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Искатель написав:В последнее время часто пишут, мол, банки начали повышать проценты по депозитам. Кроме "Мегабанка", который устроил акцию на 11 дней (с 16 по 27) и повысил на 0,5% ставки по депо в гривне, больше не увидел ни одного банка, кто еще реально повысил ставки. Подскажите, плиз, куда смотреть. Спасибо.
Також не бачу обгунтованих депоставок,нажаль. Голосувати треба рубльом потрохи на вихід. За останній тиждень отримав декілька смс від БІС,Мега, з одного навіть дзвонили Проте коли глянув на їхні ставки -однозначно не бачу змісту рзміщати
Мені здається вкладчиків, яких можна було загнати на низькі ставки уже загнали, а інші просто не ведуться,
Коли збільшиться кількість останніх банки змушені будуть піднімати рівень ставок хоча б до рівня облігацій держави, тобто 7%
Таких рисков в БС не было и близко за всю историю независимой Украины. Так что 6.5% лично я банкетом считать отказываюсь. Кстати,ставки по евробондам мой тезис подтверждают. При таких рисках это не банкет,а ходьба по минному полю.
Согласен. К тому же, учитывая отсутствие, присутствия многих гусарский, да и всех оставшихся банков по регионам, картина видится довольно унылая.
Киев. 19 апреля. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) считает возможным в следующем году приступить к поэтапному увеличению гарантированной суммы возмещения с 200 тыс. грн до 600-800 тыс. грн, сообщил директор-распорядитель ФГВФЛ Константин Ворушилин. "Основная цель, которую ставит перед собой Фонд гарантирования, повысить гарантированную сумму возмещения вкладов… Мы считаем, что при определенных совместных усилиях мы вполне можем выходить на поэтапное увеличение гарантированной суммы возмещения вкладов в следующем году до 600-800 тыс. грн", - сказал он на брифинге в Киеве в четверг. При этом К.Ворушилин добавил, что для повышения гарантированной суммы возмещения вкладов необходимо стабилизировать финансовое положение ФГВФЛ и не допустить потери активов неплатежепособных банков.
Чтобы расплатиться по имеющимся долгам, Украине придется привлекать новые кредиты. Наша страна находится в замкнутом круге, выйти из которого поможет лишь экономическое чудо.
ФАКТ. Со времен независимости украинская экономика является дефицитной. Украина потребляет больше, чем производит, а дефицит покрывает с помощью кредитов. Как известно, в 1991 году у Украины был нулевой внешний долг. Сейчас у нашей страны накопился долг в размере 76 млрд долларов. Однако не так страшна сумма долга, как стоимость его обслуживания, которая составляет около 6-8% ВВП Украины. При этом, экономика нашей страны растет менее скромными темпами – всего на 2-3% в год.
ОБСЛУЖИВАНИЕ ДОЛГА. По оценкам Всемирного банка, в 2018-2019 годах Украине понадобится около 18 млрд долларов долгового финансирования. По оценкам украинского экономиста Виктора Скаршевского, в ближайшие три года на погашение и обслуживание долга Украине понадобится 26 млрд долларов. И это без учета финансирования дефицита бюджета. ГДЕ УКРАИНА ВОЗЬМЕТ ДЕНЬГИ? В планах украинского правительства – разместить евробонды на сумму 4 млрд долларов: 2,5 млрд долларов планируют привлечь в 2018 году и 1,5 млрд долларов – в 2019 году. Эти деньги, по прогнозам НБУ, пойдут на финансирование дефицита госбюджета. Также в Нацбанке надеются получить очередной транш от Международного валютного фонда. По словам заместителя главы НБУ Дмитрия Сологуба, МВФ может предоставить Украине кредит в размере 2 млрд долларов уже в начале третьего квартала 2018 года. Сологуб уверен, что Украина к этому времени успеет выполнить все требования организации. Помимо этого, НБУ надеется получить кредиты от Евросоюза и Всемирного банка. Ранее вице-президент Европейской комиссии Федерика Могерини заявляла, что транш в размере 1 млрд евро Украина может получить до конца 2018 года. А ХВАТИТ? По словам экономиста Виктора Скаршевского, 2018 год Украина способна пережить за счет золотовалютных резервов, а вот с 2019 года начнутся проблемы. Эксперт отмечает, что в 2019 году Украина не получит внешнего финансирования из-за двух избирательных кампаний и внутренней политической турбулентности. По этой же причине исчезнут иностранные инвестиции, которые и так мизерные. Обязательства же по внешнему долгу останутся. Скаршевский подчеркивает, что уже сейчас правительство должно начать переговоры с внешними кредиторами относительно реструктуризации долга. https://etcetera.media/skolko-deneg-ukr ... n_get_more
----- От по цій причині в 2018 році краще забрати вклади з банків і пересидіти виборчий 2019 рік в твердій валюті. Плату в $40 дол за $1000 вважаю не прийнятною,бо існує ризик втратити більше.
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW). Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
Ой+ написав:Товарищ хвастався в кінці 2016, що відкрив субординований у приваті на 5 років, сума 5 тис. Так що або не відкрив, або не забере.
мне кажеться это от чистого сердца!
Человек находит рецепт счастья и спешит им поделиться!
За это Спасибо! (и я ставлю Украинцу благодарности за ценные соощения) Тогда это был вклад в Привате (несмотря на домоклов мечь банкротства, и те кто рискнул, а это был таки риск после Дельты, те выиграли) а теперь человек "вошел в биржу" и как любой неофит пробует с нами поделиться новым способом!