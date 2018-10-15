Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
X-Fresh написав: а там частный дом строят одни товарищи. Ну и с прорабом разговорился, он как раз ждал машину с рабочими и материалами. Короче, строят этот большой элитный дом РУМЫНЫ! Тк наши специ уже давно разъехались а те что остались или халтурщики или лупят такие цены что Строительство становится золотым. Сейчас дешевле оказывается нанимать румын для стройки. Вот так вот
Вау! Я довго-довго сміявся))) Румунські таксисти в Києві пішли в будівельники)))) Звісно, адреси будинку немає))) Він, як і охрєновєнні ЗП електриків, таксистів, плиточників і паркувальникІв - існує лише в головах рожевоокулярників і продавців нерухомості)))
Тю. Конечно есть адрес. Фото завтра могу сделать. Если не веришь, подъедешь и сам посмотришь кто там работает. Потом посмотрю как ты будешь ржать
може ти перепутав молдаван або вуйків з Буковини з румунами?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Frant написав:Оце пан проффесор жжот. Видимо с дурки його не выпускают чтоб проверить своими глазами то что я говорю и переходит на личности. Це тоби пан проффесор не студенток за цицьки мацать, тут надо свою дупу поднять и поехать посмотреть на реалии рынка труда
Бла-бла-бла з кущів))) Респект00, ти поганий клоун! Двійка і на перездачу! Ти хоча би поцікався, яка середня ЗП в Румунії взагалі, і на їхніх будівництвах зокрема)))
Франт, в Румынии местным туго приходится. Цены европейские, а запрлаты не сильно от наших отличаются. Поэтому допускаю, что румынские строители вполне могли прельститься заработками в Украине. Более того, с недавних пор больше не существует "молдавского" языка. Соответственно нет больше и нации такой "молдаване". Теперь все там румыны. Присоединение Молдовы к Румынии, думаю, дело времени.
airmax78 написав:Поэтому допускаю, что румынские строители вполне могли прельститься заработками в Украине.
Разное бывает, у меня в 1993 году у одного весьма зажиточного товарища ремонт в квартире делали два шведа, он заработал много денег и был у него пункт в голове - хочу смотреть как шведы делают у меня ремонт, может мстил за что-то, дикие были времена, мы ему даже унитаз, краску и другие отделочные материалы из Швеции привезли, грузовичок небольшой туда погнали специально.
и под парком славы бурят и под аркой тоже - я же говорю шо можно подойти и посмотреть вблизи но чукча не читатель - его походу истина не интересует, ему главное побольше говнеца накинуть
Кинговец ты реально неадекватный. Как я вижу ты еще тот знаток геогрфии если у тебя вышки видны с моста метро.
тебе реально не заходит не только с первого, но и со второго раза - не пиши мне больше свою хню интересует вопрос? я сказал где и шо смотреть, рот закрыл, пошел, посмотрел и по итогу - доложил выполнять
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
відповідно до яких загальна площа квартири визначається як сума площ усіх приміщень квартири, убудованих шаф і літніх приміщень, підрахованих із такими знижувальними коефіцієнтами: для балконів і терас — 0,3; лоджій — 0,5; засклених балконів — 0,8; веранд, засклених лоджій і холодних комор — 1,0. http://www.osbb-inform.com.ua/2016/07/20/77-3/
хоча це можуть бути тепер "нові коефіцієнти" в нових ДБН
... ну дивись, це швидше лоджія(хоч на деяких малюнках ніби зображені виступи ~ 30см за межі стіни, бо як там насправді - не можу глянути, бо то треба заходити з іншого боку будівлі, а там паркан зливається з парканом особняків.....-покищо доступу з того боку нема! ).... - тобто, він виглядає так: трошечки розгорнутий кут ~ 120°, вліво ~ 2,3м і вгору ~ 2,6м, ну і ширина ~ 1,2м - коротше, це ніби лоджія шириною в метр з 20-30см виступом за фасад будинку....
п. с. ...ну і трохи менше, ніж 50К вбухав - якщо цінити по 0,5 то 14200/2(х5) = 35 500 - теж не мало! ...але,там трохи більше, ніж 5м2 по доках.....
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4