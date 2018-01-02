О действиях Гройсмана

Хоть я и снес свой блог , но пару слов сказать надо .
То что делали при гройсмане - это 2004 год перед выборами януковича . Тогда тоже влили в экономику кучу бабла, подымали зарплаты . Это приводит к двум моментам - первый , вначале экономика оживает , начинаются "покращення" , строят дороги . Следом приходит вторая фаза ( через несколько месяцев ) - вырастают цены , при том в первую очередь на еду , и в первую очередь на мясо . Причина - появляются "лишние деньги" , а мясо на деревьях не растет , а картошки больше не съешь . Народу хотца что-то подороже .
В цифрах это выглядит как рост ВВП ( доп прибавка , это может быть просто отсутствие падения при возможном падении ) . "Команда" януковича потом как с красным флагом ходила распевая про 12% роста ввп . Единожды сотворивши , они умалчивали почему больше такого не получилось . Потому что это возможно только в момент ускорения вливания денег . Был размеренный темп , а затем раз - вливания , и на какой-то момент все ускоряется .
Это происходит потому что капитал конвертируется в бытовые расходы . По бытовому , вы торгуете картошкой на базаре . Она стоит 5 грн за кило , и вдруг у вас начинают все скупать , по той причине что появились деньги . Вы этого не понимаете . Просто у вас складывается удачный день . Все выкупают . Вы заказываете больше картошки , отсюда рост ВВП , выкупают даже мелкую и гнилую. Но запасы картошки конечны для следующего урожая . И тут начинают расти цены . Имея запас оборачиваемых денег на 100 кг картошки ( 500 грн ) , вы вдруг вынуждены изыскивать доп средства из своей прибыли . Таким образом у вас вымывают ваши старые запасы . В итоге ввиде картошки у вас убыток . Но если где-то отнялось то где-то приросло . Прирастает часто в бюджете . Потому что теперь вы будете платить больше налогов . И пока удается раздавать старые зарплаты у бюджета все хорошо .
Такие процессы дают "покращення" только на период ускорения процессов. Но проходит год , и дальше у вас стоит выбор - опять делать ускорение , или замедление , или вернуться в старую норму . В свое время ющенко которого называли там лучшим банкиром проводил эксперименты над украиной путем связывания ликвидности ( 2000 год ) , типа чтоб показать какой он науковец и способен обуздать инфляцию , эксперимент над кошечками чуть не уложил всю экономику . Это был пример резкого замедления процессов .
Как я вижу что гросман опять обещает рост минималки до 4200 . Фокус можно повторять один раз , далее наступает привыкание , и начинают развиваться гиперинфляционные процессы . Экономика НЕ статична . Она содержит в себе экономических участников . И они не тупая биомасса , а реагирующая среда . И она будет давать реакцию .
Я боюсь что страна может свалиться в инфляционно-девальвационную спираль .
Увы чуда не состоялось . Чудо возможно когда решат несколько вопросов с налогами - администрирование НДС ( до уровня инвойсов ) , налог на прибыль ( замена на налог на выведеный капитал ) , упрощенный найм сотрудников - самая зарегулированная система отношений - до степени [ маты удалил ] . Но этого мало . Важно еще ввести лидерские позиции и создавать программы и участвовать в них . При этом это должен делать каждый город . Нужно помнить что в США 9 из 10 стартапов умирают . Последний позволяет быть США великой страной .
PS. Для тех кто любит пофилософствовать и зреть в корень - в среднем за последние 20 лет украинцы зарабатывали 3,5 барреля нефти . Это было от 2,8 до 5.5 баррелей ... Это бытовые наши реалии . Далее просто - цена барреля * курс * К = средняя зарплата . Диапазон большой , но он конечный , а главное средняя - примерно одинакова за любые 10 лет . Изменить можно только революционными шагами .
PPS. Распространяйте . Как всегда я все мысли отдаю просто так ...