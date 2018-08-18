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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2343234423452346

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1137
Висота стель
4%
47
Гарний вигляд з вікон
9%
103
Гарні, "модні" МОПи
3%
32
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
23
Зручна локація
21%
244
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
80
Раціональне планування та метраж
16%
179
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
41
Ціна
19%
212
Якість будівництва
15%
176
Всього голосів : 1137
Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 09:49

  Первый написав:
  Faceless написав:
Serg-ik написав:Гулливер и центр мне не нужны. Видовая мне тоже не нужна. Мне 5-10 этаж. можно и по 600. не в муравейнике
Вы как то консолидируйте свои требования, аж интересно.

Зачем? Проценти по день покривають витрати на оренду, ще й на шубу вистачить.

В принципе, если 50 000 долл перевести в гривну, можно накопать депозит с ежемесячной выплатой под 16%, и после налогов будет в месяц примерно 15 000 :mrgreen:
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 09:54

  Serg-ik написав:
  барабашов написав:Serg-ik Будете ждать как и я возле Гулливера модный МОП и видовую и "па500"?

Гулливер и центр мне не нужны. Видовая мне тоже не нужна. Мне 5-10 этаж. можно и по 600. не в муравейнике

Это на 100% совпадает с описанием "Міста Квітів".
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Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 10:03

Faceless
А Я про що? Сам би так зробив, якби були гроші.
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Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 10:08

  airmax78 написав:
  Serg-ik написав:
  барабашов написав:Serg-ik Будете ждать как и я возле Гулливера модный МОП и видовую и "па500"?

Гулливер и центр мне не нужны. Видовая мне тоже не нужна. Мне 5-10 этаж. можно и по 600. не в муравейнике

Это на 100% совпадает с описанием "Міста Квітів".

Но я никак не понимаю функционал комнаты в 11 метров при условии, что там живет семья с двумя детьми. Это трёшка для семьи с одним ребёнком. И там кухня 11 метров- в панелях ничего нельзя перепланировать ( объединять).
Есть еще 4 к. квартира, но только первый этаж...
Кстати, эта особенность планировок в трёхе-комнаты в 11 метров-есть и в Лемонаде, и в Эврике...стандартного панельное строительство
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Serg-ik
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Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 10:31

  Serg-ik написав:
  airmax78 написав:
  Serg-ik написав:Гулливер и центр мне не нужны. Видовая мне тоже не нужна. Мне 5-10 этаж. можно и по 600. не в муравейнике

Это на 100% совпадает с описанием "Міста Квітів".

Но я никак не понимаю функционал комнаты в 11 метров при условии, что там живет семья с двумя детьми. Это трёшка для семьи с одним ребёнком. И там кухня 11 метров- в панелях ничего нельзя перепланировать ( объединять).
Есть еще 4 к. квартира, но только первый этаж...
Кстати, эта особенность планировок в трёхе-комнаты в 11 метров-есть и в Лемонаде, и в Эврике...стандартного панельное строительство

Подумайте как использовать пространство квартиры в целом, а не комнаты
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Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 10:40

  Serg-ik написав:
  airmax78 написав:
  Serg-ik написав:Гулливер и центр мне не нужны. Видовая мне тоже не нужна. Мне 5-10 этаж. можно и по 600. не в муравейнике

Это на 100% совпадает с описанием "Міста Квітів".

Но я никак не понимаю функционал комнаты в 11 метров при условии, что там живет семья с двумя детьми. Это трёшка для семьи с одним ребёнком. И там кухня 11 метров- в панелях ничего нельзя перепланировать ( объединять).
Есть еще 4 к. квартира, но только первый этаж...
Кстати, эта особенность планировок в трёхе-комнаты в 11 метров-есть и в Лемонаде, и в Эврике...стандартного панельное строительство

Пусть вам станет стыдно: https://youtu.be/fwbks0kNfQA
У некоторых 11 метров - это вся квартира с МОПом.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 10:46

В новом автографе люди негодуют . Если коротко те покупатели которые пришли в первые два дня стали возмущаться что им подняли цены на 10-13% . Похоже что Автограф уже обзавелся собственным оборотным капиталом и не желает упускать прибыль. Заметив что пришло много покупанов на старте решили быстро перерисовать ценники забрав возможность заработка у перекупщиков.


Самое интересное что на форуме еще никто не признался что " Я - перекупщик" , все рассказывают что для родителей, папы,мамы хотел купить :mrgreen:

http://forum.domik.ua/ul-zhmachenko-26-t34058-80.html
Живите своим умом!
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