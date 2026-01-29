Можна просто Успіх)))
Додано: Сер 29 кві, 2026 21:28
Додано: Сер 29 кві, 2026 21:43
Додано: Сер 29 кві, 2026 21:48
Додано: Сер 29 кві, 2026 22:23
Почему нет?
Предположим прапрадед в 19 в 30 лет вернулся с 10летним прадедом. В 29 родился дед, в 49 - отец, в 69...
Раньше не откладывали размножение до предпенсионного возраста, как сейчас 😁
Додано: Сер 29 кві, 2026 22:50
Тем более, что Letusrock явно не 69-го года, а, скорее, 96-го.
Додано: Чет 30 кві, 2026 00:28
1. О реалистичности я говорил исключительно о пропаганде.
По некоторым нашим сообщениям (в т.ч. порой и в тех, которые вы здесь приводили) можно заключить, что росс. ПВО уже практически уничтожена и наши дроны могут свободно летать над территорией РФ. Хотя вы сами правильно отметили, что это, к сожалению, далеко не так.
2. Наши успехи в последнее время заметны и достаточно серьёзны. Ситуация разительно отличается от того, что было год или даже полгода назад. (Это, кстати, и к вопросу о команде п***, о чём писал sashaqbl. Хотелось бы, конечно, быстрее, но, как известно, быстро только котята родятся. ).
Достаточно ли этого для того, чтобы принудить Путина к миру?
Не знаю. Не уверен.
Сегодняшнее обсуждение % падения отгрузки нефти это тоже к вопросу о реалистичности пропаганды. Даже если Зеленский сказал 100%-ую правду, из того сообщения, которое привела fler, не понятно, за какой период эти цифры - за месяц, за неделю, за тот момент, когда горели Усть-Луга и всё остальное.
Так что посты andrijk777 и flyman"а по этому поводу абсолютно справедливы. Можно только ещё добавить, что для нас важны не столько объёмы отгрузки, сколько суммы денег, полученные за них. А сегодня благодаря Трампу цены сильно выросли и это может с лихвой перекрывать уменьшение объёмов. Напомню, что в данный момент цена брента 112,43 (WTI - 108,10) по сравнению с около 69 перед иранской войной, т.е. цена выросла на 63%.
Кстати, Новороссийск обстреливали уже не раз. Тем не менее, отгрузка оттуда идёт. И заявления, что мы обрезали РФ отгрузку по Чёрному морю (сегодня у кого-то прозвучало) выглядят, мягко говоря, несерьёзно.
3. Сейчас, вероятно, враг готовится к летнему наступлению. Думаю, если, как вы пишете, нам удастся удержать позиции и обеспечить відсутність просування росс. армии, это будет, возможно, сильнее, чем обстрелы Усть-Луги. А если при этом враг понесёт ещё и значительные потери...
Но пока что бить в литавры и клеймить зрадофілів ещё рановато.
Не кажи гоп, поки не перескочиш.
Востаннє редагувалось ЛАД в Чет 30 кві, 2026 00:32, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 30 кві, 2026 00:29
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Да какая разница даже если он соврал и ни прапрадед, ни прадед никуда не убегали с этой богом проклятой земли.
Факт остаётся фактом - что в Харькове, что в Ужгороде М25-60(а у нас вечером на массиве Победа 20ти летний студент с кафедрой Гус.техники выхватил) спокойно гулять по улице не может
При Гитлере наверняка спокойнее было
