Додано: П'ят 18 січ, 2019 12:24

change_pm написав: Мое мнение, только наше руководство виновато в том, что мы все были не готовы. Мое мнение, только наше руководство виновато в том, что мы все были не готовы.



этому есть емкое и точное название - инфантилизм

причем инфантилизм постсовковый, рабский если хотите

все остальное - беллетристика этому есть емкое и точное название - инфантилизмпричем инфантилизм постсовковый, рабский если хотитевсе остальное - беллетристика

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.