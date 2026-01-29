Додано: Чет 30 кві, 2026 00:28

Hotab написав: ЛАД



Через 4 года войны можно как-то более реалистично.





Так а що реалістичне треба відносно ппо? Фіксують на відео від першої особи , куди реалістичніше?



Нафтова інфраструктура горить так, як раніше ніколи не горіла. Це дійсно успіхи. Вони йдуть в розріз з бажаннями зрадофілів швидше «мир на будь яких умовах» і тому вони не хочуть чути про успіхи глибинних і середніх ударів? Ну що ж поробиш ..



На мою думку тільки отакі удари разом з відсутністю просування і принесуть мир.

А не просити про мир на будь яких умовах тих, хто вірить в військову перемогу над Україною



1. О реалистичности я говорил исключительно о пропаганде.По некоторым нашим сообщениям (в т.ч. порой и в тех, которые вы здесь приводили) можно заключить, что росс. ПВО уже практически уничтожена и наши дроны могут свободно летать над территорией РФ. Хотя вы сами правильно отметили, что это, к сожалению, далеко не так.2. Наши успехи в последнее время заметны и достаточно серьёзны. Ситуация разительно отличается от того, что было год или даже полгода назад. (Это, кстати, и к вопросу о команде п***, о чём писал. Хотелось бы, конечно, быстрее, но, как известно, быстро только котята родятся.).Достаточно ли этого для того, чтобы принудить Путина к миру?Не знаю. Не уверен.Сегодняшнее обсуждение % падения отгрузки нефти это тоже к вопросу о реалистичности пропаганды. Даже если Зеленский сказал 100%-ую правду, из того сообщения, которое привела, не понятно, за какой период эти цифры - за месяц, за неделю, за тот момент, когда горели Усть-Луга и всё остальное.Так что посты"а по этому поводу абсолютно справедливы. Можно только ещё добавить, что для нас важны не столько объёмы отгрузки, сколько суммы денег, полученные за них. А сегодня благодаря Трампу цены сильно выросли и это может с лихвой перекрывать уменьшение объёмов. Напомню, что в данный момент цена брента 112,43 (WTI - 108,10) по сравнению с около 69 перед иранской войной, т.е. цена выросла на 63%.Кстати, Новороссийск обстреливали уже не раз. Тем не менее, отгрузка оттуда идёт. И заявления, что мы обрезали РФ отгрузку по Чёрному морю (сегодня у кого-то прозвучало) выглядят, мягко говоря, несерьёзно.3. Сейчас, вероятно, враг готовится к летнему наступлению. Думаю, если, как вы пишете, нам удастся удержать позиции и обеспечить відсутність просування росс. армии, это будет, возможно, сильнее, чем обстрелы Усть-Луги. А если при этом враг понесёт ещё и значительные потери...Но пока что бить в литавры и клеймить зрадофілів ещё рановато.Не кажи гоп, поки не перескочиш.