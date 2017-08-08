Акції від «ЮНЕКС БАНК»

На вас чекає приємний вечір та американська джазова класика у супроводі найавторитетнішого джазмена України – Олексія Когана. У концерті прозвучать свінгові стандарти, балади і блюзи 20 – 50-х років. Станьте одним із шести переможців від Mastercard Більше Black й отримайте два квитки на останній концерт сезону 23 травня 2019 року лише за 10 балів. Щоб взяти участь в акції:
Реєструйтеся на bilshe.mastercard.ua/black; Розраховуйтеся своєю World Black Edition Mastercard ® від «ЮНЕКС БАНК» та накопичуйте бали; Обміняйте 10 преміальних балів на участь в акції; Станьте одним із шести переможців від Mastercard Більше Black та виграйте два квитки на джазовий вечір, що відбудеться 23.05.2019 о 20:00 у Premier Palace Hotel Kyiv. Що більше разів ви обміняєте 10 преміальних балів на участь в акції, то більші ваші шанси на виграш. Деталі — на сайті bilshe.mastercard.ua/black Акція діє з 06.05.2019 до 19.05.2019 включно.
Користуєтеся онлайн-сервісом Uklon? Користуйтеся ним вигідно!
замовляйте послугу перевезення за допомогою онлайн-сервісу Uklon, платіть за п’ять поїздок своєю карткою Mastercard® від «ЮНЕКС БАНК» на веб-сайті сервісу або в мобільному додатку Uklon, гарантовано отримуйте промокод на 100 гривень! Акція проходить з 15 травня по 15 червня 2019 року до включно у Києві, Львові, Одесі, Дніпрі, Миколаєві, Харкові, Кривому Розі, Полтаві, Запоріжжі.
Дозвольте собі розкіш по-східноєвропейськи із Mastercard Більше Black у липні!
З 01.07.2019 до 31.07.2019 включно клієнти - держателі преміальних карток Mastercard®World Black Edition, зареєстрованих у програмі Mastercard Більше,
можуть обміняти 10 преміальних балів на участь у розіграші ваучерів:
три ночі в п'ятизірковому готелі Mirotel Resort&SPA в Трускавці (Україна), три ночі в розкоші від Esperanza Resort&SPA (Литва). Спишіть 10 преміальних балів та беріть участь у розіграші ваучерів на відпочинок у найбільш ексклюзивних SPA-центрах України та Балтії.
Деталі - за посиланням: bilshe.mastercard.ua
Для власників преміальних карток Black доступні також інші пропозиції від готелів з гарантованими знижками:
1. Знижка 10% на відпочинок та оздоровлення в Chenot Palace Gabala у Азербайджані
Пропозиція діє до 31.12.2019.
Деталі - за посиланням: Chenot Palace Gabala
2. Знижка 15% на проживання в готелі Excelsior Hotel Gallia в Мілані
Пропозиція діє до 31.12.2019.
Деталі - за посиланням: Excelsior Hotel Gallia
3. Знижка 10% на номери в Mirotel Resort&Spa у Трускавці
Власники карток «ЮНЕКС БАНК» Mastercard тепер можуть отримувати додаткову знижку на кожен літр будь-якого виду пального на АЗК AMIC Energy! Достатньо сплатити заправку автомобіля через мобільний додаток AMIC PAY.
Пропозиція діє з 8 липня 2019 р. по 8 жовтня 2019 р. на всіх автозаправних комплексах мережі AMIC Energy, де встановлено й активовано функціонал мобільного додатку AmicPay.
Для того, щоб отримати знижку до -5 грн/л, необхідно:
- завантажити та встановити мобільний додаток AmicPay; - авторизуватися у своєму гаманці Masterpass за номером телефону; - бути власником пластикової або онлайн картки лояльності MyAMIC, з прив'язкою до свого номеру телефону. Якщо картки немає, придбати її можна у касі в будь-якому АЗК мережі AMIC Energy; - сплатити заправку карткою Mastercard, використовуючи мобільний додаток AmicPay.
Деталі акції на сайті Mastercard або AMIC Energy. Повні офіційні правила акції.
Mastercard та Multiplex дарують можливість власникам карток провести казкові вихідні в місці здійснення мрій - Disneyland® Paris!
Купуйте квитки в кіно через мобільний додаток Multiplex, розраховуйтесь будь-якою карткою Mastercard та отримайте можливість вирушити в чарівну сімейну подорож до Disneyland® Paris.
Розігрується 2 поїздки до Disneyland® Paris для всієї родини (не больше 4-х осіб) на період 13-15 вересня 2019 р. Під поїздкою розуміється: - квитки на літак до Парижу (Франція); - трансфер; - 3 дні/2 ночі в готелі Disney's Newport Bay Club; - 4 квитки на 3 дні до парку розваг Disneyland® Paris; - спеціальний доступ до шоу, парадів та іншим розвагам; - знайомство і зустріч з персонажами Disneyland® Paris; - картка Mastercard для витрат на продукцію з символікою Disneyland®, товари, продукти харчування, напої (150 € за добу на родину).
Акція діє з 29 липня по 11 серпня 2019 року на всій території України у всіх кінотеатрах мережі «Мультиплекс», за винятком м. Луцьк і м. Черкаси, а також території проведення ООС і тимчасово окупованої території.
До кінця вересня за розрахунки кредитною карткою від «ЮНЕКС БАНК» банк повертає до 25% від суми витрат у рахунок кредитного ліміту.
Аби відпочинок, подорожі та купівлі були не тільки незабутніми, а й вигідними, реєструйтесь в акції прямо зараз!
Щоб отримати винагороду:
з 20 серпня по 30 вересня 2019 р. розраховуйтеся кредитною карткою від «ЮНЕКС БАНК»: за послуги готелів (оплата, бронювання); за транспортні послуги (оплата проїзду, квитків тощо); у закладах громадського харчування; за розважальні послуги; у магазинах, що здійснюють торгівлю канцелярією, шкільним приладдям, книгами, газетами та журналами;
на суму від 300 грн за рахунок кредитного ліміту.
Винагорода зараховується на картку протягом 5 робочих днів з дати закінчення акції в розмірі:
25% від суми витрат за послуги готелів; 10% від суми витрат у магазинах, що здійснюють торгівлю канцелярією, шкільним приладдям, книгами, газетами та журналами 3% від суми витрат у закладах громадського харчування; 3% від суми витрат за розваги; 2% від суми витрат за транспортні послуги; але не більше 500 грн на один картковий рахунок клієнта.
Оберіть категорію покупок, за які бажаєте отримувати винагороду, заповнив форму.
Офіційні правила акції «До 25% вигоди».
У вас ще немає кредитної картки від «ЮНЕКС БАНК»? Замовляйте онлайн прямо зараз або оформлюйте безпосередньо у відділеннях та точках продажу банку.
Здійснюйте оплату онлайн карткою Mastercard у мобільному додатку чи на сайті «Нова Пошта» - отримуйте можливість виграти iPhone X 256 GB та інші подарунки!
З 02.09.2019 до 29.09.2019 включно клієнти - держателі всіх карток Mastercard® мають шанс виграти iPhone X 256 GB або один із 400 подарункових сертифікатів номіналом 500 грн від MakeUp в акції «Оплачуй онлайн – вигравай подарунки».
Щоб взяти участь в акції необхідно:
скористатись послугами «Нова Пошта», а саме: переказ коштів «Експрес», переказ коштів «Безготівковий», переказ коштів «Експрес Безготівковий»; здійснити оплату онлайн через мобільний додаток або через особистий кабінет на сайті; зареєструвати факт оплати в спеціально створеній формі на сайті online.novaposhta.ua, вписавши номер електронної накладної (ЕН) переказу. Акція діє на всій території України, за винятком території проведення ООС і тимчасово окупованої території.
Зважаючи на наближення свят та необхідності в придбанні подарунків, «Юнекс Банк» разом з мережею магазинів «UAmade» дарує унікальну можливість обрати новорічні подарунки для своїх рідних та близьких з кешбеком 30%.
Як отримати кешбек 30% при виборі подарунків? ➀ обирайте та купуйте будь-які подарунки в магазинах «UAmade»; ➁ розраховуйся кредитною карткою «Unex Card» (як онлайн, так і в магазинах); ➂ отримуй кешбек у розмірі 30% назад на картку.
Завдяки співпраці «Юнекс Банку» та «UAmade» кожен власник кредитної картки «Unex Card» зможе привітати більше родичів та близьких з новорічними та різдвяними святами.
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