Додано: Сер 21 бер, 2018 09:23

Я что то не понял, а что польский гастрик Флаймен вернулся в Украину?? А то подсвеченные посты дают понимание что это так.Причину он озвучивал или не?Как же так? Где же рассказы про ,, паЧпорт билои людыны?,, про автобусы по расписанию, про дешевую ипотекуи про чудо зарплаты в злотых и аренду комнаты у деда под щецином?? Где повествования про кисельные берега там, злочынну владу и унту тут?? Все, Бобик сдох?Неужто спустя 2 года дошло что такой шары как в Украине там нет, и чтоб получать и что то там заработать там надо РАБОТАТЬ а не штаны на форуме протирать.или наконец то поляки рассмотрели какого работника они взяли, который штаны в рабочее время на форумах протирал и поперли с работыай да поляки, ай да молодцы, я в них верил.Что ж пошло не так? Уже не надо пасспорт белого человека? А как дышал, как дышал!!!Теперь я так понял ремонтирует свой полуподвал в ипенях?? Фото ремонта однозначно в Мемориз, такой хит удалять нельзя.сливная труба и 4-5 углов под 90 градусов это мощно. А подача воды на уровне пояса для изза того что на земле не очень удобно паять это хит года.Но то такое.А если серьёзно, то самая главная ошибка-это проектирование. Умывальник находится не на той стене. Его надо было вешать на ту стену кирпично-бетонную. Объясню почему. Для того чтобы помыть руки или умыться то нужно наклониться. И в таком случае жЕппа бы торчала в место где не мешала бы ничему. И рядом на этой же стене можно было бы разместить душевую или унитаз. В таком размещении как у флаймена душевая уже не станет. Или надо будет щимиться боком между умывальником и душевой, но тогда будет очень неудобно умываться и некуда наклоняться(жЕппа будет упираться в душевую). Но, кажется никто особо ничем не заморачивается , понаблюдаем что выйдет в итоге