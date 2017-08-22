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Акції від RwS bank

Акції від RwS bank
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Акційні пропозиції. кращі пропозиції
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Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 10:12

Сash back для банківських карт MasterCard World у листопаді

У листопаді, для карток MasterCard World від «RwS bank», встановлено cash back в наступному розмірі:

• продукти – 2%
• зоотовари – 2%
• таксі – 1%

Розраховуйтесь картками та отримуйте бонуси!
https://rwsbank.com.ua/uk/o-banke/press ... -listopadi
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Сash back для банківських карт MasterCard World у грудні

У грудні, для карток MasterCard World від «RwS bank», встановлено cash back в наступному розмірі:

• продукти – 1%
• кафе та ресторани – 0,9%
• АЗС – 0,8%

Розраховуйтесь картками та отримуйте бонуси!
https://rwsbank.com.ua/uk/o-banke/press ... d-u-grudni
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Повідомлення Додано: Чет 06 січ, 2022 10:52

Сash back для банківських карт MasterCard World у січні

У січні, для карток MasterCard World від «RwS bank», встановлено cash back в наступному розмірі:

• краса та медицина – 1%
• продукти – 0,9%
• подорожі – 0,8%

Розраховуйтесь картками та отримуйте бонуси!
https://rwsbank.com.ua/uk/o-banke/press ... d-u-sichni
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Повідомлення Додано: Вів 01 лют, 2022 10:52

Сash back для банківських карт Mastercard World

У лютому, для карток MasterCard World від «RwS bank», встановлено cash back в наступному розмірі:

• продукти – 1%
• кафе та ресторани – 0,9%
• АЗС – 0,8%

Розраховуйтесь картками та отримуйте бонуси!
https://rwsbank.com.ua/uk/o-banke/press ... card-world
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Повідомлення Додано: Вів 01 лют, 2022 10:55

Re: Акції від «RwS bank»

смешно,стабильно
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Вів 17 січ, 2023 11:05

Кешбек для банківських карт MasterCard World

У січні, для карток MasterCard World від «RwSbank», встановлено кешбек в наступному розмірі:
- Медицина та краса – 1%
- Продукти – 0,9%
- Зоомагазини – 0,8%

Розраховуйтесь картками та отримуйте бонуси!

Детальні умови: https://news.finance.ua/ua/keshbek-dlya ... card-world
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Повідомлення Додано: Вів 17 січ, 2023 11:23

Assistant_Portal Доброго дня.Я є клієнтом вашого банку, але зараз з певних причин перебуваю за кордоном, коли повернуся - не знаю. Заборгованість по картці була повністю погашена ще минулого року та картку заблоковано. Але щомісяця йде списання коштів за смс оповіщення (це неможливо – карта без ліміту, але вже по ній "мінус"). Природно, якщо карта заблокована - то й сповіщати нема про що - але на гарячій лінії мені сказали що відключити її не можливо - тільки через відвідування відділення банку та заяву. Ваш банк і далі заганятиме мене незаконно в борги? Або ви все ж таки запропонуєте якийсь цивілізований спосіб?
Rack
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 січ, 2023 16:15

  Rack написав:Assistant_Portal Доброго дня.Я є клієнтом вашого банку, але зараз з певних причин перебуваю за кордоном, коли повернуся - не знаю. Заборгованість по картці була повністю погашена ще минулого року та картку заблоковано. Але щомісяця йде списання коштів за смс оповіщення (це неможливо – карта без ліміту, але вже по ній "мінус"). Природно, якщо карта заблокована - то й сповіщати нема про що - але на гарячій лінії мені сказали що відключити її не можливо - тільки через відвідування відділення банку та заяву. Ваш банк і далі заганятиме мене незаконно в борги? Або ви все ж таки запропонуєте якийсь цивілізований спосіб?

Добрий день, шановний Rack.
Assistant_Portal це наш працівник, не представник банку. Рекомендуємо звернутися безпосередньо до підтримки банку.

З повагою, Ірина
Ірина_
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