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Акції від «ЮНЕКС БАНК»

Акції від «ЮНЕКС БАНК»
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Акційні пропозиції. кращі пропозиції
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Повідомлення Додано: Сер 15 тра, 2019 09:57

Mastercard Більше запрошує на джазовий вечір у Premier Palac

На вас чекає приємний вечір та американська джазова класика у супроводі найавторитетнішого джазмена України – Олексія Когана. У концерті прозвучать свінгові стандарти, балади і блюзи 20 – 50-х років.
Станьте одним із шести переможців від Mastercard Більше Black й отримайте два квитки на останній концерт сезону 23 травня 2019 року лише за 10 балів.
Щоб взяти участь в акції:

Реєструйтеся на bilshe.mastercard.ua/black;
Розраховуйтеся своєю World Black Edition Mastercard ® від «ЮНЕКС БАНК» та накопичуйте бали;
Обміняйте 10 преміальних балів на участь в акції;
Станьте одним із шести переможців від Mastercard Більше Black та виграйте два квитки на джазовий вечір, що відбудеться 23.05.2019 о 20:00 у Premier Palace Hotel Kyiv. Що більше разів ви обміняєте 10 преміальних балів на участь в акції, то більші ваші шанси на виграш.
Деталі — на сайті bilshe.mastercard.ua/black
Акція діє з 06.05.2019 до 19.05.2019 включно.

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Повідомлення Додано: Сер 15 тра, 2019 09:57

Вигідні поїздки в Uklon разом з Mastercard®

Користуєтеся онлайн-сервісом Uklon? Користуйтеся ним вигідно!

замовляйте послугу перевезення за допомогою онлайн-сервісу Uklon,
платіть за п’ять поїздок своєю карткою Mastercard® від «ЮНЕКС БАНК» на веб-сайті сервісу або в мобільному додатку Uklon,
гарантовано отримуйте промокод на 100 гривень!
Акція проходить з 15 травня по 15 червня 2019 року до включно у Києві, Львові, Одесі, Дніпрі, Миколаєві, Харкові, Кривому Розі, Полтаві, Запоріжжі.

Деталі на http://www.mastercard.ua та http://www.uklon.com.ua


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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 11:35

Ваучери на відпочинок

Дозвольте собі розкіш по-східноєвропейськи із Mastercard Більше Black у липні!

З 01.07.2019 до 31.07.2019 включно клієнти - держателі преміальних карток Mastercard®World Black Edition, зареєстрованих у програмі Mastercard Більше,

можуть обміняти 10 преміальних балів на участь у розіграші ваучерів:

три ночі в п'ятизірковому готелі Mirotel Resort&SPA в Трускавці (Україна),
три ночі в розкоші від Esperanza Resort&SPA (Литва).
Спишіть 10 преміальних балів та беріть участь у розіграші ваучерів на відпочинок у найбільш ексклюзивних SPA-центрах України та Балтії.

Деталі - за посиланням: bilshe.mastercard.ua



Для власників преміальних карток Black доступні також інші пропозиції від готелів з гарантованими знижками:

1. Знижка 10% на відпочинок та оздоровлення в Chenot Palace Gabala у Азербайджані

Пропозиція діє до 31.12.2019.

Деталі - за посиланням: Chenot Palace Gabala



2. Знижка 15% на проживання в готелі Excelsior Hotel Gallia в Мілані

Пропозиція діє до 31.12.2019.

Деталі - за посиланням: Excelsior Hotel Gallia



3. Знижка 10% на номери в Mirotel Resort&Spa у Трускавці

Пропозиція діє до 31.12.2019.

Деталі - за посиланням: Mirotel Resort&Spa

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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 11:35

Акція «Відпочивай з вигодою!»

Аби гаряче літо насправді було приємним та незабутнім, «ЮНЕКС БАНК» дарує власникам кредитних карток ще одну причину розраховуватися карткою – акцію «Відпочивай з вигодою!»

Увесь липень за розрахунки кредитною карткою від «ЮНЕКС БАНК» банк повертає до 10% від суми витрат за рахунок кредитних коштів.



Щоб отримати винагороду:

з 1 липня по 31 липня 2019 р. розраховуйтеся кредитною карткою від «ЮНЕКС БАНК»:

за послуги готелів (оплата, бронювання);

за транспортні послуги (оплата проїзду, квитків тощо);

у закладах громадського харчування;

на суму від 300 грн за рахунок кредитного ліміту.

Країна, в якій ви здійснюєте оплати карткою, значення не має!



Акція розповсюджується:

на витрати карткою як в Україні, так і за кордоном;

на всі активні кредитні картки, що були/будуть оформлені у торговельних точках та відділеннях «ЮНЕКС БАНК».



Винагорода зараховується на картку протягом 5 робочих днів з дати закінчення акції в розмірі:

5% від суми витрат за послуги готелів;

5% від суми витрат за транспортні послуги;

10% від суми витрат у закладах громадського харчування;

але не більше 500 грн на один картковий рахунок клієнта.



Тож не втрачайте нагоди відпочивати з «ЮНЕКС БАНК» вигідно!

Офіційні правила акції «Відпочивай з вигодою!»

У вас ще немає кредитної картки від «ЮНЕКС БАНК»? Замовляйте онлайн прямо зараз або оформлюйте безпосередньо у відділеннях та точках продажу банку.

https://unexbank.ua/site/page.php?lang= ... cur_page=0
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Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2019 15:33

Додаткова знижка на кожен літр будь-якого виду пального!

Власники карток «ЮНЕКС БАНК» Mastercard тепер можуть отримувати додаткову знижку на кожен літр будь-якого виду пального на АЗК AMIC Energy! Достатньо сплатити заправку автомобіля через мобільний додаток AMIC PAY.

Пропозиція діє з 8 липня 2019 р. по 8 жовтня 2019 р. на всіх автозаправних комплексах мережі AMIC Energy, де встановлено й активовано функціонал мобільного додатку AmicPay.

Для того, щоб отримати знижку до -5 грн/л, необхідно:

- завантажити та встановити мобільний додаток AmicPay;
- авторизуватися у своєму гаманці Masterpass за номером телефону;
- бути власником пластикової або онлайн картки лояльності MyAMIC, з прив'язкою до свого номеру телефону. Якщо картки немає, придбати її можна у касі в будь-якому АЗК мережі AMIC Energy;
- сплатити заправку карткою Mastercard, використовуючи мобільний додаток AmicPay.

Деталі акції на сайті Mastercard або AMIC Energy.
Повні офіційні правила акції.

https://unexbank.ua/site/page.php?lang= ... cur_page=0

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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 10:48

Купуйте квитки в кіно та вирушайте в сімейну подорож

Mastercard та Multiplex дарують можливість власникам карток провести казкові вихідні в місці здійснення мрій - Disneyland® Paris!

Купуйте квитки в кіно через мобільний додаток Multiplex, розраховуйтесь будь-якою карткою Mastercard та отримайте можливість вирушити в чарівну сімейну подорож до Disneyland® Paris.

Розігрується 2 поїздки до Disneyland® Paris для всієї родини (не больше 4-х осіб) на період 13-15 вересня 2019 р. Під поїздкою розуміється:
- квитки на літак до Парижу (Франція);
- трансфер;
- 3 дні/2 ночі в готелі Disney's Newport Bay Club;
- 4 квитки на 3 дні до парку розваг Disneyland® Paris;
- спеціальний доступ до шоу, парадів та іншим розвагам;
- знайомство і зустріч з персонажами Disneyland® Paris;
- картка Mastercard для витрат на продукцію з символікою Disneyland®, товари, продукти харчування, напої (150 € за добу на родину).

Акція діє з 29 липня по 11 серпня 2019 року на всій території України у всіх кінотеатрах мережі «Мультиплекс», за винятком м. Луцьк і м. Черкаси, а також території проведення ООС і тимчасово окупованої території.

Деталі акції тут. https://unexbank.ua/site/page.php?lang= ... cur_page=0

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Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2019 12:19

Акція «До 25% вигоди».

До кінця вересня за розрахунки кредитною карткою від «ЮНЕКС БАНК» банк повертає до 25% від суми витрат у рахунок кредитного ліміту.

Аби відпочинок, подорожі та купівлі були не тільки незабутніми, а й вигідними, реєструйтесь в акції прямо зараз!

Щоб отримати винагороду:

з 20 серпня по 30 вересня 2019 р. розраховуйтеся кредитною карткою від «ЮНЕКС БАНК»:
за послуги готелів (оплата, бронювання);
за транспортні послуги (оплата проїзду, квитків тощо);
у закладах громадського харчування;
за розважальні послуги;
у магазинах, що здійснюють торгівлю канцелярією, шкільним приладдям, книгами, газетами та журналами;

на суму від 300 грн за рахунок кредитного ліміту.


Винагорода зараховується на картку протягом 5 робочих днів з дати закінчення акції в розмірі:

25% від суми витрат за послуги готелів;
10% від суми витрат у магазинах, що здійснюють торгівлю канцелярією, шкільним приладдям, книгами, газетами та журналами
3% від суми витрат у закладах громадського харчування;
3% від суми витрат за розваги;
2% від суми витрат за транспортні послуги;
але не більше 500 грн на один картковий рахунок клієнта.

Оберіть категорію покупок, за які бажаєте отримувати винагороду, заповнив форму.

Офіційні правила акції «До 25% вигоди».

У вас ще немає кредитної картки від «ЮНЕКС БАНК»? Замовляйте онлайн прямо зараз або оформлюйте безпосередньо у відділеннях та точках продажу банку.

https://unexbank.ua/site/page.php?lang= ... cur_page=0
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Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2019 15:32

Оплачуй онлайн – вигравай подарунки

Здійснюйте оплату онлайн карткою Mastercard у мобільному додатку чи на сайті «Нова Пошта» - отримуйте можливість виграти iPhone X 256 GB та інші подарунки!

З 02.09.2019 до 29.09.2019 включно клієнти - держателі всіх карток Mastercard® мають шанс виграти iPhone X 256 GB або один із 400 подарункових сертифікатів номіналом 500 грн від MakeUp в акції «Оплачуй онлайн – вигравай подарунки».

Щоб взяти участь в акції необхідно:

скористатись послугами «Нова Пошта», а саме: переказ коштів «Експрес», переказ коштів «Безготівковий», переказ коштів «Експрес Безготівковий»;
здійснити оплату онлайн через мобільний додаток або через особистий кабінет на сайті;
зареєструвати факт оплати в спеціально створеній формі на сайті online.novaposhta.ua, вписавши номер електронної накладної (ЕН) переказу.
Акція діє на всій території України, за винятком території проведення ООС і тимчасово окупованої території.

Деталі акції тут.

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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2019 09:53

Новорічні подарунки з кешбеком 30%

Зважаючи на наближення свят та необхідності в придбанні подарунків, «Юнекс Банк» разом з мережею магазинів «UAmade» дарує унікальну можливість обрати новорічні подарунки для своїх рідних та близьких з кешбеком 30%.

Як отримати кешбек 30% при виборі подарунків?
➀ обирайте та купуйте будь-які подарунки в магазинах «UAmade»;
➁ розраховуйся кредитною карткою «Unex Card» (як онлайн, так і в магазинах);
➂ отримуй кешбек у розмірі 30% назад на картку.

Завдяки співпраці «Юнекс Банку» та «UAmade» кожен власник кредитної картки «Unex Card» зможе привітати більше родичів та близьких з новорічними та різдвяними святами.

Ще не маєте кредитної картки «Unex Card»? Замовляйте кредитику з безкоштовною доставкою прямо зараз ►https://creditcard.unexbank.ua/ і мерщій за подарунками! Офіційні правила акції та перелік магазинів-учасників.

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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 16:17

FinAwards2020: перемагай разом з Юнекс Банком!

Підтримайте Юнекс Банк у FinAwards2020 – щорічному конкурсі, мета якого визначити найкращі банки в реалізації продуктів, клієнтських сервісів і технологій через вектор клієнтського досвіду.

За лояльність до Юнекс Банку в голосуванні – розіграємо креативний календар, корпоративний блокнот та мега зручний кардхолдер на нашій Facebook-сторінці!

Щасливчиків буде обрано рандомним шляхом 24.02.2020 серед всіх, хто підтримає Юнекс Банк у голосуванні в наступних номінаціях:

➢ Номінація #1. Кредит готівкою
➢ Номінація #2. Депозит / Строковий вклад
➢ Номінація #3. Кредитна карта mass
➢ Номінація #5. Дебетна карта mass
➢ Номінація #6. Дебетна карта VIP
➢ Номинация #7. Інтернет-банк
➢ Номинация #8. Мобільный банк

Найкращі банки України визначить авторитетне журі шляхом відкритого голосування на конкурсному сайті.

Не зволікай та перемагай разом з Юнекс Банком! Деталі участі за посиланням: https://unexbank.ua/site/page.php?lang=UA&id_part=734&id_type_news=2&id_news=1436&year_now=2020&cur_page=0
АТ «ЮНЕКС БАНК», вул. Почайнинська, 38
Контактний центр: 0 800 500 686, call.center@unexbank.ua Cайт: http://www.unexbank.ua Facebook: http://www.facebook.com/UnexBank
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