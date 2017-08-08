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Акції від Юнекс банк

Акції від Юнекс банк
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Акційні пропозиції. кращі пропозиції
  #<1 ... 6789
Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 09:50

Купуй квіти у вересні – отримуй 25% кешбеку

Відпустка вже позаду, літо завершилося, але це не привід для нудьги! Адже осінь – це не тільки дощі, а ще й безліч яскравих кольорів, що дарує природа.

Розфарбуй життя цієї осені! Купуй квіти та букети з додатковою вигодою, адже у вересні при розрахунку карткою Unex Bank у квіткових крамницях ти отримаєш 25% кешбеку! Все, що для цього потрібно – обрати кешбек у категорії «Флористика».

Ще не встиг підготуватися до навчання? Обирай кешбек у категорії «Канцтовари» на вересень і повертай 5% від витрат за купівлю книжок, товарів для малювання та канцелярського приладдя.

Крім того у вересні ти можеш обрати такі категорії кешбеку:

Продукти - 2% від вартості послуги.
Ресторани, кафе, бари, фастфуд та служби доставки їжі - 3% від вартості послуги.
АЗС - 2% від вартості послуги.
Обирай категорію кешбеку та зроби свою осінь ще яскравішою!
https://unexbank.ua/site/page.php?lang= ... cur_page=0
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Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 09:22

Новий кешбек у жовтні: до 25% на оплату таксі

Погана погода та дощі не привід залишатися вдома. Адже у жовтні з карткою Unex Bank подорожувати зручно та вигідно.

Обирай кешбек в категорії «Таксі» на жовтень та повертай 25% від коштів, витрачених на поїздки.

Плануєш помилуватися карпатськими краєвидами чи погуляти осінніми вулицями Львову? А може хочеш у подорож на вихідні до Європи? Обирай категорію «Готелі» та отримай кешбек 20%.

Крім того у жовтні ти можеш обрати такі категорії кешбеку:


Кафе та ресторани - 3% від вартості послуги;
АЗС - 2% від вартості послуги;
Продукти - 2% від вартості послуги.

Обирай свій кешбек зараз!
https://unexbank.ua/site/page.php?lang= ... cur_page=0
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Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 10:55

Кешбек, крутіший за знижки

Листопад – місяць приємного шопінгу. Адже саме у цей час більшість магазинів влаштовують розпродажі та оновлюють колекції. Тож якщо в твої планах є оновлення гардеробу або купівля нового телевізору чи смартфону, саме час спланувати покупки.

А з карткою Unex Bank у листопаді ти можеш суттєво збільшити вигоду. Потрібно оновити техніку – обирай кешбек у категорії Електроніка та повертай 15% від витрат на купівлю гаджетів та побутових пристроїв найближчого місяця.

Плануєш оновити зимовий гардероб? Тобі підійде категорія Одяг та взуття, кешбек за якою у листопаді 10%.

Крім того ти можеш обрати такі категорії кешбеку:

Краса та здоров’я – 10%
Книги – 25%
Продукти – 2%.

Зауваж, що вибір категорії має відбутися до проведення розрахункової операції, по якій має бути нараховано кешбек.
https://unexbank.ua/site/page.php?lang=UA&id_part=5500
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Повідомлення Додано: Чет 10 лис, 2022 09:12

Переможний платіж 3.0

Банк відновлює акцію для позичальників «Переможний платіж», та ще й розширює її. Тож у листопаді розіграш погашення щомісячного платежу за кредитом буде проведено одразу серед трьох позичальників.

Як взяти участь в акції

Щоб взяти участь в акції потрібно виконати лише одну умову: внести протягом листопада щомісячний обов’язковий платіж за кредитом не пізніше дати, вказаної в договорі.

5 грудня 2022 року шляхом жеребкування банк обере трьох переможців з усіх позичальників, які виконали зазначену умову, та сплатить за них обов’язковий платіж за грудень.

Плати за кредитом, адже тепер втричі більше шансів, що саме твій платіж стане переможним.

https://news.finance.ua/ua/peremozhnyy- ... chal-nykiv
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Повідомлення Додано: Вів 27 гру, 2022 16:21

1000 на перемогу – нова акція для позичальників

Новий рік треба починати без боргів. І Unex Bank подбав, щоб тобі було легше досягти цієї мети!

Презентуємо нову акцію для позичальників, що мають прострочену заборгованість за кредитом або по кредитній картці 60 та більше днів «1000 на перемогу». Щоб взяти участь в акції, потрібно виконати лише одну просту умову: внеси протягом січня щонайменше 1000 грн за твоїм кредитом.

На початку лютого методом жеребкування серед усіх позичальників, що не вносили платіж за кредитом останні 60 днів, банк обере одного переможця, замість якого сплатить обов’язковий щомісячний платіж у лютому.

Акція триває з 1 січня по 31 січня 2023 року. Взяти участь в ній може будь-який позичальник Unex Bank, що не вносив платежі за кредитом або по кредитній картці протягом останніх 60 календарних днів.

Приєднуйся, та давай почнемо рік без боргів разом!
https://news.finance.ua/ua/1000-na-peremohu-nova-akciya-dlya-pozychal-nykiv
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Повідомлення Додано: Чет 19 січ, 2023 17:29

Зручно купуй - вигравай круті гаджети

З 10.01.2023 по 10.02.2023 платіть карткою Mastercard® на сайті atbmarket.com на суму від 1000 грн, отримайте гарантовано безкоштовну доставку товарів та можливість виграти телевізор, смартфон або приставку.

Як скористатися пропозицією?
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обирайте товари на суму від 1000 грн та вагою до 20 кг;
оплачуйте замовлення карткою Mastercard®;
отримайте гарантовано безкоштовну доставку* та підтвердіть участь у розіграші телевізора LG, приставки Sony PlayStation 5 або смартфона Samsung Galaxy.
*Безкоштовна доставка доступна для замовлень тільки один раз на день.

Детальніше з правилами акції можна ознайомитися за посиланням. У розіграші беруть участь 3 телевізори LG діагоналлю 50 дюймів, 3 ігрові приставки Sony PlayStation 5 Digital Edition 825GB White PS5 та 3 смартфони Samsung Galaxy A53 5G 6/128GB Black.

Акція діє в інтернет-магазині ТОВ «АТБ-Маркет» з 10.01.2023 р. по 10.02.2023 р. включно на території України, за винятком території проведення ООС, тимчасово окупованої території та територій, на яких органи державної влади України тимчасово не здійснюють своїх повноважень через збройну агресію Російської Федерації проти України.
https://news.finance.ua/ua/zruchno-kupuy-vyhravay-kruti-hadzhety
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лют, 2023 20:01

Дбай про цінне – замов сейф у сховищі банку на умовах акції

Дбай про цінне: тримай гроші на депозиті, а цінні речі - у банківському сейфі!

Unex Bank презентує нову акцію для мешканців Києва та Київської області, завдяки якій ти можеш отримати три місяці оренди сейфової комірки у сховищі Центрального відділення банку усього за 1,2 грн, просто розмістивши вільні кошти на вигідному гривневому депозиті “Unex Максимум”.

Як скористатися акцією читай тут
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