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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3391339233933394

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1331
Висота стель
4%
52
Гарний вигляд з вікон
9%
115
Гарні, "модні" МОПи
4%
48
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
280
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
91
Раціональне планування та метраж
15%
206
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
52
Ціна
19%
251
Якість будівництва
16%
209
Всього голосів : 1331
Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 20:13

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

stm написав:
  trololo написав:
  Zebra написав:население -0.5% за год, прирост жилплощади +1%, итого +1.5% на рыло.


там где прирост жилплощади, там нет минуса по населению.

Сестру с мужем попросили срочно выехать со съемной квартиры. За 2 недели нашли без проблем новую. Квартира сдаётся 2 года, первый год - арендатор выехал в Германию, второй - девочка-блогер в Камбоджу. Хозяйка после первого оставила его счастливый глобус. Предложила выбирать страну в шутку. Но если тенденция продолжиться, то шутка-то будет и не шуткой )))


Просто сплошной хеппи энд.

В копилку об историях о «беременном кресле». Посидела и в декрет:-)
Провидец
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 20:30

  Провидец написав:Просто сплошной хеппи энд.

В копилку об историях о «беременном кресле». Посидела и в декрет:-)

Всё, беру всех друзей, друзей-друзей, идём на новоселье к сестре дружно крутить глобус )))
stm
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 21:00

Вести с полей...

Заброшу сюда свежий кейс если интересно.
Закрыта сделка купли-продажи микрогостинки общей площадью 20м2, Нивки, до метро порядка 4км, состояние "нужна серьезная косметика" но в принципе можно жить(сдавалась).
Думаю местные эксперты быстро назовут цену 8)
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 21:12

  Прохожий написав:Заброшу сюда свежий кейс если интересно.
Закрыта сделка купли-продажи микрогостинки общей площадью 20м2, Нивки, до метро порядка 4км, состояние "нужна серьезная косметика" но в принципе можно жить(сдавалась).
Думаю местные эксперты быстро назовут цену 8)

"пазавите МухА!!!"
он это ТАК долго искал... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
наверно всё же дороже цокАля с вуду-волчонком.
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 21:28

якщо невже ПА500, то 10куе
але якщо оператор учотка Прохожий мае iнтнигу, то через паузу викатить 20Ку
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 21:41

  flyman написав:якщо невже ПА500, то 10куе
але якщо оператор учотка Прохожий мае iнтнигу, то через паузу викатить 20Ку


29999 не ниже :mrgreen:
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 21:48

  zzzzzz написав:
  flyman написав:якщо невже ПА500, то 10куе
але якщо оператор учотка Прохожий мае iнтнигу, то через паузу викатить 20Ку

29999 не ниже :mrgreen:

нужно только обойки переклеить и назвать халупку смарт квартирой )) и 30к верняк ))
baffet
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 22:01

  Прохожий написав:Заброшу сюда свежий кейс если интересно.
Закрыта сделка купли-продажи микрогостинки общей площадью 20м2, Нивки, до метро порядка 4км, состояние "нужна серьезная косметика" но в принципе можно жить(сдавалась).
Думаю местные эксперты быстро назовут цену 8)

18
Kostia
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 22:12

  Kostia написав:
  Прохожий написав:Заброшу сюда свежий кейс если интересно.
Закрыта сделка купли-продажи микрогостинки общей площадью 20м2, Нивки, до метро порядка 4км, состояние "нужна серьезная косметика" но в принципе можно жить(сдавалась).
Думаю местные эксперты быстро назовут цену 8)

18

Меньше думаю 16-17. Но человек держит интригу )))
stm
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 22:13

Не она ? По характеристикам похожа.
https://www.country.ua/buy/flat/3127050.html
Живите своим умом!
zzzzzz
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