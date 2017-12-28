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Гройсман повідомив, коли очікувати
на стабілізацію курсу...

Гройсман повідомив, коли очікувати на стабілізацію курсу...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Пон 01 січ, 2018 10:30

  mister-svet написав: Чем ситуация в стране стала лучше(кроме безвиза)?


предприятия, открытые с 2015
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewe ... 609999&z=8
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Повідомлення Додано: Пон 01 січ, 2018 11:57

  Адам Смит написав:В общем, зарабатываем на высоких процентах и прогнозе курса, но при этом тщательно отслеживаем оперативную обстановку, не отвлекаемся на ерунду, панические прогнозы и информационные спецоперации, готовимся менять планы по ситуации. Впрочем (успокаиваю я себя), скачок курса должен быть совсем катастрофичным, чтобы съесть проценты по гривневым депозитам: при условных 14% годовых точка безубыточности в перспективе 8 месяцев находится выше 30 грн за доллар!

прогноз не даете..хорошо ...хотя бы тенденции пропишите ...за крах Прихвата ,кот. завалит всю страну , может реабилитируесь :)... сколько будет в январе + - ?...на каком курсе сливаться ,чтоб точка безубытка была 30 ? на каком курсе откупаться , все примерно ...сами ж писали про ,то что летом курс ниже , но тут не так много процентов накапает... или до след. января держать когда курс вырастет ,но процен грн поболе будет...ксати проц по дол. вкладам тож никто не отменял...
кстати по международным рейтинг. ,если в след году с ЕС и МВФ не договорятся , то рейтинги очень быстро понизят ...да и денех на погашение нужно собрать немало и передоговариваться за старые долги..так что ревальвационных серьезных провалов как по мне в 2018 ждать не стоит ..мои ориентиры +1.5-2.5 грн месяц к месяцу к 2017 году
lincoln2
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 січ, 2018 14:10

  fasser написав:
  mister-svet написав: Чем ситуация в стране стала лучше(кроме безвиза)?

предприятия, открытые с 2015
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewe ... 609999&z=8

а сколько закрылось?...
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Повідомлення Додано: Пон 01 січ, 2018 16:30

Re: Гройсман повідомив, коли очікувати на стабілізацію курсу

эх, эксперды, эксперды с километровыми простынями. как я вас люблю. всё вы знаете -
и когда кризисы будут, и что будет с теми или иными активами, и с нефтью по 25 будем, и парашке кирдык или америке, и с приватом, и какой курс гривны будет и т.д. и т.п.
Хочу видеть. :D
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Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2018 08:34

  fasser написав:
  mister-svet написав: Чем ситуация в стране стала лучше(кроме безвиза)?


предприятия, открытые с 2015
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewe ... 609999&z=8


А сколько закрытых предприятий там почему не показано??? :mrgreen:
Политики, не выполнившие предвыборные обещания - преступники. СМИ, раскалывающие украинское общество - агенты захватчиков. Киевские политики, запретившие украинской армии дать вооруженный отпор агрессии в Крыму - враги Украины.
buratinyo
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Повідомлення Додано: Сер 03 січ, 2018 00:16

  buratinyo написав:
  fasser написав:
  mister-svet написав: Чем ситуация в стране стала лучше(кроме безвиза)?


предприятия, открытые с 2015
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewe ... 609999&z=8


А сколько закрытых предприятий там почему не показано??? :mrgreen:

На данной карте, как названы "открытые предприятия" - "газогенераторные заводы":
1. Бочка с дерьмом и трубкой сверху.
2. сельская коксовая батарея по выжигу дров - для генерации коксового газа.
- Вы это называете открытыми предприятиями???

А теперь с этой же карты посмотрите сюда: https://www.google.com/maps/d/viewer?mi ... 353125&z=8
Это самый развитой в промышленном плане регион Украины.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2018 11:12

  fasser написав:
  mister-svet написав: Чем ситуация в стране стала лучше(кроме безвиза)?


предприятия, открытые с 2015
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewe ... 609999&z=8


значки крупные, при изменении масштаба - не так густо;)
PV
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2018 15:33

  PV написав:значки крупные, при изменении масштаба - не так густо;)


А при еще более детальном изучении оказывается, что вообще липа. Значок "Cміттєпереробний завод", а практически фотографии двухмесячной давности показывают что только землю разровняли под будущую стройку. На карте за то выглядит вполне переможно.
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Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2018 05:25

  fasser написав:
  mister-svet написав: Чем ситуация в стране стала лучше(кроме безвиза)?


предприятия, открытые с 2015
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewe ... 609999&z=8


открыли 84 новых электростанций... а электроэнергия всё дорожает... :mrgreen:
почему так? где логика?
...
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Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2018 07:14

Re: Гройсман повідомив, коли очікувати на стабілізацію курсу

  Адам Смит написав:Тут еще один важный нюанс. Напоминаю, очень по секрету, что мировая закулисья запланировала на осень 2018 года очередной глобальный экономический кризис – как в 2008. По Украине он не сильно ударит: ведь "что мертво – умереть не может", а мы уже умирали в 2014-15 и теперь имеем право спокойно жить дальше.


Ты лучший - это и так все знают. Ремонт закончил?
Помню, как банки не хотели покупать у меня в 2005 году баксы по курсу 5,00 (наверно ждали что он упадёт до обещанных Стельмахом 3,50), но до 4,60 всё таки бакс опустили, но я был весь в гривне уже до этого времени).
Вот и выходит, что в теории одно, а на практике всё по другому.
А что у вас с этим? А у нас, как и у вас :wink: ко всему готовы :!:
Жизнь на земле есть подготовка к вечности. Одним в жизнь, другим в мучения. Это и есть смысл жизни! Халявщикам мучения на всю вечность.
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