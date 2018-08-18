Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Если трамвай для пересичного так дорожает ввалюте, что говорить за недвигу. Без трамвая-можно. А без жилья-никак. P.S. Виталя и Ко-"всего" за 2,5 года нашли способ как откат сделать в размере 50%
не владею инфой полностью, но:
1) в харькове и запорожье похоже обычный шлак производства татра-юг (днепр) с у*** салонами и просто модными масками, они не низкопольные 2) разрекламированные львовские электроны безбожно пилят рельсы + львовяне не выдерживают сроки 3) песы изначально строились для питера (на синие питерские ливреи не обращали внимания?), они отказные и похоже их удалось купить очень выгодно
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Как сообщалось, Киевский горсовет в апреле текущего года согласовал привлечение EUR50 млн кредита коммунальным предприятием "Киевпастранс" от Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) на закупку трамваев, троллейбусов и вагонов фуникулера.
По условиям соглашения, процентная ставка не превысит 2,5% годовых, срок привлечения средств от пяти до 22 лет со времени последней выборки транша.
Faceless написав:А вы почитайте для сравнения. Тот Харьковский - 26 сидячих мест, то что собрались закупить - не меньше 60
Чем больше сидячих мест, тем меньше стоячих, причем меньше и общей человеко-вместимости. Я скажу, что в Одессе трамвайный парк сильно обновили за последние годы, много Ылитных трамваев стало, по крайне мере внешне визуально. А недавно я испытал чувство глубокого удовлетворения, когда на каком-то модном тоже Ылитном троллейбусе, водитель опустил подножки, вышел из салона, закрепил что-то, и инвалид в коляске выехал на улицу. Первый раз в жизни такое увидел. Хотя подумал, может это у нас провинциалов неожиданно так удивило с инвалидом, а в столице это обыденное явление.
Востаннє редагувалось freeze в Пон 19 лис, 2018 18:01, всього редагувалось 1 раз.
freeze написав:Всё, четыре часа идет сильный косой дождь, и начинают прокапывать уже панорамные конструкции, откуда-то с верхнего соседа сочится, мать их конструкторов задери. А дождь еще до ночи будет идти.
Вопрос к экспертам: неоднократно видел как нижнюю часть панорамного окна перекрывает нехилая батарея (это по проекту так). Т.е. и вида нету в этой части окна, и выглядит с улицы не айс. Вопрос: почему б просто не делать тогда окно не "от пола", а "на полметра от пола"?
Делают и так, и этак, и даже через этаж, то так, то этак
Faceless написав:А вы почитайте для сравнения. Тот Харьковский - 26 сидячих мест, то что собрались закупить - не меньше 60
Чем больше сидячих мест, тем меньше стоячих, причем меньше и общей человеко-вместимости. Я скажу, что в Одессе трамвайный парк сильно обновили за последние годы, много Ылитных трамваев стало, по крайне мере внешне визуально. А недавно я испытал чувство глубокого удовлетворения, когда на каком-то модном тоже Ылитном троллейбусе, водитель опустил подножки, вышел из салона, закрепил что-то, и инвалид в коляске выехал на улицу. Первый раз в жизни такое увидел. Хотя подумал, может это у нас провинциалов неожиданно так удивило с инвалидом, а в столице это обыденное явление.
все троллейбусы богдан и автобусы маз с мерседесовскими моторами такое умеют, они еще и наклоняются при погрузке инвалидов, трамваи тоже имеют такие трапы а трамваи в одессе - г***о, вы просто внутри не были или вам сравнить не с чем, маска на морде то таке
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.