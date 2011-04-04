RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 771772773774
Повідомлення Додано: Чет 27 лют, 2020 00:36

  lubopytnaya написав:
  ihorsic написав:Понятно что это дело личное каждого но..... КТО РИСКУЕТ ДЕПОНУТСЯ В АЛЬФА БАНКЕ ПО $$$ на пять лет???

Например, я :wink:
Но не вижу в этом никакого риска.
И не только в Альфе, но и в других банках у меня все валютные вклады на долгосроках от трех до пяти лет
Именно поэтому у меня процентные ставки были 8,5%, когда во всех банках 5,5%-6,0%
Да и сейчас у меня ставки 5,75%-6% еще несколько лет будут действовать.

Ну, а если не судьба, то, как говорится: "Бог дал - Бог взял" :mrgreen:

Для справки в АЛЬФЕ без пополнения.
А так да все по этому плану работают. Только банкиры тоже не спят. Глобус обрубил, РВС вообще сбежал другие под фонд забиты. Поиск идёт всегда....
Слава Украине! Слава Героям! Слава Нации! Смерть врагам!
ihorsic
 
Повідомлень: 545
З нами з: 07.04.10
Подякував: 29 раз.
Подякували: 27 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 771772773774
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: lubopytnaya і 2 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банки з підмоченою репутацією. Антирейтинг 1 ... 23, 24, 25
wolt450 » Пон 04 кві, 2011 18:22
244 213614
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 08 бер, 2019 15:23
octopus
Имеют ли право банки на конфискацию имущества? 1 ... 4, 5, 6
Anonymous » Сер 11 кві, 2012 14:31
50 81945
Переглянути останнє повідомлення
Пон 20 лис, 2017 12:18
Stringer
Банки збільшують пільговий період за кредитними картками (до 1, 2
R2 » П'ят 27 тра, 2016 11:42
18 21068
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 10 лют, 2017 13:45
alex66food

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.