мінфін».
От і все! Ви вже заробляєте більше на своєму депозиті!

«Участь ПАТ «БАНК АЛЬЯНС» в акції «Бонус до депозитів», яку проводить найпопулярніший сайт про фінанси і бізнес «Мінфін», є підтвердженням надійності та сучасності Банку, а також дозволяє клієнтам отримати нові можливості від розміщення власних заощаджень» – говорить Антон Нєженцев, Директор з розвитку роздрібного бізнесу ПАТ «БАНК АЛЬЯНС».

http://alliancebank.org.ua/%D0%B7-5-%D0 ... %BF%D1%80/
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Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 15:34

Літня спека

В рамках акції від Банку Альянс – відкриття рахунку, підключення Інтернет клієнт-банку за 1 гривню та індивідуальні умови обслуговування експортерів.

Поспішайте – пропозиція «ЛІТНЯ СПЕКА» триватиме до 31 серпня 2018 року.

Контактний телефон відділу роботи з юридичними особами: 067-242-81-00

https://bankalliance.ua/%D0%B0%D1%82-%D ... %81%D1%82/
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Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 16:14

АКЦИЯ «К ОКЕАНУ ЭЛЬЗЫ С БАНКОМ АЛЬЯНС»

Хотите стать участником непревзойденного, эмоционального и чувственного концерта «Океана Эльзы»? Это грандиозное шоу оставит свой след в сердце каждого.
Оформляйте депозит с 14 июня до 15 августа в Банке АЛЬЯНС и получите возможность стать одним из 10-ти победителей, которые получат по 2 билета на замечательное событие этого лета — концерт группы «Океан Эльзы», который состоится 24 августа на НСК «Олимпийский».
Розыгрыш подарков состоится 20 августа. Возможно именно Вы станете победителем!
Более подробная информация и официальные правила Акции:

https://bankalliance.ua/ru/%D0%B0%D0%BA ... B8-%D1%83/
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Повідомлення Додано: Сер 12 вер, 2018 15:58

ПОЧНІТЬ СІМЕЙНУ КАЗКУ.

Реєструйтеся на bilshe.mastercard.ua, розраховуйтеся карткою Mastercard® і вигравайте чарівну сімейну подорож до Disneyland® Paris на святкування 90 років веселих пригод Міккі Мауса. А також багато інших подарунків.

Акція діє з 15 вересня по 10 листопада 2018 року на всій території України, за винятком території проведення ООС і тимчасово окупованої території.

https://bankalliance.ua/articles/179
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Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2019 13:21

РЕЗУЛЬТАТЫ РОЗЫГРЫША АКЦИИ «ОТ ДЕПОЗИТА ДО ЕГИПТА ОДИН ШАГ»!

15 апреля 2019 «БАНКОМ АЛЬЯНС» был проведен финальный розыгрыш путевки в Египет на двоих от нашего партнера - туристического агентства «JoinUp».

Победителем Акции стал Довжицкий Андрей Михайлович, открывший депозитный вклад с соблюдением всех правил Акции по сроку и сумме в период с 15 марта по 12 апреля 2019 года.

Розыгрыш был проведен с помощью www.random.org.

Результаты на сайте партнера: https://joinup.ua/news/vid-depozitu-do- ... a-join-up/

Подписывайтесь, чтобы следить за нашими акциями:

- Фейсбук: https://www.facebook.com/bankalliance.ua

- Инстаграм: https://www.instagram.com/bankalliance

Банк АЛЬЯНС подготовил для вас еще массу сюрпризов.

Спасибо, что вы с нами.

С уважением, АО "БАНК АЛЬЯНС"!

https://bankalliance.ua/ru/articles/rez ... -odin-krok
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 11:40

Отпуск 2019 с БАНК АЛЬЯНС - лучший отдых ждет вас!

Оформляйте депозит с 19 июня по 30 августа 2019 в АО «БАНК АЛЬЯНС» и получите возможность стать одним из 10-ти победителей, которые получат сертификат номиналом 20 000 гривен.

Этот сертификат вы сможете использовать на приобретение туристической путевки в любую страну для отдыха.

Розыгрыш подарков состоится 8 июля, 29 июля, 19 августа и 2 сентября 2019 года. Возможно именно Вы станете победителем!



Более подробная информация и официальные правила Акции:

Официальные правила акции "В отпуск с БАНКОМ АЛЬЯНС"

https://bankalliance.ua/ru/articles/vid ... k-alliance
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Повідомлення Додано: Вів 16 лип, 2019 11:28

У ВІДПУСТКУ З БАНКОМ АЛЬЯНС

8 липня 2019 року «БАНКОМ АЛЬЯНС» було проведено перший розіграш сертифікатів номіналом 20 000 гривень на відпустку до будь-якої країни світу*.

Переможцями цього етапу Акції стали:

1. Дорофєєва Тетяна Анатоліївна

2. Бабков Сергій Євгенович

Розіграш було проведено за допомогою http://www.random.org.

Переможці відкрили депозитний вклад з дотриманням всіх правил Акції за терміном та сумою у період з 19 червня по 5 липня 2019 року включно.

Попереду ще цілих 3 етапи Акції та 8 щасливих Переможців, що поїдуть на омріяний відпочинок. Шанси стати Переможцем дуже великі, то ж не зволікайте, детальні Правила на сторінці Банку - https://bankalliance.ua/vacation.

Підписуйтесь, щоб стежити за подальшими етапами Акції:

Фейсбук: https://www.facebook.com/bankalliance.ua

Інстаграм: https://www.instagram.com/bankalliance

Ми підготували для вас ще масу сюрпризів. Дякуємо, що ви з нами. Ваш "БАНК АЛЬЯНС"!

https://bankalliance.ua/ru/articles/rez ... kom-alyans

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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 09:47

Результати розіграшу "У відпустку з Банком Альянс"

29 липня 2019 року «БАНКОМ АЛЬЯНС» було проведено другий розіграш сертифікатів номіналом 20 000 гривень на відпустку до будь-якої країни.

Переможцями цього етапу Акції стали:

1. Комендантов Юрій Володимирович

2. Огородник Ірина Петрівна

Переможці відкрили депозитний вклад з дотриманням всіх правил Акції за терміном та сумою у період з 8 липня по 26 липня 2019 року включно.

Розіграш було проведено за допомогою www.random.org.

Попереду цілих 2 етапи, тож ви також можете стати одним із переможців (а сертифікатів залишилося ще 6). Не зволікайте, ознайомтеся з правилами та випробуйте удачу: https://bankalliance.ua/vacation

Підписуйтесь, щоб стежити за подальшими етапами Акції:

- Фейсбук: https://www.facebook.com/bankalliance.ua

- Інстаграм: https://www.instagram.com/bankalliance

Ми підготували для вас ще масу сюрпризів.

Дякуємо, що ви з нами. Ваш "БАНК АЛЬЯНС"!
https://bankalliance.ua/articles/rezult ... 2019-07-31

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