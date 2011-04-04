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Завершити угоду можуть у першому кварталі 2020 року.
Польський власник Idea Bank Getin Holding S.A. виставив його на продаж. Відповідні наміри компанії про підписання листа з фондом прямих інвестицій оприлюднили на сайті Варшавської фондової біржі, пише Finclub.
«У листі про наміри фонд висловив бажання придбати 100% акцій Idea Bank, що базується у Львові, і до 100% ТзОВ "Нью Фінанс Сервіс», зі штаб-квартирою в Києві», – йдеться в повідомленні холдингу.
Назву фонду поки що не вказують. Натомість у листі зазначають, що він впродовж шести тижнів вивчатиме компанії та проведе комплексну юридичну експертизу, а після її позитивного висновку погодить умови транзакції, включно з розміром пакету акцій і часткою потенційної угоди.
Getin Holding S.A. погодиться надати фонду виключні права на переговори про продаж банку та «Нью Фінанс Сервіс» на період із 1 січня 2020 року. Завершити угоду можуть у першому кварталі 2020 року.
Повідомлення підписали з головою Idea Bank Піотром Качмареком. Регулятивний капітал банку станом на 1 жовтня становив 877,5 млн грн.
Додамо, що Getin Holding S.A. володіє Idea Bank (Польща), Idea Leasing, Idea Expert, Tax Care, M.W. Trade, Idea Bank (Україна), Idea Bank (Білорусь), Idea Bank (Румунія) та Carcade (Росія). Найбільша частка Getin Holding S.A. належить громадянину Польщі та Мальти Лешеку Чарнецьки.
Головний офіс Idea Bank розташований у Львові на вул. Валова, 11.
jump написав:Завершити угоду можуть у першому кварталі 2020 року.
Польський власник Idea Bank Getin Holding S.A. виставив його на продаж. Відповідні наміри компанії про підписання листа з фондом прямих інвестицій оприлюднили на сайті Варшавської фондової біржі, пише Finclub.
«У листі про наміри фонд висловив бажання придбати 100% акцій Idea Bank, що базується у Львові, і до 100% ТзОВ "Нью Фінанс Сервіс», зі штаб-квартирою в Києві», – йдеться в повідомленні холдингу.
Назву фонду поки що не вказують. Натомість у листі зазначають, що він впродовж шести тижнів вивчатиме компанії та проведе комплексну юридичну експертизу, а після її позитивного висновку погодить умови транзакції, включно з розміром пакету акцій і часткою потенційної угоди.
Getin Holding S.A. погодиться надати фонду виключні права на переговори про продаж банку та «Нью Фінанс Сервіс» на період із 1 січня 2020 року. Завершити угоду можуть у першому кварталі 2020 року.
Повідомлення підписали з головою Idea Bank Піотром Качмареком. Регулятивний капітал банку станом на 1 жовтня становив 877,5 млн грн.
Додамо, що Getin Holding S.A. володіє Idea Bank (Польща), Idea Leasing, Idea Expert, Tax Care, M.W. Trade, Idea Bank (Україна), Idea Bank (Білорусь), Idea Bank (Румунія) та Carcade (Росія). Найбільша частка Getin Holding S.A. належить громадянину Польщі та Мальти Лешеку Чарнецьки.
Головний офіс Idea Bank розташований у Львові на вул. Валова, 11.
... як тут кажуть - багато букОффф - неосилив - то Ідею продають, а хто саме хоче купити?(з якої країни? )
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!