Акції від «ЮНЕКС БАНК»

Наповнюйте затишком свою оселю з пропозицією від Програми Mastercard Більше Для участі у акції:
Реєструйте свою картку Mastercard від «ЮНЕКС БАНК» на bilshe.mastercard.ua; Розраховуйтеся карткою та накопичуйте бали; Зайдіть до каталогу Програми Mastercard Більше та обміняйте 10 балів на участь в акції; Здійсніть покупку в мережі торгових центрів «Епіцентр» на 1 000 грн одним чеком у період дії акції; Автоматично ставайте учасником розіграшу одного з 1 000 сертифікатів номіналом 1 000 грн або одного з 3 сертифікатів на суму 100 000 грн* мережі ТЦ «Епіцентр» * 20 сертифікатів номіналом 5 000 грн. Акція діє з 20.03.2019 до 30.04.2019. Деталі на сайті: bilshe.mastercard.ua
Розраховуйтесь карткою Masterсard® від «ЮНЕКС БАНК» за акційні квитки на сайті Concert.ua – вигравайте круті подарунки!
• Оформіть замовлення, як мінімум одного квитка на Concert.ua за акційною ціною на будь-яку подію зі списку https://concert.ua/uk/set/disconten • Оплатіть замовлення онлайн своєю карткою Mastercard від «ЮНЕКС БАНК» • Беріть участь у щотижневих розіграші подарункових наборів з новенькими гаджетами Apple, навушники Apple AirPods та сертифікати Concert.ua
Беріть участь в ексклюзивному розіграші 5 пар авіаквитків до ОАЕ від Air Arabia та програми Mastercard Більше. Кількість спроб не обмежена, тож, що більше разів ви обміняєте 10 балів на участь в акції, то більші ваші шанси на виграш.
Учасники промоакції: держателі всіх карток Mastercard® від «ЮНЕКС БАНК», зареєстровані в програмі Mastercard Більше.
Розраховуйтеся своєю преміальною карткою World Mastercard® та World Black Edition Mastercard® від «ЮНЕКС БАНК» на будь-яку суму в будь-якій із точок продажу універмагу ЦУМ* та отримайте 10% знижки. Акція діє з 18 квітня до18 травня 2019 року в м. Київ, вул. Хрещатик, 38, «ЦУМ». Деталі на сайті www.mastercard.ua
* Перелік точок продажу в офіційних правилах та на сайті mastercard.ua
Напередодні Великодніх та травневих свят АТ «ЮНЕКС БАНК» підготував для своїх клієнтів приємний подарунок – Акцію «Розраховуйся з вигодою!», яка передбачає виплату кешбека за розрахунки кредитними картками. З 22 квітня та до 27 червня 2019 року всі держателі кредитних карток Банку будуть отримувати кешбек у розмірі 5 грн за КОЖНИЙ розрахунок кредиткою від 100 грн у торговельних і сервісних мережах, а також у мережі інтернет. Отож, чим більше розрахунків, тим більше кешбеку! Головні умови нарахування кешбеку:
Кешбек нараховуватиметься на оплати, що здійснюються за рахунок кредитних коштів; У акції беруть участь всі активні кредитні картки, що були/будуть оформлені у торговельних точках та відділеннях «ЮНЕКС БАНК». Графік нарахування кешбеку та більше інформації читайте в Офіційних правилах проведення акції. Нагадаємо, що окрім вигідного кешбеку, кредитна картка «ХочуКа» пропонує своїм держателям пільговий період у 55 днів на всі розрахунки. Замовити кредитну картку «ХочуКа» можна онлайн на сайті https://creditcard.unexbank.ua/ або безпосередньо у відділеннях та точках продажу АТ «ЮНЕКС БАНК».
Почуйте оперу по-новому - вирушайте на фестиваль оперної музики до Зальцбурга разом з Mastercard та «ЮНЕКС БАНК». Pеєструйтеся на bilshe.mastercard.ua, розраховуйтеся своєю преміальною карткою WoldBlack Edition Mastercard® від «ЮНЕКС БАНК» та обмінюйте накопичені бали на можливість виграти подорож на Зальцбурзький оперний фестиваль. Акція діє з 22.04.2019 р. до 20.05.2019 р. включно на всій території України, крім АР Крим та тимчасово окупованих районів Донецької і Луганської областей. Детальні умови на bilshe.mastercard.ua
Подорож на музичний фестиваль Salzburg Opera Fest 7–11 червня 2019 року включає: 1. Авіапереліт на двох осіб; 2. Проживання на двох осіб; 3. Трансфер у Зальцбурзі аеропорт-готель-аеропорт; 4. Відвідування таких лекцій та зустрічей під час музичного фестивалю Salzburg Opera Fest:
Порпора vs Гендель: битва титанів; Voci selecti як нескінченність: підкорення sacroі profanо; Дві зустрічі-дискусії з інсайдерами фестивалю. 5. Надання лібрето опер, включених до програми музичного фестивалю Salzburg Opera Fest, українською або російською мовою за вибором Переможця; 6. Супровід під час музичного фестивалю Salzburg Opera Fest музичним експертом Анною Гадецькою; 7. Квитки на події музичного фестивалю Salzburg Opera Fest:
Напівсценічна постановка опери Ніколи Порпори POLIFEMO; Гала-концерт за участі зірок сучасності Farinelli & Friends; Концертне виконання ораторії Антоніо Кальдарі «Смерть Авеля» (Lamorted’Abel); Постановка опери Георга Фрідріха Генделя Alcina; Концерт хору Папської Сикстинської Капели.
Співайте та танцюйте разом з MONATIK та Mastercard® 1 червня на Stadium Show MONATIK! Розіграш безкоштовних квитків на подію триває до 25 травня:
реєструйтеся на bilshe.mastercard.ua; розраховуйтеся своєю карткою Mastercard® від «ЮНЕКС БАНК»; вигравайте квитки на Stadium Show MONATIK, яке відбудеться 1 червня на НСК Олімпійський. Акція діє з 25 квітня по 25 травня 2019 року на всій території України, за винятком території проведення ООС і тимчасово окупованої території. Більше інформації на сайті Програми bilshe.mastercard.ua
Почніть з думки про джаз – слухайте серцем у Львові!
Обміняйте 10 преміальних балі вна участь в акції та отримайте можливість виграти поїздку на джазовий фестиваль Leopolis Jazz Fest, що відбудеться у Львові.
Для участі в акції реєструйтеся на bilshe.mastercard.ua, розраховуйтеся своєю World Black Edition Mastercard ® від «ЮНЕКС БАНК», обмінюйте накопичені бали на пропозицію в каталозі. Що більше разів ви обміняєте 10 преміальних балів на участь в акції, то більші ваші шанси на виграш.
Реєструйтеся на bilshe.mastercard.ua/black, розраховуйтеся своєю карткою World Black Edition Mastercard ® від «ЮНЕКС БАНК» і вигравайте квитки на фестиваль Kyiv Wine, що відбудеться 08 - 09.06.2019 (Київ, вул.Межигірська, 82) Акція діє з 01 травня по 31 травня 2019 року на всій території України, за винятком території проведення ООС і тимчасово окупованої території.
І ще одна приємна новина - для всіх держателів карток Mastercard на фудкорті фестивалю буде діяти знижка 10%!
Зустрічайте літо з топовими блогерами! У вас є можливість виграти одну з 25 пар квитків на фестиваль відеокультури Videozhara 2019!
Для цього:
Реєструйтеся на bilshe.mastercard.ua; Беріть участь в акції за 10 балів; Платіть своєю карткою Mastercard від «ЮНЕКС БАНК». Більше оплат – більше шансів на виграш! Акція діє з 06.05.19 р. по 31.05.19 р. на всій території України, за винятком території проведення ООС та тимчасово окупованої території.