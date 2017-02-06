Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
tea написав:В мене ще конкретніше по даті. Всі цифри дивимось станом на 13 червня 2019 року,а отже... 1)Держстат за травень 2019 року покаже 17 тис. або вище. 2)Бомбер 13 червня покаже вартість оренди 1-кімнатної квартири не менше 365 доларів. 3)Курс продажу долара 13 червня в Києві в зелених буквах буде не вище 26.60.
Щоб мати на 13 червня 2019 цифри середньої по Києву - це має бути зарплата за квітень 2019 (дані зарплати за травень 2019 будут опубліковані в кінці червня 2019).
За травень. Станом на 13 червня дочекаємось показників по 2 і 3 пункту,ну а по першому тоді будемо чекати кінця червня.
кто что может сказать по данный жк? Кошерный, или не очень? Место норм, метро на выходе из дома напротив вднх, рядом универ. Для аренды как? Сегодня был в оп, там очередь к менеджерам, с понедельника грозят поднять цену.
ребе Нок написав:чтото кинконговец за последние дни выдохся.
Давайте побольше эмоций. Хрен с ним с опытом и цифрами Главное, ведь сказать, что "выдохся"
Стиль спора Хватит спорить о вариантах зернопогрузчика. Долой диспуты вокруг технических вопросов. Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера. Что может говорить хромой об искусстве Герберта фон Караяна? Если ему сразу заявить, что он хромой, он признает себя побежденным. О чем может спорить человек, который не поменял паспорт? Какие взгляды на архитектуру может высказать мужчина без прописки? Пойманный с поличным, он сознается и признает себя побежденным. И вообще, разве нас может интересовать мнение человека лысого, с таким носом? Пусть сначала исправит нос, отрастит волосы, а потом и выскажется. Поведение в споре должно быть простым: не слушать собеседника, а разглядывать его или напевать, глядя в глаза. В самый острый момент попросить документ, сверить прописку, попросить характеристику с места работы, легко перейти на "ты", сказать: "А вот это не твоего собачего ума дело", и ваш партнер смягчится, как ошпаренный. В наше время, когда уничтожают вредных насекомых, стерилизуя самцов, мы должны поднять уровень спора до абстрактной высоты. Давайте рассуждать о крахе и подъеме Голливуда, не видя ни одного фильма. Давайте сталкивать философов, не читая их работ. Давайте спорить о вкусе устриц и кокосовых орехов с теми, кто их ел, до хрипоты, до драки, воспринимая вкус еды на слух, цвет на зуб, вонь на глаз, представляя себе фильм по названию, живопись по фамилии, страну по "Клубу кинопутешествий", остроту мнений по хрестоматии. Выводя продукцию на уровень мировых стандартов, которых никто не видел, мы до предела разовьем все семь чувств плюс интуицию, которая с успехом заменяет информацию. С чем и приходится себя поздравить. Прошу к столу - вскипело!
tea написав:В мене ще конкретніше по даті. Всі цифри дивимось станом на 13 червня 2019 року,а отже... 1)Держстат за травень 2019 року покаже 17 тис. або вище. 2)Бомбер 13 червня покаже вартість оренди 1-кімнатної квартири не менше 365 доларів. 3)Курс продажу долара 13 червня в Києві в зелених буквах буде не вище 26.60.
Щоб мати на 13 червня 2019 цифри середньої по Києву - це має бути зарплата за квітень 2019 (дані зарплати за травень 2019 будут опубліковані в кінці червня 2019).
За травень. Станом на 13 червня дочекаємось показників по 2 і 3 пункту,ну а по першому тоді будемо чекати кінця червня.
Е ні. Не погоджуюсь переніс звірки зарплати на кінець червня - бо вами було заявлено"Всі цифри дивимось станом на 13 червня 2019 року" Я й робив прогноз орієнтуючись на дату 13 червня 2019.
zahar_ написав:1. Середньої зарплати 17 тис. грн через рік у Києві НЕ БУДЕ. 2. Аренда на 1к по бомберу в долларах на 20% НЕ ПІДІЙМЕТСЯ. 3. Курса 26.6 через рік НЕ БУДЕ.
Переносити дату прогноза по середній зарплаті з вашого боку на 2 тижні пізніше з вашого боку не корректно. Це зміна правил гри під час гри.
Востаннє редагувалось zahar_ в Чет 14 чер, 2018 20:41, всього редагувалось 2 разів.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
ребе Нок написав:чтото кинконговец за последние дни выдохся.
Давайте побольше эмоций. Хрен с ним с опытом и цифрами Главное, ведь сказать, что "выдохся"
Стиль спора Хватит спорить о вариантах зернопогрузчика. Долой диспуты вокруг технических вопросов. Мы овладеваем более высоким стилем спора. Спор без фактов. Спор на темпераменте. Спор, переходящий от голословного утверждения на личность партнера. Что может говорить хромой об искусстве Герберта фон Караяна? Если ему сразу заявить, что он хромой, он признает себя побежденным. О чем может спорить человек, который не поменял паспорт? Какие взгляды на архитектуру может высказать мужчина без прописки? Пойманный с поличным, он сознается и признает себя побежденным. И вообще, разве нас может интересовать мнение человека лысого, с таким носом? Пусть сначала исправит нос, отрастит волосы, а потом и выскажется. Поведение в споре должно быть простым: не слушать собеседника, а разглядывать его или напевать, глядя в глаза. В самый острый момент попросить документ, сверить прописку, попросить характеристику с места работы, легко перейти на "ты", сказать: "А вот это не твоего собачего ума дело", и ваш партнер смягчится, как ошпаренный. В наше время, когда уничтожают вредных насекомых, стерилизуя самцов, мы должны поднять уровень спора до абстрактной высоты. Давайте рассуждать о крахе и подъеме Голливуда, не видя ни одного фильма. Давайте сталкивать философов, не читая их работ. Давайте спорить о вкусе устриц и кокосовых орехов с теми, кто их ел, до хрипоты, до драки, воспринимая вкус еды на слух, цвет на зуб, вонь на глаз, представляя себе фильм по названию, живопись по фамилии, страну по "Клубу кинопутешествий", остроту мнений по хрестоматии. Выводя продукцию на уровень мировых стандартов, которых никто не видел, мы до предела разовьем все семь чувств плюс интуицию, которая с успехом заменяет информацию. С чем и приходится себя поздравить. Прошу к столу - вскипело!
Долярчик написав:а як квартирант може повністю погашати мій кредит, як, навіть, у цій схемі, де перший внесок більше 30%, і то таку "прєлєсть" більше 10тис/міс не здасьте, не говорячи вже про 20% першого внеску!(де ще більше треба коштів на погашення кредиту!)
В моїй же схемі, це так, ніби Ви вклали 800 000грн на 5р., і почекавши отих 5р., Ви отримуєте квартиру з "притомленим" ремонтом! - тут, лише два питання, які вже озвучувались: 1) чи більше принесе долародепо за отих 5р.?(грн-депо відкидаємо, бо ніхто так ризикувати не буде!) 2) і скільки на той момент буде коштувати ота квартира?(наскільки більше за тіло+% по долародепо?)
Вот поэтому арендный бизнес в Украине совершенно неинтересен, если квартирант не может погасить Вашу ипотеку. А полностью покупать квартиру за свои деньги и сдавать- это не бизнес. Бизнес должен строиться только на кредитах, чтобы иметь возможность тиражироваться. Если бизнес способен погасить кредит, значит он имеет право на жизнь, если не способен, то в топку такой "бизнес"! Иначе у Вас кредит получается потребительский, если Вы вынуждены на кредит работать, а лезть в потребительский кредит является безумием и недостойно настоящего инвестора. Я бы просто накапливал деньги с помощью депо и потом купил бы для себе квартиру с полным расчетом сразу без потребительского кредита и квартирантов.
да прям львов вы наверное давно вечером на крещатике и прилегающих улицах не были на летних площадках большинство - иностранцы преимущественно чурбанье, но и белые капы встречаются
В Аркадии уже несколько лет турецкий сутенёр работает.[/quote]
Кому и зачем вы это все рассказываете? Лучше бы обсудили, почему львиная доля объявлений по продаже квартир на КРЖН - фейки для заманухи. Где Печерск по 1,5к? Где массивы по 0,7к? Звоню, говорят: это старое объявление, хата уже продана. (А дата размещения - сегодня). Т.е. только что по 1,5к было, но уже типа купили. Но есть по 2к. В наличии. Так где падение цен?[/quote] https://www.olx.ua/obyavlenie/schorsa-3 ... A7NZY.html Вот Вам Печерск, дешевле даже , не знаю на какую сторону , но там в любом случае шикарный вид , или на Родину-мать или прямо в общагу института культуры