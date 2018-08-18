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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 22 січ, 2019 23:42
zzzzzz
ты заплатил деньги, продавец подписал договор, нотариус поставил печать, ты взял этот договор в руки, забрал правоустанавливающие и побежал регистрировать в ЦНАП.
в это время продавец, как "законный собственник", у черного или серого нотариуса "продает" квартиру третьему лицу, права переходят, ЦНАП тебе отказывает, ты идёшь в суд или на комиссию в МинЮст.
потому, если сделка не между собой, то лучше не экономить на спичках, а сразу после сделки (35-40 минут) получить вытяг из реестра прав на недвижимое им-во, где покупатель уже собственник.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Yuri_T
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Додано: Вів 22 січ, 2019 23:47
Нашел свои записи по посещению Парковых озер, стоимость ремонта 120$ за квадрат. Такую цену мне озвучили в ОП. ( это было 7 ноября )
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Сер 23 січ, 2019 00:09
zzzzzz написав:
Нашел свои записи по посещению Парковых озер, стоимость ремонта 120$ за квадрат. Такую цену мне озвучили в ОП. ( это было 7 ноября )
А мне 165$ озвучивали осенью,и квартира с ремонтом достигала по 1150 за квадрат. Логика застройщика, раз на Оболони хаты стоят безумных денег, может и у нас приобретут чуть дешевле ? Ясень пень,люди ходили носом крутили,для Минского массива это дорого, а сейчас, скидочку сделали,до штуки спустились, и народ реально валит. Я за субботу и воскресенье, пока узнавал что почем? Человек 40 в ОП зашли, и на просмотры квартир ходили, в общем активно интересовались.Это факт
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necovi4
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Додано: Сер 23 січ, 2019 00:11
necovi4
Это цена ремонта за квартиру в 95 кв.м. , но вроде в ОП говорили что это не зависит от площади квартиры.
Насчет стоимости ремонта в Яскравом - не могу ничего сказать,не в курсе.
Живите своим умом!
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zzzzzz
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