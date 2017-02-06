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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 22 чер, 2018 13:43
Yuri_T написав:X-Fresh
и про аваль за 0,36, и про центр за 24 тоже забыл.
Цент не покупал а аваль продал)))
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X-Fresh
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Додано: П'ят 22 чер, 2018 13:44
Yuri_T написав:X-Fresh
и про аваль за 0,36, и про центр за 24 тоже забыл.
А че ржешь то? В чем сложность продать если картина понятна даже тупому ослу)
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Додано: П'ят 22 чер, 2018 13:45
Yuri_T написав:X-Fresh
и про аваль за 0,36, и про центр за 24 тоже забыл.
А я верю Рес X-Freshu - есть люди, которые всегда скользят на гребне волны, как серферы. И чем сильнее шторм - тем более высокие баллы они получают. Типа Баффета, Сороса, нашего Респекта.
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airmax78
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Додано: П'ят 22 чер, 2018 13:58
Так для понимания:
Вызвать педиатра без страховки в турции стоит 150 дол
Сделать анализ крови 100 баксов без страховки
Это цена как для туриста так и для местных.
Поэтому нужна обязательно Страховка.
Зп педиатра 700-750 долл!
У нас нормальный педиатр легко 1к делает
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X-Fresh
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Додано: П'ят 22 чер, 2018 14:26
Кстати, кто будет в белек-Анталия обьязательно заедете в зе ленд оф ледженд
Это что то!
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X-Fresh
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Додано: П'ят 22 чер, 2018 14:36
...ну що, які у всіх плани? - продавати, чи купляти, чи почекати?
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Долярчик
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Додано: П'ят 22 чер, 2018 14:44
Долярчик написав:
...ну що, які у всіх плани? - продавати, чи купляти, чи почекати?
Hold
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X-Fresh
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Додано: П'ят 22 чер, 2018 14:54
Долярчик написав:
новини з полонини(с)
... був в стоматолога.... - фотополімерна пломба від 300грн..... - за 35хв запломбував два зуба + поставив лікарство = 650грн за два зуба разом...
... давно думав і думаю, що стоматологи - ще ті гравці на РЖН!(що в Києві, а що у Львові)
Київ, стоматклініка Порцелян, пломба 2700 грн, 20 хв часу.
Це Київ Фейслеса, чи ні? Що скажуть иксперди?
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alkasander
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Додано: П'ят 22 чер, 2018 14:55
alkasander написав: Долярчик написав:
новини з полонини(с)
... був в стоматолога.... - фотополімерна пломба від 300грн..... - за 35хв запломбував два зуба + поставив лікарство = 650грн за два зуба разом...
... давно думав і думаю, що стоматологи - ще ті гравці на РЖН!(що в Києві, а що у Львові)
Київ, стоматклініка Порцелян, пломба 2700 грн, 20 хв часу.
Це Київ Фейслеса, чи ні? Що скажуть иксперди?
Ні. Ахметова
Всім процвітання!
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Первый
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Додано: П'ят 22 чер, 2018 14:58
alkasander написав: Долярчик написав:
новини з полонини(с)
... був в стоматолога.... - фотополімерна пломба від 300грн..... - за 35хв запломбував два зуба + поставив лікарство = 650грн за два зуба разом...
... давно думав і думаю, що стоматологи - ще ті гравці на РЖН!(що в Києві, а що у Львові)
Київ, стоматклініка Порцелян, пломба 2700 грн, 20 хв часу.
Це Київ Фейслеса, чи ні? Що скажуть иксперди?
Оба варианта реальны. В качестве другого примера - поесть суши на двоих и выпить чаю у Йоши - 1500 гривен. А можно в Евразии за 400 гривен.
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kyk
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