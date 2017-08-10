Акції від «ЮНЕКС БАНК»

Платіть онлайн карткою Mastercard від Юнекс Банку через мобільний додаток або сайт novaposhta.ua та беріть участь у розіграші iPhone 11 на 256 GB або сертифікату MAKEUP номіналом 500 грн.
Умови участі:
Завантажте мобільний додаток «Нова Пошта» або завітай на сайт novaposhta.ua; Оплатіть посилку онлайн карткою Mastercard від Юнекс Банку через мобільний додаток або сайт novaposhta.ua Зареєструйте переказ шляхом внесення номера електронної накладної (ЕН) у спеціально створену форму на сайті www.online.novaposhta.ua Акція діє з 14.02.2020 по 14.04.2020 включно на всій території України, за винятком території проведення ООС і тимчасово окупованої території. https://unexbank.ua/site/page.php?lang= ... cur_page=0
• Повертаємо 10% від витрат на ваше здоров’я та профілактику – кешбек на покупки в аптеках Доброго Дня, МедСервіс, Аптеці Низьких Цін та багатьох інших; • 8% кешбеку для комфортного «сидіння» вдома - на послуги доставки. Варто зазначити, що в цю категорію входять як послуги доставки ресторанів (Glovo, Raketa і т.д.) так і послуги НоваПошта чи JustIn; • 6% на карантинні розваги - книги, освітні послуги, фільми та ігри (Netflix, ДиванTV чи просто кабельне, Yakaboo, Буква чи давно омріяні вебінари); • 5% на головні витрати у цей період - на оплату в УСІХ продуктових магазинах (Сільпо, Novus, Auchan та ваші найближчі супермаркети); • 6% на той випадок, коли вже дуже потрібно їхати по справам – на оплату послуг таксі та АЗС. https://unexbank.ua/site/page.php?lang= ... cur_page=0
Ми обрали все необхідне для твого літнього часу: відпочинок / спорт / шопінг / аптечка / продукти. Що обираєш на майбутні 30 днів? Плануй свій місяць та обери категорію: • 25% кешбеку на оплату послуг готелів. Це як встигнути в останній вагон поїзду. Коли все літо відкладав відпочинок, але в останній місяць вирішив зібрати 25% від вартості готелю. • 10% кешбеку на купівлі у магазинах одягу та взуття. Шопінг – це як один з видів відпочинку. Принаймні, для жінок. • 8% кешбеку на оплату в аптеках. Будьте здорові та збирайте аптечки у відпустку. • 5% на оплату послуг в сфері спорту. Новий абонемент? Нові захоплення? Якщо поспішаєте до спортзалу/басейну/студії танців, то цей кешбек для вас. • 5% на оплати в продуктових магазинах та супермаркетах. Ця категорія занадто смачна, щоб просто так взяти та змінити її. Маєте час, щоб затаритись у магазині та отримати кешбек.
ЯК ОТРИМАТИ КЕШБЕК?
Отже, до кешбеку усього 3 кроки: 1. Обери на сайті unexbank.ua категорію кешбеку для свого карткового рахунку. Для цього потрібно лише ввести свій фінансовий номер телефону. 2. Розрахуйся на суму від 300 грн одним чеком в обраній категорії. 3. І отримай до 500 грн кешбеку щомісячно. https://unexbank.ua/site/page.php?lang= ... cur_page=0
5% кешбеку на оплату готелів під час ваших мандрів на цю осінь. Може вже час поїхати у Карпати, відпочити десь на березі моря чи влаштувати короткий вікенд з друзями. 10% кешбек на зміну осіннього гардеробу – на оплати в магазинах одягу та взуття. 5% на збір шкільних приладь на оплату в магазинах, що здійснюють торгівлю канцелярією, шкільним приладдям, книгами, газетами та журналами. Ми всі знаємо, що з 1 вересня купівля шкільних речей не закінчується – особливо, коли мова про додаткові підручники. 5% кешбеку повертаємо з оплат за спортивні товари та послуги – не сидіть вдома та займайтеся собою! 5% кешбеку на оплати в магазинах електроніки. https://unexbank.ua/site/page.php?lang= ... cur_page=0
У жовтні ми пропонуємо провести вікенд у Карпатах, або оновити гардероб по погоді, або скористатися будь-яким з нижче наведених кешбеків: • 25% кешбеку на оплату готелів в осінніх вікендах. В Україні більше сотні чудових місць для вашого туризму, тож провести вікенд може бути ще й вигідно. • 10% кешбек на зміну осіннього гардеробу – на оплати в магазинах одягу та взуття. • 5% на збір шкільних приладь на оплату в магазинах, що здійснюють торгівлю канцелярією, шкільним приладдям, книгами, газетами та журналами. Все ще можна докупити книг чи канцелярії, навіть у жовтні. • 5% кешбеку повертаємо з оплат за спортивні товари та послуги – не сидіть вдома та займайтеся собою! • 5 % кешбеку на оплати в магазинах електроніки.
Як отримати кешбек на свою карту? Бути власником кредитних карток UnexBank або нової карти «UnexSmart» від Юнекс Банк та виконати усього 3 кроки: 1. Обирайте на сайті unexbank.ua категорію кешбеку для свого карткового рахунку. Для цього потрібно лише ввести свій фінансовий номер телефону. 2. Розраховуйтесь на суму від 300 грн одним чеком в обраній категорії. 3. І отримуйте до 500 грн кешбеку щомісячно. https://unexbank.ua/site/page.php?lang= ... cur_page=0