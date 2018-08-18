Додано: П'ят 18 січ, 2019 12:49

Рыба-сом написав: kingkongovets написав: change_pm написав: Мое мнение, только наше руководство виновато в том, что мы все были не готовы. Мое мнение, только наше руководство виновато в том, что мы все были не готовы.



этому есть емкое и точное название - инфантилизм

причем инфантилизм постсовковый, рабский если хотите

все остальное - беллетристика этому есть емкое и точное название - инфантилизмпричем инфантилизм постсовковый, рабский если хотитевсе остальное - беллетристика



Согласен Согласен

Вы не поняли, с чем соглашаетесь: это Вам диагноз "инфантилизм" поставленА вообще на эту тему куча копий уже сломана: применительно к КРЖН, то на ур0дство любого говностроя и "мордор-стайл" по плотности застройки любят вещать "рынок", "такое покупают", но на аргумент, что и "башни из балок и профнастила" рынок бы схавал по "демократичной" цене, если б не ДБНы, почему-то отмалчиваются.[/quote]Я не понял. Думал, что диагноз руководству. Если мне, то не согласен. Я охренительно активный человек, но не в выстраивании схем и не в давании взяток))) Интеллигентый и воспитаный, и кстати, немного дворянских кровей)))Вообще, я прекращаю на эту тему, т.к. офтоп и мы это тут уже 20 раз в разных вариациях перетирали. Нема смысла.