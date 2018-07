Додано: Чет 19 лип, 2018 13:38

Первый написав:

Ось будинок відфарбований. Але на верхньому лівому живе молода мамочка, якій необхідно вигулювати дитину, і **а балкончик на палях,поверхом нижче погане опалення і маленька квартира - **а балкончик з виносом. Правіше жарко людині - **а кондишн на фасадній стіну. Ще правіше з площею краще тому **а балкон без виносу. Всім ТРЕБА. У всіх дуже вагомі причини.... і всі в ж***.



вы правда не видите разницы между "утеплить фасад шоп не мерзнуть" и "вынести балкон на полтора метра шоп было больше места"?

между "мне на секунду машину поставить" и "мне надо человека, которому тяжело ходить забрать"?

не верю шо не видите, троллинг таксибешный



кстати этот дом на саксе уже бозна скока лет с недостроенным мегабалконом стоит

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.