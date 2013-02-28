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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 130131132133

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.6 5 396
Висота стель
3%
13
Гарний вигляд з вікон
9%
36
Гарні, "модні" МОПи
2%
7
"Жорстка" обслуговуюча компанія
3%
10
Зручна локація
22%
87
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
28
Раціональне планування та метраж
16%
63
Тип фасаду і зовнішній вигляд
3%
13
Ціна
20%
81
Якість будівництва
15%
58
Всього голосів : 396
Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2018 22:14

  Frant написав:Реус, ви несете відверту маячню. Без першоджерел, просто "тра-та-та".
Де посилання????
Ви переплутали молодих повій з прибиральницями, чи що?

Ось вам прибиральниці - 383 вакансії на work.ua.
ЗП 3700-7000 грн.
Чи прибиральниць теж треба шукати в Лінкедині????

ТО не прибиральниці, мова йде про кваліфікованих, а не про хАчубытьуборщицей :D
Frant живіть у своїх псевдо реаліях ніхто вам не забороняє :wink:
reus
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2018 22:33

  Vlad442 написав:
  remark написав:Хорош уже флудить о телефонах, плавно переходим на квадратные метры, что там подешевело?

Куда еще дешеветь? Уровень доходов подтянулся к 2010. С вероятностью более 50% скоро начнется постепенный восходящий тренд на рынке недвижимости, и через 10 лет люди будут слагать легенды и хвастаться, как за 3-4 зарплаты немецкого массажиста купили однуху в Оранже.
Мы живем в глобальном мире и ситуация, что везде долларов завались, а у нас 100 долларов это большие деньги, не может продолжаться длительное время. Видели эту пародию?

смешной корупционер
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
Оранжевый-хит сезона
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2018 23:09

  Оранжевый-хит сезона написав:
  Прохожий написав:
  antey1969 написав:Это еще не последний вагон.
ЗП медсестры в реанимационном отделении больницы Киева - 3500 на руки, а там уж точно не сидят сложа руки, ибо дело закончится скорыми похоронами.

вы реально считаете что медсестра в реанимации работает за 3,5кгрн в месяц? :shock:

Думаете выдёргивает золотые коронки у трупов?

Вообще то это бизнес патологоанатома.
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2018 23:14

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!!! - я там виділи основне! ;)

Додано: Сер 17 січ, 2018 17:43
akurt написав:
Все треба рахувати.

1. Купити новобудову та здавати після ремонту - тут вже не тільки я рахував - 9 відсотків річних у валюті получається.
2. Мати (!!!) не новобудову і здавати - але тільки в центрі - дуже вигідно. Прибуток значно вищий. Але для його отримання треба вдало оженитися.
3. Треба врахувати наступне: вартість ремонту новобудови - мінімум 100 долярів квадрат. Ціни у Львові і на роботу, і на матеріали - зростають. Особливо на матеріали при курсі евро вище 35 гривен за погане євро...
4. Займатися кухнями для новобудов - чистий прибуток приблизно 800 долярів на місяць.
5. Купити квартиру на курорті типа Трускавця та здавати подобово - вистачить тільки на хліб та олію.
6. Мати хоча б 1 (одну) квартиру під здачу - дійсно забезпечити собі пенсію, кращу державної. Так і повинно бути - мені смішно, коли розраховують на державну...
7. Криптовалюта? Ну, не знаю, син заробив 20 000 долярів, чи трохи більше, але гроші просить "на кишенькові" у мене...
8. Останній варіант написав на іншій гілці цього форуму. Не повторюю, тому що не всім пдіходить...
9. Ваютних депозитів не маю, хоча мав завжди з 1997 року... Ось так...
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2018 23:20

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Доллярчик тут сделал темку про аренду во Львове, где всплыла информация в какую стройку он вложился. Посмотрел и удивился. Сильно окраина Львова, что критично для города без метро, а цена такая же как в Киеве, как в Эврике.
Что, Львов по цене окраинных котлованов уже наравне с Киевом?
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2018 23:27

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

...та яка окраїна?!... там 4км до центру! :lol:
.. і КОМФОРТ, а не економ! :lol:
Востаннє редагувалось Долярчик в Сер 17 січ, 2018 23:54, всього редагувалось 1 раз.
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2018 23:49

Долярчик,
Вам главное доки получить "до того как", а то Козак-Х зайдет в бетон, i як то кажуть доля випадку... ))))
stm
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2018 23:58

  stm написав:Долярчик,
Вам главное доки получить "до того как", а то Козак-Х зайдет в бетон, i як то кажуть доля випадку... ))))

....ну це ще не скоро :roll: ......- зате, вони ДУЖЕ ШВИДКО будують!!! :D
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2018 00:01

  Vlad442 написав:Доллярчик тут сделал темку про аренду во Львове, где всплыла информация в какую стройку он вложился. Посмотрел и удивился. Сильно окраина Львова, что критично для города без метро, а цена такая же как в Киеве, как в Эврике.
Что, Львов по цене окраинных котлованов уже наравне с Киевом?

....тут ще більше є інфи :D
Нерухомість у Львові
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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