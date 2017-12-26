Майнинг кприптовалют в домашних условиях

https://minergate.com/a/14c44c11381cfc259fcb9473 Minergate представляет собой майнинг-пул, созданный группой энтузиастов, специализирующихся на криптомонетах. Это первый пул, который предлагает услуги комбинированного майнинга. Это значит, что в процессе майнинга в данном пуле, Вы можете генерировать различные коины одновременно, без уменьшения хэшрейта для майнинга основной монеты. Особенности Minergate - Самый прибыльный майнинг-пул; - Самый простой в управлении кросс-платформенный майнер; - Поддержка комбинированного майнинга; - Поддержка всех майнеров криптомонет. Поддерживаемые криптомонеты: Bitcoin (BTC) Litecoin (LTC) Bytecoin (BCN) Monero (XMR) FantomCoin (***) QuazarCoin (QCN) DarkNote (XDN) MonetaVerde (MCN) AEON coin (AEON) Dashcoin (DSH) Infinium-8 (INF8) https://minergate.com/a/14c44c11381cfc259fcb9473
В воскресенье биткоин протестировал очередную историческую отметку в $20 000, после чего скорректировался на 10% до $18 000 и теперь торгуется около $19 000. Его общая капитализация в настоящий момент превышает $300 млрд, что примерно аналогично стоимости General Electric + Cisco Systems. Общая капитализация рынка криптовалют вплотную подобралась к $600 млрд, что сопоставимо со стоимостью Amazon. Сегодня ночью началась фьючерсная торговля биткоином и на CME. На открытии сессии котировки этих фьючерсов заметно превысили спот-цены (примерно на 5%), однако затем вернулись к ним, исключив возможность арбитража (если она вообще существовала, учитывая, что эти фьючерсы, так же как и их аналог на CBOE, являются беспоставочными). «CME не стала пионером фьючерсной торговли биткоином, однако она является более крупным клиринговым домом, нежели CBOE», — сообщил в интервью агентству Bloomberg Брукс Дадли, вице-президент по управлению рисками ED&F Man Capital Markets. — «Далеко не все брокеры позволили своим клиентам продавать фьючерсы на биткоин «в короткую», а мы представляем возможность игры как на повышение, так и на понижение». Отметим, что в настоящий момент маржа инициализации для открытия соответствующих позиций на CBOE и CME составляет чуть меньше 50% http://afinance.pro/bitcoin/g/ZJDOQ
LongFin Corporation, независимая финансовая технологическая компания, предоставляющая, в том числе, услуги по управлению валютными рисками экспортерам и импортерам, а также малому и среднему бизнесу, стала публичной лишь несколько дней назад, однако уже успела обеспечить эйфорию инвесторам, купившим ее акции. Торги на NASDAQ после IPO, как это часто бывает, начались со снижения, однако уже на следующий день в компании объявили о намерении приобрести Ziddu Coins - компанию, предоставляющую услуги на основе технологии блокчейн. Ziddu Coins предоставляет малому и среднему бизнесу микрокредиты под залог запасов в форме ziddu coins - криптовалюты с определенной привязкой к эфериуму и биткоину. Возврат долга осуществляется в форме криптовалюты при ставках от 12% до 48% годовых. Реакция на новости оказалась весьма бурной - акции LongFin с момента закрытия торгов 14 декабря выросли в цене более чем на 2500%, обозначив максимумы в районе $142.82 за акцию. Конечно, объемы торгов в масштабах американского рынка акций не назовешь значительными, а движение во многом стало следствием не самой лучшей ликвидности в этой бумаге, однако кто-то весьма неплохо заработал на движении, а капитализация компании, несмотря на ощутимую коррекцию (в настоящее время бумаги на NASDAQ торгуются по $90 за штуку), составляет значительные $4.7 млрд.http://afinance.pro/bitcoin/g/ZJDOQ
Криптовалюты в этом году на подъеме, но производители чипов, столь необходимых для майнинга цифровых денег, не спешат с оптимистичными прогнозами. Взрывной рост стоимости виртуальных монет породил множество так называемых майнеров – людей, использующих высокопроизводительные компьютеры для выполнения сложных вычислений, необходимых для криптовалютных транзакций. В обмен на это они получают вознаграждение в виде монет. Майнинг многих быстрорастущих валют, включая эфириум, требует мощных графических процессоров, выпускаемых такими компаниями как Nvidia и Advanced Micro Devices. Такие же чипы используются для мощных игровых компьютеров. Казалось бы, криптовалютный майнинг создал хороший рынок сбыта для этих производителей. Однако, по данным Nvidia, за последние два квартала спрос, связанный с добычей криповалют, принес ей выручку в размере около 220 млн долларов. Это менее 5% от общего объема продаж. Исполнительный директор AMD Лиза Су также отмечает весьма скромную роль этого рынка в годовой выручке компании, которая, по предварительным данным, выросла на 23% примерно до 50 млн долларов за год. Ни одна из компаний не спешит включать крипто в свои прогнозы, и не без причины. Криптовалюты очень волатильны. Стоит немного изменить базовую технологию, и экономическая целесообразность майнинга тут же окажется под вопросом. Джозеф Мор из Morgan Stanley отмечает, что майнинг эфириума на базе графических процессоров может устареть уже в следующем году из-за запланированных изменений в технологии. Между тем, если год назад только биткоин и эфириум могли похвастаться капитализацией выше 1 млрд долларов, то на конец прошлой недели в этой категории насчитывалось уже 26 валют. Митч Стив из RBC Capital уверен, что многие из них добываются при помощи графических процессоров. Криптовалюты, конечно, непредсказуемы, но они уже прочно вошли в нашу жизнь. И это хорошая новость для производителей чипов. Источник: http://profit-forex.net/