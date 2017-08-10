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Акції від «ЮНЕКС БАНК»

Акції від «ЮНЕКС БАНК»
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Акційні пропозиції. кращі пропозиції
Повідомлення Додано: Сер 11 жов, 2017 16:42

Акції від «ЮНЕКС БАНК»

4 жовтня Україна відзначатиме День захисника України та День Українського козацтва. ЮНЕКС БАНК спеціально до свята оголошує про старт акції "Дякуємо вам, чоловіки!" на офіційній сторінці ЮНЕКС БАНК у Facebook http://www.facebook.com/UnexBank

Запрошуємо наших клієнтів та відвідувачів сторінки Банку у Facebook прийняти участь у Акції та приєднатися до привітань!

Строки проведення акції: 11.10.- 16.10.2017, розіграш 17 жовтня 2017 р.

Призовий фонд: три подарункові сертифікати від інтернет-магазину цифрової техніки номіналом 500 грн.

Для участі у акції необхідно:

поставити Like публікації про конкурс;
підписатися на сторінку ЮНЕКС БАНК (якщо досі не підписалися);
залишити у коментарях до публікації ім’я людини, яку ви хочете привітати зі святом, а також декілька теплих привітальних слів.

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Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2017 16:48

Акції від банку «ЮНЕКС БАНК»

У жовтні 2017 року громадський проект «Подаруй дитині мрію» почав збір коштів на облаштування сенсорної кімнати у столичній санаторній школі-інтернаті №21 для дітей із психоневрологічними вадами, де навчаються понад 150 учнів. Сенсорна кімната необхідна для релаксації та соціалізації особливих дітей. У європейських країнах такі кімнати – звичайна річ, але для українських спеціалізованих закладів це мрія, адже коштує облаштування подібної кімнати приблизно 200 тис. грн.

Завдяки участі небайдужих людей та компаній, серед яких і наш «ЮНЕКС БАНК», 19 грудня 2017 - на День Святого Миколая - відбулося офіційне відкриття дитячої сенсорної кімнати. Відтепер, завдяки спеціальному обладнанню, діти мають можливість відпочивати та спілкуватися, грати у розвиваючі, навчальні ігри.

Дякуємо громадському проекту «Подаруй дитині мрію» за ініціативність та надану нам можливість взяти участь у корисному проекті. Саме завдяки небайдужим волонтерам та колективу школи-інтернату № 21 життя дітей з особливими потребами стає щасливішим та здоровішим.

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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2017 16:27

Акція «Новорічний марафон побажань з «ЮНЕКС БАНК!»

Новорічні свята – час привітань та складання найсміливіших планів на прийдешній рік. Ми віримо, що побажання від чистого серця та з позитивною енергетикою завжди збуваються! Запрошуємо наших клієнтів та відвідувачів офіційної сторінки ЮНЕКС БАНК у Facebook www.facebook.com/UnexBank прийняти участь у Акції «Новорічний марафон побажань з ЮНЕКС БАНК!»

Строки проведення акції: 26.12.- 01.01.2018, розіграш 02 січня 2018 р.

Призовий фонд: п’ять новорічних подарункових наборів смаколиків для чаювання.

Для участі у акції необхідно:

· вподобати сторінку Банку (якщо досі цього не зробили);

· вподобайте допис про умови Акції;

· написати у коментарях добрі новорічні побажання друзям, рідним та вказати їх імена, нехай вони дізнаються про ваші щирі вітання.

http://unexbank.ua/site/page.php?lang=U ... d_news=917
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Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2018 16:50

Акція «Романтики забагато не буває!» від «ЮНЕКС БАНК»

Спеціально до найромантичнішого свята – Дня закоханих – «ЮНЕКС БАНК» підготував акцію з розіграшем приємних подарунків. Запрошуємо наших клієнтів та відвідувачів офіційної сторінки «ЮНЕКС БАНК» у Facebook www.facebook.com/UnexBank прийняти участь у активності «Романтики забагато не буває!» від «ЮНЕКС БАНК» до Дня закоханих.
Строки проведення акції: 08.02.- 13.02.2018, розіграш 14 лютого 2018 р.
Призовий фонд: три подарункові сертифікати номіналом 500 грн від інтернет магазину Золотий Вік
Для участі у акції необхідно:
вподобати сторінку Банку (якщо досі цього не зробили);
вподобайте допис про умови акції;
написати у коментарях ласкаві слова, якими учасник називає свою кохану людину.
Детальніше про Правила акції

https://unexbank.ua/site/page.php?lang= ... r_now=2018
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Повідомлення Додано: Сер 07 бер, 2018 14:54

Акція «Святковий марафон привітань до 8 Березня!»

«ЮНЕКС БАНК» вітає любих жінок з прийдешнім святом 8 Березня та запрошує клієнтів та відвідувачів офіційної сторінки банку у Facebook www.facebook.com/UnexBank прийняти участь у Акції «Святковий марафон привітань до 8 Березня!»
Строки проведення акції: 06.03.- 11.03.2018, розіграш 12 березня 2018 р.
Призовий фонд: чотири подарункові сертифікати від магазину Watsons номіналом 250 грн кожен.
Для участі у Акції необхідно:
вподобати сторінку Банку (якщо досі цього не зробили);
вподобати допис про умови Акції;
залишити у коментарі до допису привітання з святом 8 Березня своїм подругам, рідним чи коханим та не забути вказати їх імена.
Детальніше про Правила акції

https://unexbank.ua/site/page.php?lang= ... cur_page=0
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Повідомлення Додано: Вів 27 бер, 2018 08:51

Акція "Поповнюй мобільний та вигравай подарункові сертифікат

«ЮНЕКС БАНК» вітає з прийдешнім святом Великодня та запрошує клієнтів та відвідувачів офіційної сторінки банку у Facebook www.facebook.com/UnexBank прийняти участь у Акції «Поповнюй мобільний та вигравай подарункові сертифікати на купівлю смаколиків до великоднього столу!»
Строки проведення акції: 26.03.- 02.04.2018, розіграш 03 квітня 2018 р.
Призовий фонд: п’ять подарункових сертифікати супермаркету Фуршет номіналом 200 грн кожен.
Для участі у Акції необхідно:
вподобати сторінку Банку (якщо досі цього не зробили) та публікацію про Акцію;
поповнити рахунок мобільного телефону на сайті Банку за посиланням http://unexbank.ua/site/page.php?lang=UA&id_part=710 на суму від 20,00 грн;
вказати у коментарі до посту про Акцію номер платежу (восьмизначне число у першій стрічці електронного чеку) та суму поповнення.
Детальніше про Правила акції

https://unexbank.ua/site/page.php?lang= ... cur_page=0
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Повідомлення Додано: П'ят 20 кві, 2018 16:38

Безкоштовна доставка товару з Mastercard та сайтом 27.ua

Сплачуйте картками Mastercard за товар на сайті 27.ua - отримуйте безкоштовну доставку!
Доставка товару безкоштовна у разі одночасного виконання наступних умов:
вартість придбаного товару перевищує 500 гривень з урахуванням ПДВ;
оплата товару здійснена на сайті 27.ua за допомогою картки Mastercard;
звичайна вартість доставки, розрахована відповідно до умов, розміщених за посиланням https://27.ua/ua/info/delivery/, не перевищує 700 грн;
обрані наступні опції при оформленні замовлення: адресна доставка по Україні або самовивіз із відділень «Нова Пошта» чи «Міст Експрес».
Акція діє з 18.04.2018 до 18.05.2018 рр. по всій Україні, крім тимчасово окупованих територій та населених пунктів, де здійснюється АТО та перелік яких затверджено КМУ. Детальніше на сайті mastercard.ua

https://unexbank.ua/site/page.php?lang= ... cur_page=0
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Повідомлення Додано: П'ят 27 кві, 2018 15:40

З м`яча починається шлях до мрії!

Розраховуйтеся карткою Mastercard® у мережі кафе-кондитерських «Волконський» – отримуйте гарантовані компліменти* та беріть участь у розіграші можливості для своєї дитини супроводжувати на поле зірку світового футболу перед UEFA Champions League Final Kyiv 2018**.
Для участі в розіграші:
Розраховуйтеся карткою Mastercard на суму від 500 грн.
Заповнюйте разом з дитиною анкету учасника акції.
Віддайте анкету разом із чеком персоналу кафе-кондитерської.
Чекайте на удачу!
Акція діє з 23.04.2018 р. по 15.05.2018 р. включно. Офіційні правила акції
Адреси кафе-кондитерських «Волконський»: Пасаж, вул. Хрещатик, 15; «Прем’єр Палац Готель», бульв. Тараса Шевченка, 5-7; «Гольф центр», просп. Героїв Сталінграда, 10д; вул. Льва Толстого, 1; вул. В’ячеслава Чорновола, 27; вул. Саксаганського, 24; вул. Верхній Вал, 22; вул. Богдана Хмельницького, 52a; бульв. Лесі Українки, 30в; просп. Оболонський, 22в; вул. Велика Васильківська, 81; вул. Шота Руставелі, 42; вул. Драгомирова, 12.
*Під компліментом мається на увазі печиво.
**Мається на увазу сертифікат, який включає: 1 (один) квиток, який надає дитині право супроводжувати футболіста на футбольне поле перед фінальною грою Ліги чемпіонів УЄФА 2017/18, яка відбудеться в м. Київ 26 травня 2018 року; 2 (два) квитки для перегляду матчу (для дитини та супроводжуючого).
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Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 16:12

Акція «Коло сюрпризів» для держателів карток Mastercard®

Реєструйте свою картку Mastercard® у Програмі Mastercard Більше, накопичуйте бали, обмінюйте їх на оберти Кола Сюрпризів та отримуйте гарантовані подарунки від Mastercard Більше.
Щоб взяти участь в акції:
Натисніть кнопку “Крутити” та обміняйте отримані 10 балів, на один оберт колеса*
Вигравайте один із гарантованих подарунків
* Кількість обертів на добу обмежена (3 оберти на добу).
Деталі на сайті bilshe.mastercard.ua
Акція діє з 15.05.2018 до 15.06.2018

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