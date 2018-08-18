Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Первый Вы сильно занижаете пенсии пересичных. Тёща почти сто баксов получает уже, при батоне 150-160 было(о оно как хунта пенсов давит!!!), так что норма - 3000грн/метр, но только рядом с парком и Бессарабкой!
airmax78 Эйр, поверьте - если продавану европрелести сломать голень в четырёх местах(так было к примеру с сыном-нахалом одной моей знакомой, не тех на cвежем GLS-e мамином учить на трассе пытался), то бумер пойдёт за два батла Хайка или Арсенала и лящ с пенделем. И одновременно СБУ будут слиты все данные по поводу пшековской резидентуры в приграничных отстойниках б*** где-нибудь возле Ковеля или Чопа Так что однуха в ЦП - далеко не свежий БэМэВэ почти без пробега и совсем почти НЕбитый!
ЦП премиум? Не смішіть форумчан. Багатоповерхова скворешня без стадіону для фізичних вправ і прибудинкової території в центрі загазованого міста? Преміум це вінтажні хрущі та бпс на окраїнах. Всі знають що тільки понаїхи пруться в центр. В ціні житло в малоповерховій забудови коло рейкового транспорту. Мода на мопи пройде, буде мода на обідрані стіни в парадному. Лофт З квартир перейде в лофт в мопах!
Зи. ЦП вже 4 роки. Тре порівнювати з 4річною, трохи ушатаною й подертою.
2 барабашов. 3 кгрн пенсія то у злочинців. У нормальних людей 1350 грн. Не будемо рівнятися на злочинців.