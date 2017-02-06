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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 958959960961

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 779
Висота стель
4%
32
Гарний вигляд з вікон
9%
71
Гарні, "модні" МОПи
2%
18
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
15
Зручна локація
21%
167
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
60
Раціональне планування та метраж
16%
123
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
28
Ціна
19%
146
Якість будівництва
15%
119
Всього голосів : 779
Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 22:17

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Кажется Эврика таки будет сдаваться скоро. По моим прикидкам чисто в аренду больше 1000 квартир пойдёт. А сколько с арендованного переедет до 1 сентября! Сильный удар.
А в Акценте уже ремонты.
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Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 22:21

  Прохожий написав:Ефремов "политический", так что мимо

Ефремов сепаратист, финансировал банды Донбасса, а вот Луценко был "политическим", хотя формально посадили за не целевое использование средств МВД на празднование дня милиции. Больше ничего нарыть не смогли. Чистая месть.
reus
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 22:49

  Оранжевый-хит сезона написав:Кажется Эврика таки будет сдаваться скоро. По моим прикидкам чисто в аренду больше 1000 квартир пойдёт. А сколько с арендованного переедет до 1 сентября! Сильный удар.
А в Акценте уже ремонты.


Сегодня был в ОП Аркады в Эврике.

Однухи есть только в домах со здачей в 2020 году (по факту - не раньше 2021), сейчас состояние - вырыли котлован.

Стоит готовых 6 или 8 домов.

Ну заселят их в этом году.

Ты реально считаешь что 8 домов вызовут перекос на КРЖН???
Tribeca
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Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 22:53

В общем понаписывали много, не читал, но вот трусь в последнее возле такого комплекса - ЖК Яскравый. Это зажопье оболони, при съезде с будущей окружной. 17 квартир на этаже, сдача в конце этого года. Цена при 100% оплате 23-25 кгрн. Парковки - не, не слышали.

Зображення

Зображення


Было время заехал в оп свитлопарк. Это пздц, в будке оп ничего не слышно от гула столички. Квартиры во двор на средних этажах Стоимость 700 долларов +- 25 баксов за этаж. На столичку не спаршивал, но только откровенно больной купит на столику. Этап - вылезли из котлована, сдача в конце 19го года 3х домов. Всё остальное достроят к 25ому :shock: очень модно стало делать одну входную группу в двух-трёх секционных домах. Модную естественно. и естественно по 15 квартир на этаже.


А теперь внимание. Солнечная ривьера - в продаже 2-4 этаж и одна на 10ом. Цена овер 42 кгрн за метр. Переуступка на днепр - от 44 кгрн и до 50 кгрн.
hume
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 22:57

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Кстати, Русановская Гавань со стороны ЖК Садовый. Слева дом ЖИб, который стоит таким уже год. Что то в ЖИБ дела не очень. А комплекс, как видно с фото - збсь. Надо спросить за модные МОПы
Зображення
Парковки сказали,что, может, между домами вставят. :)
hume
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 23:04

  hume написав:Парковки - не, не слышали.

  hume написав:Парковки сказали,что, может, между домами вставят. :)

Да кому они нужны, те парковки? Пока можно и на тротуаре парковаться, вроде бы. :D
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 23:12

От ценников на эконом в ипенях уши заворачиваются. При этом: эконом в ипенях Оболони - почти 1куе за метр. Элит на Деловой - 2.1 куе за метр. Между двумя вариантами непреодолимая бездна во всем. А разница в 2.1 раза. Что-то тут не так.
Востаннє редагувалось airmax78 в Сер 25 кві, 2018 23:15, всього редагувалось 1 раз.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 23:14

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Хьюм, спасибо за развернутый ответ.

Я был в Яскравом пару раз, он прямо за Эпицентром или Леруа, не помню точно.

Место - ж.па, во двор заезжал - матерился, все запарковано, и это было заселено только пару домов.

Одна сиротская детская площадочка (микро).

Все.

Никакой инфраструктуры.

Даже первые этажи не сделали нежилыми почему то.

Я бы даже под аренду там не взял.

Но МОП неплохой как для эконома :)

ИМХО адекватная цена на него за однушку - тысяч 19, ну 20 грн /метр максимум. Выше - оверпрайс.
Востаннє редагувалось Tribeca в Сер 25 кві, 2018 23:15, всього редагувалось 1 раз.
Tribeca
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Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 23:14

Gastarbaiter
Приехал в яскравый в 12 00, еле приткнулся во дворе. Ещё не сданы 2 огромных дома. Но цена :shock: :shock: Если такое зажопье продают по 23-25 кгрн, то запрос в 40-50 кгрн за центр вполне логично.
hume
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 23:18

  Tribeca написав:Хьюм, спасибо за развернутый ответ.

Я был в Яскравом пару раз, он прямо за Эпицентром или Леруа, не помню точно.

Место - ж.па, во двор заезжал - матерился, все запарковано, и это было заселено только пару домов.

Одна сиротская детская площадочка (микро).

Все.

Никакой инфраструктуры.

Даже первые этажи не сделали нежилыми почему то.

Я бы даже под аренду там не взял.

Но МОП неплохой как для эконома :)

ИМХО адекватная цена на него за однушку - тысяч 19, ну 20 грн /метр максимум. Выше - оверпрайс.

Да, двор конечно мрак, вообше там мрачновато. Особенно то, что копают съезд с окружной :mrgreen:
hume
 
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