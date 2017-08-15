Акції від «RwS bank»

Зустрічай безкоштовну доставку зі своєю карткою Mastercard від RwSbank!
Оплачуй замовлення від 100 грн карткою Mastercard у додатку Glovo та отримай промо-код на безкоштовну доставку наступного замовлення.
Умови участі:
бути зареєстрованим у мобільному додатку Glovo до початку Акції; додати картку Mastercard у розділ «Способи оплати»; оплати карткою замовлення від 100 грн; отримай промо-код на безкоштовну доставку наступного замовлення.
Акція діє з 01.07.2020 р. по 15.07.2020 р. включно на території України, за винятком тимчасово окупованої території, визначеної законодавством України, і території проведення ООС. Пропозиція діє для користувачів, які раніше не оплачували замовлення картою https://rwsbank.com.ua/ua/novosti/bespl ... rd-i-glovo
Існує безліч приводів відвідати Одесу. Один з таких — місцева кухня. А в закладах Савви Лібкіна цей досвід ще й сповнений одеським колоритом та смачними сюрпризами.
Розраховуйтеся карткою Masterсard на суму від 600 гривень у мережі ресторанів та отримaйте картку на безкоштовний сніданок.
Заклади, що беруть участь в Акції:
«Дача», Французький бульвар, 85/5; «Стейкхаус», вул. Дерибасівська, 20; «Тавернетта», вул. Катерининська, 45; «Пан Піцца», вул. Пантелеймонівська, 70; «Компот», вул. Дерибасівська, 20; «Компот», Адміральський проспект, 1; «Компот», вул. Леонтовича, 15.
Для участі в акції: 1. Зареєструйте (якщо ви ще не зареєстровані) Вашу картку Mastercard від Ідея Банку у програмі Mastercard.Більше на сайті https://bilshe.mastercard.ua/ 2. Платіть карткою та отримуйте 1 бал за кожну транзакцію від 50 грн або оплату карткою на турнікетах у транспорті або 2 бали за такі само оплати гаджетами. 3. Крутіть колесо сюрпризів на https://bilshe.mastercard.ua/ та отримуйте гарантовані подарунки. Кожен оберт – 10 балів. За добу можна зробити 3 оберти колеса сюрпризів.
На вас чекають подарунки у трьох тематичних категоріях: • Музика; • Подорожі; • Кіно&мистецтво.
Крутіть колесо сюрпризів та отримуте свій подарунок! Акція діє із 13.07.2020 по 02.08.2020 включно, на території України, за винятком тимчасово окупованої території, визначеної законодавством України, і території проведення ООС. https://rwsbank.com.ua/ua/novosti/koles ... shchaetsya
Розраховуйся карткою Mastercard за перше замовлення в додатку Glovo на суму від 100 грн. Отримай промокод на знижку на наступне замовлення.
Як отримати знижку:
завантаж додаток Glovo й зареєструйся; додай картку Mastercard у розділ «Способи оплати»; оплати карткою перше замовлення на суму від 100 грн; гарантовано отримай промокод на знижку 100 грн на наступне замовлення. Акція діє з 01.08.2020 р. по 15.08.2020 р. включно на території України, за винятком тимчасово окупованої території, визначеної законодавством України, і території проведення ООС. Пропозиція діє для нових користувачів Glovo, які зареєструвалися протягом періоду дії акції та оплатили замовлення карткою Mastercard. https://rwsbank.com.ua/ua/novosti/garan ... eto-realno
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