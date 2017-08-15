Акції від «ЮНЕКС БАНК»

Платіть онлайн карткою Mastercard від Юнекс Банку через мобільний додаток або сайт novaposhta.ua та беріть участь у розіграші iPhone 11 на 256 GB або сертифікату MAKEUP номіналом 500 грн.
Умови участі:
Завантажте мобільний додаток «Нова Пошта» або завітай на сайт novaposhta.ua; Оплатіть посилку онлайн карткою Mastercard від Юнекс Банку через мобільний додаток або сайт novaposhta.ua Зареєструйте переказ шляхом внесення номера електронної накладної (ЕН) у спеціально створену форму на сайті www.online.novaposhta.ua Акція діє з 14.02.2020 по 14.04.2020 включно на всій території України, за винятком території проведення ООС і тимчасово окупованої території. https://unexbank.ua/site/page.php?lang= ... cur_page=0
• Повертаємо 10% від витрат на ваше здоров’я та профілактику – кешбек на покупки в аптеках Доброго Дня, МедСервіс, Аптеці Низьких Цін та багатьох інших; • 8% кешбеку для комфортного «сидіння» вдома - на послуги доставки. Варто зазначити, що в цю категорію входять як послуги доставки ресторанів (Glovo, Raketa і т.д.) так і послуги НоваПошта чи JustIn; • 6% на карантинні розваги - книги, освітні послуги, фільми та ігри (Netflix, ДиванTV чи просто кабельне, Yakaboo, Буква чи давно омріяні вебінари); • 5% на головні витрати у цей період - на оплату в УСІХ продуктових магазинах (Сільпо, Novus, Auchan та ваші найближчі супермаркети); • 6% на той випадок, коли вже дуже потрібно їхати по справам – на оплату послуг таксі та АЗС. https://unexbank.ua/site/page.php?lang= ... cur_page=0
Ми обрали все необхідне для твого літнього часу: відпочинок / спорт / шопінг / аптечка / продукти. Що обираєш на майбутні 30 днів? Плануй свій місяць та обери категорію: • 25% кешбеку на оплату послуг готелів. Це як встигнути в останній вагон поїзду. Коли все літо відкладав відпочинок, але в останній місяць вирішив зібрати 25% від вартості готелю. • 10% кешбеку на купівлі у магазинах одягу та взуття. Шопінг – це як один з видів відпочинку. Принаймні, для жінок. • 8% кешбеку на оплату в аптеках. Будьте здорові та збирайте аптечки у відпустку. • 5% на оплату послуг в сфері спорту. Новий абонемент? Нові захоплення? Якщо поспішаєте до спортзалу/басейну/студії танців, то цей кешбек для вас. • 5% на оплати в продуктових магазинах та супермаркетах. Ця категорія занадто смачна, щоб просто так взяти та змінити її. Маєте час, щоб затаритись у магазині та отримати кешбек.
ЯК ОТРИМАТИ КЕШБЕК?
Отже, до кешбеку усього 3 кроки: 1. Обери на сайті unexbank.ua категорію кешбеку для свого карткового рахунку. Для цього потрібно лише ввести свій фінансовий номер телефону. 2. Розрахуйся на суму від 300 грн одним чеком в обраній категорії. 3. І отримай до 500 грн кешбеку щомісячно. https://unexbank.ua/site/page.php?lang= ... cur_page=0
5% кешбеку на оплату готелів під час ваших мандрів на цю осінь. Може вже час поїхати у Карпати, відпочити десь на березі моря чи влаштувати короткий вікенд з друзями. 10% кешбек на зміну осіннього гардеробу – на оплати в магазинах одягу та взуття. 5% на збір шкільних приладь на оплату в магазинах, що здійснюють торгівлю канцелярією, шкільним приладдям, книгами, газетами та журналами. Ми всі знаємо, що з 1 вересня купівля шкільних речей не закінчується – особливо, коли мова про додаткові підручники. 5% кешбеку повертаємо з оплат за спортивні товари та послуги – не сидіть вдома та займайтеся собою! 5% кешбеку на оплати в магазинах електроніки. https://unexbank.ua/site/page.php?lang= ... cur_page=0
У жовтні ми пропонуємо провести вікенд у Карпатах, або оновити гардероб по погоді, або скористатися будь-яким з нижче наведених кешбеків: • 25% кешбеку на оплату готелів в осінніх вікендах. В Україні більше сотні чудових місць для вашого туризму, тож провести вікенд може бути ще й вигідно. • 10% кешбек на зміну осіннього гардеробу – на оплати в магазинах одягу та взуття. • 5% на збір шкільних приладь на оплату в магазинах, що здійснюють торгівлю канцелярією, шкільним приладдям, книгами, газетами та журналами. Все ще можна докупити книг чи канцелярії, навіть у жовтні. • 5% кешбеку повертаємо з оплат за спортивні товари та послуги – не сидіть вдома та займайтеся собою! • 5 % кешбеку на оплати в магазинах електроніки.
Як отримати кешбек на свою карту? Бути власником кредитних карток UnexBank або нової карти «UnexSmart» від Юнекс Банк та виконати усього 3 кроки: 1. Обирайте на сайті unexbank.ua категорію кешбеку для свого карткового рахунку. Для цього потрібно лише ввести свій фінансовий номер телефону. 2. Розраховуйтесь на суму від 300 грн одним чеком в обраній категорії. 3. І отримуйте до 500 грн кешбеку щомісячно. https://unexbank.ua/site/page.php?lang= ... cur_page=0
15 варіантів від UnexBank на що можна витратити місячний кешбек і отримати задоволення:
1. VR-квест для двох 2. Перегони на картингу 3. Катання на всюдиході 4. Екскурсія на броварню для двох 5. Кіновечір для компанії друзів 6. Сферичний кінотеатр для двох 7. Контактний зоопарк для двох 8. Майстер-клас аргентинського танго 9. Майстер-клас гончарства / живопису / акварелі 10. Стрижка у перукарні 11. Кінна прогулянка 12. Стрибки на батуті для двох 13. Місячний абонемент у спортзал 14. Романтична вечеря у ресторані 15. Велопрокат на вихідні https://unexbank.ua/site/page.php?lang= ... cur_page=0