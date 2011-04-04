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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 726727728729
Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 10:40

Депо в грн вниз на 4% за півроку.
Депо в валюті біля 1%. :(
https://finclub.net/video-foto/kruglyj-stol-chto-budet-s-depozitami-v-2020-godu-online.html
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 10:49

  Козак-характерник написав:Відомий український експерт-економіст Олег Соскін :P заявив, що курс долара в Україні може різко зрости.

Не виключає експерт того, що курс досягне позначки 50 грн за 1 долар.


Я тоже "эксперт", т.к. считаю что курс может быть и 50, и 60, и 20, и 29 и т.д.
А также не исключаю, что курс можут быть и 55, и 35, и 28, и 19 и т.д. :D

ИМХО настоящий эксперт должен сказать, что существует 60-процентная (или 70, 80 и т.д.) вероятность того, что курс будет 50. А другой эксперт может сказать, что существует 80-процентная вероятность того, что курс будет 50. Тогда, если курс действительно будет 50, обоих экспертов можно действительно считать экспертами, при чем второго эксперта более авторитетным экспертом.
А всякие "может быть", "возможно", "не исключено", "есть предпосылки" и даже "вполне вероятно" (без указания насколько вероятно) - это не "экспертиза"
Victor37
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2020 11:03

  Квесторе_поверніться написав:
  jurasja написав:
  Квесторе_поверніться написав:Jurasja, на обидві.


Оформил дебетку по вашей ссылке. Подскажите, что мне могли лишнего подключить и как это убрать))) Как я понял, категории кешбека здесь выбирать нельзя, их автоматом дает банк

Тут оферта https://www.forward-bank.com/cards/koko ... _debet.pdf
має бути
Активувати Послугу «SMS-сервіс» Ні
Участь Клієнта у Програмі страхування: Ні
Якщо замість "ні" стоїть "так" то оферту не підписувати...мають переробити.
СМС може бути підключено, його можна потім відключити.
Кешбек це програма Кльована вигода категорії визначає банк наперед на місяць часу.
Не забути про 1000 грн незнижувальний залишок щоб абонка 15 грн не капала.
А Ви як карту будете отримувати?


Карту получил на Дарницкой площади в Киеве. Смс перевел в пуш. Звонил на гарячую линию, они говорят что посмотреть не могут, подключена ли мне страховка или нет :shock: Потом в договоре нашел ее. Все ок, не подключена
Провел 2 траты. 1 в Портере, 2-ю в МакДональдсе. Когда ждать печенек от банка? )))
jurasja
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  #<1 ... 726727728729
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