У Раді пояснили, чому в Україні більшість громадян...
Додано: Вів 16 вер, 2025 13:19
Пропонуємо до обговорення:
Низька зарплата вчителя чи низька пенсія — це наслідок ухилення від податків. Україна втрачає мільярди гривень через великий обсяг людей, які ухиляються від оподаткування та тих, хто це покриває.
Дивися повний текст У Раді пояснили, чому в Україні більшість громадян отримують низькі пенсії, а вчителі — низькі зарплати
Додано: Вів 16 вер, 2025 13:19
Не треба порівнювати можливості місцевих бюджетів щодо встановлення доплат вчителям. Ніколи не зможе Миколаїв доплачувати стільки, як може Одеса. То, що, вчителі мають завжди отримувати менше? Ще питання, тим хто працює дистанційно, доплати менше. А ніхто не враховує витрати вчителя на світло, інтернет протягом дня? А школа пошкоджена і працювати маємо з дому... То чому така дискримінація? Чи не в тому ж самому місті працює вчитель основ і дистанційно у прифронтовій зоні? Немає відповіді...
Додано: Вів 16 вер, 2025 13:49
Ще ніхто не піднімав питання моделі державного устрою, у країнах, де немає панів на 10000 населення 1 чиновник. Далі із всіх виконавчих органів, яких в Україні 115, діє тільки один - ЦНАП. Ось де золото зарито. Але основа - це електронний облік.
Додано: Вів 16 вер, 2025 15:11
vitalijgrin62 Будь-ласка, поясніть свою думку детальніше...
Додано: Вів 16 вер, 2025 16:40
Дуже класно получається суддям100.000.зарплата прокурорам 70.000.грн,зарплата пенсія судді100.000. а простому пенсіонеру пенсія 2360 ось так в них дуже просто все ,одним мега печія,а простим громадянам дуля з маком і живи як хочеш!
