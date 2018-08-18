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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2970297129722973

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1247
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
110
Гарні, "модні" МОПи
3%
39
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
26
Зручна локація
21%
264
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
86
Раціональне планування та метраж
16%
195
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
49
Ціна
19%
233
Якість будівництва
16%
195
Всього голосів : 1247
Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 00:11

  Alex6 написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:
  Alex6 написав:
Без счетчика 1900 (с общедомовым), разница 50%

хотя в абсолютном выражении это 22 евро в месяц или 130евро в год, пара ботинок на распродаже.

130 евро за ботинки это слишком дорого, да и не покупаю я ботинки в машине езжу


я привык к ЕККО, там базовая цена 150-170 за любую обувь, при распродаже 120-130

я не люблю ходить в одной обуви по 5 лет, да и вообще не люблю ходить
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 00:13

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Оранжевый-хит сезона написав:да и вообще не люблю ходить


это не здраво, норма 8000 шагов в день
Alex6
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 00:17

  Alex6 написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:да и вообще не люблю ходить


это не здраво, норма 8000 шагов в день

согласен, записался в басейн
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Вів 11 гру, 2018 00:32

  UA написав:
  somilitark написав:Есть куча домов 80-хх годов,так называемые спецпроекты,они не очень дорогие,адекватных кондиций и с достаточным остаточным ресурсом,локации приличные,ремонт конечно надо будет делать капитальный,думаю сразу с хорошим ремонтом это будет дороговато

В этих домах нет квартирного счетчика тепла, утепление не соответствует современным требованиям и продавцы за ремонты 15 летней давности, хотят денег как за свежие.

ну прямо все хотят "па1000" за ремонт с паркетом, а не ламинатом, нормальной ванной, а не набитой дешёвой китайской похабщиной с Эпика, и кухней из материалов, которые выдерживают и кипяток, и удар падающим табуретом, и сделанной по какому то дизайнерскому проэкту, а не по плану, созревшему в мозге условного Флая с будуна после пасхи.
торгуйтесь если ищете и найдёте свой вариант.
барабашов
 
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