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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 23 чер, 2018 11:20
Оранжевый-хит сезона написав:
есть вероятность что завтра домик рист нарисует
Обвалился.
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dddnipro
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Додано: Суб 23 чер, 2018 11:48
zahar_ написав: antey1969 написав:zahar_
Ем попкорн, тяну сладкую жидкость из колопровода и жду котлован. Интересно, увидим ли мы его к первому июля?)))
Пока только забор вбивают и бульдозеристов не видать.
Смотрим на календарь... ага 23 июня, то есть от начала спора до забора прошло 7 месяцев. Темпы строительства, однако)))
Смотрим, появилась ли Шаломка в прайсах застройщика? Ведь там целых три очереди! Нет, не видать пока. Думаете, будут строить три дома за свои?
Та да, к новому 21-му году всех заселят)))
antey1969 вы не передёргивайте - по условиями пари к декабрю 2020 должны быть сданы в эксплуатации пилотные 2 секции тэпы которых вам приводил. Пилотные секции спецжитлофонд будет строить за свои и там продажи квартир спецжитлофонд будет строить за свои и в них продажи квартир не предусмотрены.
Тщательнее вам надо с фактажём что вам приводят. Тщательнее
Пруф в студию!)))
Захар, я не спорил с Вами по поводу того, сдадут ли две пилотные секции под заселение судей и налоговиков. Я утверждал, что переселенцы с Милютенка 23а не получат ордера до начала 21-го года. А это разные вещи)))
Вообще то для переселенцев и первой секции бы хватило с головой, но шарик не под первым, не под вторым и даже не под третьим наперстком - он под пальцами разводящего
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antey1969
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Додано: Суб 23 чер, 2018 11:53
Первый написав:
Смотрю захар педалит за Виталика во всю. А еще недавно поносил на чем свет стоит.
Чудны твоих дела господи... позволяешь прозреть незрячим:-) а всего то предоставил шанс поменять велеколепную, уютную, прекрасную и раритетную гостинку на битон в бездушном и ненавистном скворечнике.
так мало того - наш последовательный и бескомпромиссный борец с шаромыгами, защитник озер-вонючек и прав жителей на придомовую территорию как только речь зашла о его личных шкурных интересах
мгновенно переобулся в прыжке, начал топить за застройку обжитого микрорайона, и пофиг ему на мнение местных жителей, протестующих против этого
Востаннє редагувалось kingkongovets
в Суб 23 чер, 2018 12:01, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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kingkongovets
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Додано: Суб 23 чер, 2018 12:00
dddnipro написав: Оранжевый-хит сезона написав:
есть вероятность что завтра домик рист нарисует
Обвалился.
Трактор в поле тун дудун
У нас уня прогнозозун.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
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zahar_
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Додано: Суб 23 чер, 2018 12:40
Интересно, растишки назовут хоть один фундаментальный фактор который приведет к дорожаю? "А в Милане, Праге, Франкфурте по 10 КилоЕвро!!" не предлагать
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BIGor
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Додано: Суб 23 чер, 2018 13:17
Yuri_T написав:
единственная правда, что ты о себе тут рассказывал, это выключенное отопление и прогрев стен за счет соседей.
все остальные твои "инвестиции" в цп, оболонь резиденсисы, риверстоуны и остальные лайткоины ни подтвердить, ни опровергнуть невозможно.
потому нефиг строить из себя мега-инвестора. будь скромнее
Ага. Только я в маххрояле а юра рвёт пукан в кийове))))
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X-Fresh
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Додано: Суб 23 чер, 2018 13:19
BIGor написав:
Интересно, растишки назовут хоть один фундаментальный фактор который приведет к дорожаю? "А в Милане, Праге, Франкфурте по 10 КилоЕвро!!
" не предлагать
Тебя взяли в топы на работу за 15к грн?)
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X-Fresh
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Додано: Суб 23 чер, 2018 13:28
Прохожий, он же ККЦ он же риспект, по делу есть что сказать, или снова у тебя пук в лужу?
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BIGor
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