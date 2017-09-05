RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Акційні пропозиції
банків та компаній
/
Акції від ТАСКОМБАНК

Акції від ТАСКОМБАНК
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Акційні пропозиції. кращі пропозиції
  #<1 ... 5678
Повідомлення Додано: Чет 07 сер, 2025 16:31

Re: Акції від ТАСКОМБАНК

Орендуйте авто з комфортом і вигодою разом з преміальними картками від Private banking Таскомбанку

https://news.finance.ua/ua/orenduyte-av ... askombanku
Assistant_Portal
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2161
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 22 сер, 2025 16:36

Re: Акції від ТАСКОМБАНК

Зробіть зупинку на святкову вигоду до Дня Незалежності

https://news.finance.ua/ua/zrobit-zupyn ... alezhnosti

Акція діє з 22.08.2025 р. по 24.08.2025 р.
Assistant_Portal
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2161
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 25 вер, 2025 16:32

Re: Акції від ТАСКОМБАНК

10% знижки на покупку квитків на Brand Father New з карткою Mastercard World Elite від Private Banking Таскомбанк

https://news.finance.ua/ua/10-znyzhky-n ... taskombank

Акція діє до 3 жовтня 2025 року
Assistant_Portal
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2161
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 26 вер, 2025 16:38

Re: Акції від ТАСКОМБАНК

Святкуємо 36 років Таскомбанк разом

https://news.finance.ua/ua/svyatkuyemo- ... bank-razom

з 26 вересня по 31 жовтня 2025 року
Assistant_Portal
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2161
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 08 жов, 2025 16:24

Re: Акції від ТАСКОМБАНК

Meet & Greet з Mastercard World Elite від Private Banking Таскомбанк — Ваш особистий супровід у кожній поїздці

https://news.finance.ua/ua/meet-greet-z ... iy-poizdci

Пропозиція діє до 31 грудня 2025 року
Assistant_Portal
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2161
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 15 жов, 2025 16:37

Re: Акції від ТАСКОМБАНК

Visa Infinite від Private Banking Таскомбанк — надійний партнер у Ваших поїздках

https://news.finance.ua/ua/visa-infinit ... h-poizdkah

Пропозиція діє для держателів карток Visa Infinite від Private Banking Таскомбанк з 1 листопада 2022 р. до 30 вересня 2026 р.
Assistant_Portal
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2161
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 23 жов, 2025 15:10

Re: Акції від ТАСКОМБАНК

Послуга Експрес Лаунж з картками Mastercard World Elite від Private Banking Таскомбанк в аеропорту Кишинева

https://news.finance.ua/ua/posluha-eksp ... -kyshyneva

Період дії пропозиції: до 31 грудня 2025 року.
Assistant_Portal
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2161
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 31 жов, 2025 17:20

Re: Акції від ТАСКОМБАНК

Місце затишку серед метушні вокзалу — UZ Lounge «Київська вітальня» від Visa

https://news.finance.ua/ua/misce-zatysh ... a-vid-visa

Пропозиція діє до 30 вересня 2026 року.
Assistant_Portal
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2161
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 12 лис, 2025 16:57

Re: Акції від ТАСКОМБАНК

Преміальний статус Gha Discovery Titanium для клієнтів Private Banking Таскомбанк

https://news.finance.ua/ua/premial-nyy- ... taskombank

Пропозиція діє до 31 грудня 2025 року
Assistant_Portal
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2161
З нами з: 01.09.17
Подякував: 79 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 5678
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Акції від Райффайзен Банк 1 ... 14, 15, 16
Assistant_Portal » Вів 05 вер, 2017 17:06
158 113816
Переглянути останнє повідомлення
Пон 03 лис, 2025 16:31
Assistant_Portal
Акції від МТБ банку 1 ... 4, 5, 6
Assistant_Portal » Чет 01 кві, 2021 10:36
59 85941
Переглянути останнє повідомлення
Сер 29 жов, 2025 18:19
Assistant_Portal
Акції від ПриватБанку 1, 2, 3, 4
Assistant_Portal » Чет 22 лют, 2024 20:57
34 32200
Переглянути останнє повідомлення
Чет 25 вер, 2025 17:01
Assistant_Portal

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (10047)
12.11.2025 17:49
Таскомбанк (4422)
12.11.2025 16:57
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.