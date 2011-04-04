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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 27 лют, 2020 00:36
lubopytnaya написав: ihorsic написав:
Понятно что это дело личное каждого но..... КТО РИСКУЕТ ДЕПОНУТСЯ В АЛЬФА БАНКЕ ПО $$$ на пять лет???
Например, я
Но не вижу в этом никакого риска.
И не только в Альфе, но и в других банках у меня все валютные вклады на долгосроках от трех до пяти лет
Именно поэтому у меня процентные ставки были 8,5%, когда во всех банках 5,5%-6,0%
Да и сейчас у меня ставки 5,75%-6% еще несколько лет будут действовать.
Ну, а если не судьба, то, как говорится: "Бог дал - Бог взял"
Для справки в АЛЬФЕ без пополнения.
А так да все по этому плану работают. Только банкиры тоже не спят. Глобус обрубил, РВС вообще сбежал другие под фонд забиты. Поиск идёт всегда....
Слава Украине! Слава Героям! Слава Нации! Смерть врагам!
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ihorsic
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