этому есть емкое и точное название - инфантилизм
причем инфантилизм постсовковый, рабский если хотите
все остальное - беллетристика
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 18 січ, 2019 12:24
этому есть емкое и точное название - инфантилизм
причем инфантилизм постсовковый, рабский если хотите
все остальное - беллетристика
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: П'ят 18 січ, 2019 12:26
Додано: П'ят 18 січ, 2019 12:30
Додано: П'ят 18 січ, 2019 12:34
Ціни "вторинки" КРЖН стоять з середини 2018.
Так влаштує пана?
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
Додано: П'ят 18 січ, 2019 12:40
Додано: П'ят 18 січ, 2019 12:40
Вы не поняли, с чем соглашаетесь: это Вам диагноз "инфантилизм" поставлен
А вообще на эту тему куча копий уже сломана: применительно к КРЖН, то на ур0дство любого говностроя и "мордор-стайл" по плотности застройки любят вещать "рынок", "такое покупают", но на аргумент, что и "башни из балок и профнастила" рынок бы схавал по "демократичной" цене, если б не ДБНы, почему-то отмалчиваются.
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
Додано: П'ят 18 січ, 2019 12:49
Вы не поняли, с чем соглашаетесь: это Вам диагноз "инфантилизм" поставлен
А вообще на эту тему куча копий уже сломана: применительно к КРЖН, то на ур0дство любого говностроя и "мордор-стайл" по плотности застройки любят вещать "рынок", "такое покупают", но на аргумент, что и "башни из балок и профнастила" рынок бы схавал по "демократичной" цене, если б не ДБНы, почему-то отмалчиваются.[/quote]
Я не понял. Думал, что диагноз руководству. Если мне, то не согласен. Я охренительно активный человек, но не в выстраивании схем и не в давании взяток))) Интеллигентый и воспитаный, и кстати, немного дворянских кровей)))
Вообще, я прекращаю на эту тему, т.к. офтоп и мы это тут уже 20 раз в разных вариациях перетирали. Нема смысла.
Додано: П'ят 18 січ, 2019 13:23
а какая разница какой район? Хоть на похе, хоть в Фастове. Я писал исключительно о мопах и о их использовании, без привязки к району. А пох был выбран осознанно, так как я сейчас в борисполь чаще езжу чем в центр, и был нужен комплекс со своей нормальной закрытой территорией и нормальным двором и прогулочной зоной. Альтернативы этому комплексу на правом берегу нет от слова вообще, единственное более менее похожее это парк авеню, но все равно чуть не то пальто и там дороже.
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
Додано: П'ят 18 січ, 2019 13:36
Дорогой airmax. По вашему мнению, какой процент жителей модных домов заботятся об эмоциях окружающих?
Додано: П'ят 18 січ, 2019 13:50
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