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ФінТех, Міжнародні платіжні системи, Пластикові картки Visa, MasterCard, American Express, обмін та переказ грошей, еквайрінг та прийом платежів. Електронні грошові системи PayPal, WebMoney, Яндекс-Деньги, РБК-money питання придбання тощо.
Додано: Нед 17 гру, 2017 23:03
Вывод WMZ с Webmoney
Подскажите пожалуйста, есть дополнительный доход в интернете от рекламы, оплату производят на Webmoney (WMZ). Один с вариантов выводить в Приват24 (на долларовую карту). Так вот вопрос: какую максимальную сумму можно выводить (в месяц) чтобы не возникло вопросов (налоги, блокировка карты и тд и тп)?
Додано: Вів 19 гру, 2017 08:14
Чтоб не возникало вопросов, просто платите налоги и спите спокойно. Или используйте анонимный способ вывода, вроде пластиковых карт привязанных к вебмани со зверской комиссией или обмен титульных знаков на нал или WU
Но, вариант 1 лично для меня предпочтительнее, т.к. даёт много преимуществ, хоть и дорог. Официальный доход для подтверждения крупных покупок и работы с банками, не нужно ничего скрывать от друзей и знакомых. И ещё очень много всего.
Додано: Вів 19 гру, 2017 13:18
Вывод WMZ с Webmoney
Просто оформить ФОП?
Деньги заходят на вебмани, есть инвойс (от партнерской программы, пока что одной) без каких либо уточнений, прокатит ли такое?
Додано: Суб 23 гру, 2017 16:13
Можно либо зарегистрировать свое ИП и платить налоги,либо если сумма небольшая можно на чеки паеер кидать,купите карту вебмани,вот кстати перевод на чеки эти кто делает
Додано: Суб 13 січ, 2018 23:04
Re: Вывод WMZ с Webmoney
Что сказать?
Был в Ощаде и Привате, сказали легализировать доход с вебмани нельзя. Все приходы на карту, с вирт кошельков только как на физика. Спросил про суммы, до 150к в мес спите спокойно и не парьтесь, пожал руку менеджеру и ушел.
Додано: Вів 17 лип, 2018 05:43
А кто-нибудь знает, на карты каких украинских банков работает прямой вывод WMZ с Webmoney (из интерфейса кошелька, без обменников?). Просто насущной необходимости нет, рисковать просто так даже полсотней WMZ неохота, у меня их не так много (если платеж зависнет), хочется какой-то конкретики. Да и комиссия на "пробных $50" великовата выходит, лучше бы уже со знанием дела хоть пару сотен забрать.
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