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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 19 лип, 2018 13:28
Yuri_T написав: airmax78 написав:
если вы нашли свой идеал в Киеве (тетрис, насколько я понимаю), это приведёт к результату в виде покупки?
Вполне возможно, что там фейс-контроль. Потому обычный выскочка Макс не сможет разбавить почтенную компанию новосёлов.
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
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Serg-ik
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Додано: Чет 19 лип, 2018 13:32
Serg-ik написав: Yuri_T написав: airmax78 написав:
если вы нашли свой идеал в Киеве (тетрис, насколько я понимаю), это приведёт к результату в виде покупки?
Вполне возможно, что там фейс-контроль. Потому обычный выскочка Макс не сможет разбавить почтенную компанию новосёлов.
что такое, пересичный нувориш уже не может за гроши поселиться рядом с солидными олд-мани, работниками исполнительной власти?
Савченко Так!
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antonivs3
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Додано: Чет 19 лип, 2018 13:33
Serg-ik написав: Yuri_T написав: airmax78 написав:
если вы нашли свой идеал в Киеве (тетрис, насколько я понимаю), это приведёт к результату в виде покупки?
Вполне возможно, что там фейс-контроль. Потому обычный выскочка Макс не сможет разбавить почтенную компанию новосёлов.
Как всегда в точку. Меня уже в МОП не пускают. Постою, посмотрю через стекло, пока охранник не направится к выходу, и ухожу.
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airmax78
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Додано: Чет 19 лип, 2018 13:38
Первый написав:
Ось будинок відфарбований. Але на верхньому лівому живе молода мамочка, якій необхідно вигулювати дитину, і **а балкончик на палях,поверхом нижче погане опалення і маленька квартира - **а балкончик з виносом. Правіше жарко людині - **а кондишн на фасадній стіну. Ще правіше з площею краще тому **а балкон без виносу. Всім ТРЕБА. У всіх дуже вагомі причини.... і всі в ж***.
вы правда не видите разницы между "утеплить фасад шоп не мерзнуть" и "вынести балкон на полтора метра шоп было больше места"?
между "мне на секунду машину поставить" и "мне надо человека, которому тяжело ходить забрать"?
не верю шо не видите, троллинг таксибешный
кстати этот дом на саксе уже бозна скока лет с недостроенным мегабалконом стоит
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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kingkongovets
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Додано: Чет 19 лип, 2018 13:45
kingkongovets написав: alkasander написав: Loft написав:
при этом я сторонник того, что в стране ж..па. Если выехать за пределы Киева - оптимизмом не пахнет.
Оптимизмом не пахнет потому что наш народ в большинстве своем - конченные нытики. Так им легче оправдывать свою никчемность и лень.
неспособность связать одно с другим ("ж...пу в стране" и "рост налицо") тоже кое о чем говорит
зерна рашапропаганды о зубожинни, зраде и повсеместной коррупции падают в крайне благодатную почву
Я бы не списывал все на "рашопропаганду". Даже моя бабушка, которая жила долгое время на Донбассе но всю жизнь принципиально говорила по-украински, отмечала, что "... найбiльша радiсть для простого українця - коли в сосiда корова здохла..."
Так и живем: когда у меня все хорошо, а остальные - в ж...пе, радость хлещет через край ((((
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J_P
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