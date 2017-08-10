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uot;Альянс"

Акції від банку "Альянс"
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Акційні пропозиції. кращі пропозиції
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 14:29

Результати розіграшу "У відпустку з Банком Альянс"

2 вересня 2019 року «БАНКОМ АЛЬЯНС» було проведено четвертий розіграш сертифікатів номіналом 20 000 гривень на відпустку до будь-якої країни.

Переможцями цього етапу Акції стали:

1. Варський Володимир-Дмитро Васильович

2. Ковеза Микола Станіславович

3. Бортнічук Михайло Петрович

Переможці відкрили депозитний вклад з дотриманням всіх правил Акції за терміном та сумою у період з 19 серпня по 30 серпня 2019 року включно.

Розіграш було проведено за допомогою www.random.org.

Попереду ми підготували для вас ще масу сюрпризів.

Підписуйтесь, щоб стежити за подальшими етапами Акції:

- Фейсбук: https://www.facebook.com/bankalliance.ua

- Інстаграм: https://www.instagram.com/bankalliance

Дякуємо, що ви з нами. Ваш "БАНК АЛЬЯНС"!

https://bankalliance.ua/articles/rezult ... kom-alyans
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Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2019 09:41

Акції з платіжною системою Мastercard

Всі клієнти з карткою ELITE WORLD від «БАНК АЛЬЯНС» можуть стати переможцем розіграшу, та отримати подарунок до EUR 1000.

Для участі в Акції необхідно:

1. Бути клієнтом «БАНК АЛЬЯНС» - утримувачем діючої, або оформити нову основну, чи додаткову картку класу Mastercard World Elite в рамках пакету послуг «Elite», «Elite Plus» та «Elite Light».

2. Здійснити за допомогою картки класу Mastercard World Elite, впродовж усього строку дії Акції, оплату товарів та послуг на загальну суму від екв. 50 000,00 гривень на місяць, виключаючи платежі на поповнення чи зняття грошей з рахунку, мобільного зв’язку, платежі на сплату комісій, платежі за допомогою сервісів Р2Р, безготівкові платежі за реквізитами тощо.



Термін проведення з 22 жовтня по 20 січня. Акція проводиться у три етапи:

Перший етап – з 22 жовтня по 20 листопада «Осіння феєрія». Визначення переможців з 21 по 25 листопада.
Другий етап – з 21 листопада по 20 грудня «Теплий листопад». Визначення переможців з 21 по 25 грудня.
Третій етап – з 21 грудня по 20 січня «Winter Dream». Визначення переможців з 21 по 25 січня.


Переможці Акції визначаються із числа всіх учасників, шляхом визначення найбільшої суми транзакцій, здійснених в торгово-сервісній мережі від екв. 50 000,00 гривень за підсумками кожного календарного місяця впродовж строку дії Акції.

При визначенні Переможців не йдуть в розрахунок транзакції на поповнення чи зняття грошей з карткового рахунку, мобільного зв’язку, платежі на сплату комісій, платежі за допомогою сервісів Р2Р, автоматичні безготівкові платежі за реквізитами тощо.

Впродовж строку дії Акції переможці нагороджуються цінними подарунками у вигляді сертифікатів від партнерів на різноманітні послуги та товари.



Офіційні правила участі у посиланні на нашому сайті, чи у Вашого персонального радника.

Більше розрахунків карткою – більше подарунків!

https://bankalliance.ua/articles/spilna ... lite-world
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Повідомлення Додано: Сер 27 лис, 2019 14:58

Акція, що не має аналогів в Україні - 50% CASHBACK

Тарифи нашого банку є одними з найвигідніших для підприємств з зовнішньо-економічною діяльністю, проте ми не зупиняємось і розробили спеціальну Акцію для малого та середнього бізнесу.
Для підприємців ця Акція – це заощадження 50% своїх витрат на операції з валютою.

Провівши операцію з купівлі / продажу / відправки валюти в Банк Альянс, та сплативши комісію в розмірі 1 000 грн, на наступну операцію з купівлі/продажу клієнт отримує знижку в розмірі 500 грн. (50% від суму попередньої комісії за аналогічну операцію).

Акція діє по кінця до 31 березня 2020 року.
Це унікальна пропозиція для МСБ, такі пропозиції фінансовий ринок формує лише для клієнтів найвищого рівня. У Банку Альянс кожен клієнт – найвищого рівня.
Мета акції познайомити потенційних клієнтів як з банком в цілому, так і з його сервісами, дати можливість спробувати і оцінити переваги пропонованих послуг, порівняти їх з пропозиціями інших банків, при цьому економлячи до $200 на кожні $10 000 операцій.

Візьми Альянс у свою команду, тому що ми рухаємось на одній швидкості з тобою!

За більш детальною інформацією телефонуйте до контакт-центру банку:

0 (800) 600 2222

*акція діє для всіх клієнтів які раніше не працювали з нашим банком у напрямку ЗЕД.

https://bankalliance.ua/articles/aktsiy ... 0-cashback
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Повідомлень: 1075
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 2 раз.
 
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  #<12
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