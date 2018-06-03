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на тему Авторський форум: Макроекономіка України, податки, розвиток регіонів та макроекономічні показники.

Додано: Сер 03 січ, 2018 14:13 О действиях Гройсмана Хоть я и снес свой блог , но пару слов сказать надо .



То что делали при гройсмане - это 2004 год перед выборами януковича . Тогда тоже влили в экономику кучу бабла, подымали зарплаты . Это приводит к двум моментам - первый , вначале экономика оживает , начинаются "покращення" , строят дороги . Следом приходит вторая фаза ( через несколько месяцев ) - вырастают цены , при том в первую очередь на еду , и в первую очередь на мясо . Причина - появляются "лишние деньги" , а мясо на деревьях не растет , а картошки больше не съешь . Народу хотца что-то подороже .



В цифрах это выглядит как рост ВВП ( доп прибавка , это может быть просто отсутствие падения при возможном падении ) . "Команда" януковича потом как с красным флагом ходила распевая про 12% роста ввп . Единожды сотворивши , они умалчивали почему больше такого не получилось . Потому что это возможно только в момент ускорения вливания денег . Был размеренный темп , а затем раз - вливания , и на какой-то момент все ускоряется .



Это происходит потому что капитал конвертируется в бытовые расходы . По бытовому , вы торгуете картошкой на базаре . Она стоит 5 грн за кило , и вдруг у вас начинают все скупать , по той причине что появились деньги . Вы этого не понимаете . Просто у вас складывается удачный день . Все выкупают . Вы заказываете больше картошки , отсюда рост ВВП , выкупают даже мелкую и гнилую. Но запасы картошки конечны для следующего урожая . И тут начинают расти цены . Имея запас оборачиваемых денег на 100 кг картошки ( 500 грн ) , вы вдруг вынуждены изыскивать доп средства из своей прибыли . Таким образом у вас вымывают ваши старые запасы . В итоге ввиде картошки у вас убыток . Но если где-то отнялось то где-то приросло . Прирастает часто в бюджете . Потому что теперь вы будете платить больше налогов . И пока удается раздавать старые зарплаты у бюджета все хорошо .



Такие процессы дают "покращення" только на период ускорения процессов. Но проходит год , и дальше у вас стоит выбор - опять делать ускорение , или замедление , или вернуться в старую норму . В свое время ющенко которого называли там лучшим банкиром проводил эксперименты над украиной путем связывания ликвидности ( 2000 год ) , типа чтоб показать какой он науковец и способен обуздать инфляцию , эксперимент над кошечками чуть не уложил всю экономику . Это был пример резкого замедления процессов .



Как я вижу что гросман опять обещает рост минималки до 4200 . Фокус можно повторять один раз , далее наступает привыкание , и начинают развиваться гиперинфляционные процессы . Экономика НЕ статична . Она содержит в себе экономических участников . И они не тупая биомасса , а реагирующая среда . И она будет давать реакцию .



Я боюсь что страна может свалиться в инфляционно-девальвационную спираль .



Увы чуда не состоялось . Чудо возможно когда решат несколько вопросов с налогами - администрирование НДС ( до уровня инвойсов ) , налог на прибыль ( замена на налог на выведеный капитал ) , упрощенный найм сотрудников - самая зарегулированная система отношений - до степени [ маты удалил ] . Но этого мало . Важно еще ввести лидерские позиции и создавать программы и участвовать в них . При этом это должен делать каждый город . Нужно помнить что в США 9 из 10 стартапов умирают . Последний позволяет быть США великой страной .



PS. Для тех кто любит пофилософствовать и зреть в корень - в среднем за последние 20 лет украинцы зарабатывали 3,5 барреля нефти . Это было от 2,8 до 5.5 баррелей ... Это бытовые наши реалии . Далее просто - цена барреля * курс * К = средняя зарплата . Диапазон большой , но он конечный , а главное средняя - примерно одинакова за любые 10 лет . Изменить можно только революционными шагами .



PPS. Распространяйте . Как всегда я все мысли отдаю просто так ... Макропосиденьки в alyakа alyak Повідомлень: 2637 З нами з: 12.02.07 Подякував: 9 раз. Подякували: 708 раз. Профіль 1 4 ВідповістиЦитата Додано: Пон 04 чер, 2018 10:22 Сегодня появилась новость о том, что Гройсмэн подаст в отставку, если не будет принят закон об антикор. суде.

Я думаю, что он уже понял, что "дело пахнет керосином" и 99,99% что этот закон не примут, поэтому решил покинуть тонущий корабль. При этом красиво хлопнуть дверью - типа "вот я какой хороший, а рада - плохая".

При этом он уйдёт ДО кризиса, и всегда сможет сказать: "вот при мне было всё ОК, а я ушёл - и всё покатилось на дно" Всё IMHO Вкладчик1234

Повідомлень: 5578 З нами з: 18.04.15 Подякував: 3625 раз. Подякували: 1119 раз. Профіль 1 2 ВідповістиЦитата Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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