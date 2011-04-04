RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1000100110021003
Повідомлення Додано: Суб 08 сер, 2020 00:17

  uaprofi написав:а кто из банков в субботу уже сумеет отправить и принять СЭП?
уже есть такие?

Вами так горячо любимая Альфа - самая первая!
Vorlon
 
Повідомлень: 8759
З нами з: 14.06.13
Подякував: 427 раз.
Подякували: 916 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 08 сер, 2020 00:34

  uaprofi написав:а кто из банков в субботу уже сумеет отправить и принять СЭП?
уже есть такие?

Как минимум, альфа, моно, аваль. Бегемот только принимает.
Bosstone
 
Повідомлень: 1637
З нами з: 21.04.10
Подякував: 625 раз.
Подякували: 180 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 08 сер, 2020 05:58

  uaprofi написав:а кто из банков в субботу уже сумеет отправить и принять СЭП?
уже есть такие?

Пока что не известно чтобы кто-то даже просто работал за пределами "стандартного" операционного дня 9-17, тоесть чтобы созданный например в три ночи платеж сразу отмечался как проведенный или чтобы наоборот деньги в три часа ночи были зачислены на счёт клиента.

А так со слов НБУ уже в первый день работы все ~70 банков проводили платежи в режиме 23/7.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • UK, EU та PL рахунки в TransferWise transferwise.com/invite/u/vitaliyb44
  • Найдешевший переказ грошей за кордон. Там і про найдешевший переказ грошей в Україну. cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
vitaliy_berdinskikh
Аватар користувача
 
Повідомлень: 919
З нами з: 06.08.19
Подякував: 236 раз.
Подякували: 91 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 08 сер, 2020 10:04

  freeze написав:
Shaman написав:
  freeze написав:
У них украли нахаляву, поэтому тут всё обыденно и банально.
Я не знаю, а кто-то реально сомневается, что деньги Суркисам вернут ?
С нашими судами зелёная команда еще как-то может порешать, но Суркис сказал, что дальше будут международные суды.


слишком самоуверенное заявление - больше похоже, что все-таки связанные лица - 250 лямов депозит просто так - ха-ха
как раз международные суды имеют практику анализа таких хитросделанных бизнесменов - как Беню раскатали в Америке :D


Да, Березовский тоже так самоуверенно думал. А потом оказалось, что английскому суду до сраки Путин, политика, где кого в Америке раскатывают.
Удивительный независимый суд.
Упёрли Шариковы у бизнесмена четверть миллиарда долларов и думают, что традиции 1917 года сильны в Лондоне ? Серьёзно ))) :lol:


Вы тут все с ног на голову перевернули - мастерство демагогии :mrgreen:
запасаемся попкорном - посмотрим, чем закончится первая серия американских судов 8)
Shaman
 
Повідомлень: 430
З нами з: 29.09.19
Подякував: 42 раз.
Подякували: 89 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 08 сер, 2020 10:07

Re: Байки про банки і не тільки....

Shaman написав:
  freeze написав:
Shaman написав:[quote="5031481:freeze"]

У них украли нахаляву, поэтому тут всё обыденно и банально.
Я не знаю, а кто-то реально сомневается, что деньги Суркисам вернут ?
С нашими судами зелёная команда еще как-то может порешать, но Суркис сказал, что дальше будут международные суды.


слишком самоуверенное заявление - больше похоже, что все-таки связанные лица - 250 лямов депозит просто так - ха-ха
как раз международные суды имеют практику анализа таких хитросделанных бизнесменов - как Беню раскатали в Америке :D


Да, Березовский тоже так самоуверенно думал. А потом оказалось, что английскому суду до сраки Путин, политика, где кого в Америке раскатывают.
Удивительный независимый суд.
Упёрли Шариковы у бизнесмена четверть миллиарда долларов и думают, что традиции 1917 года сильны в Лондоне ? Серьёзно )))


Вы тут все с ног на голову перевернули - мастерство демагогии :mrgreen:
запасаемся попкорном - посмотрим, чем закончится первая серия американских судов 8)[/quote]

Причем тут американские суды ?
Суркисы туда не будут подавать иски.
Может вы впридачу к любви к национализациям еще и не различаете еврейские фамилии ? Так они разные у каждого человека.
На основании чего у Суркисов уперли депозитов на 250 млн долларов ? На основании того, что у Суркиса 8 процентов акций 1＋1, а мажоритарным акционером является Коломойский ? Как то напоминает беспредельные 90-е годы.
А депозиты у бывшей жены второго Суркиса уперли на основании того, что она 42 года назад была его женой и 41 год назад они развелись ?
freeze
4
 
Повідомлень: 17892
З нами з: 02.07.14
Подякував: 4340 раз.
Подякували: 7029 раз.
 
Профіль
22
3
5
Повідомлення Додано: Суб 08 сер, 2020 11:40

  freeze написав:
  Shaman написав:
  freeze написав:
Да, Березовский тоже так самоуверенно думал. А потом оказалось, что английскому суду до сраки Путин, политика, где кого в Америке раскатывают.
Удивительный независимый суд.
Упёрли Шариковы у бизнесмена четверть миллиарда долларов и думают, что традиции 1917 года сильны в Лондоне ? Серьёзно )))


Вы тут все с ног на голову перевернули - мастерство демагогии :mrgreen:
запасаемся попкорном - посмотрим, чем закончится первая серия американских судов 8)


Причем тут американские суды ?
Суркисы туда не будут подавать иски.
Может вы впридачу к любви к национализациям еще и не различаете еврейские фамилии ? Так они разные у каждого человека.
На основании чего у Суркисов уперли депозитов на 250 млн долларов ? На основании того, что у Суркиса 8 процентов акций 1＋1, а мажоритарным акционером является Коломойский ? Как то напоминает беспредельные 90-е годы.
А депозиты у бывшей жены второго Суркиса уперли на основании того, что она 42 года назад была его женой и 41 год назад они развелись ?


не приписывайте мне того, чего нет;)
если Вы читали мои сообщения, то в целом я сторонник либертарианских идей. но свобода не значит, что можно свободно "нажухивать" остальных.
национализация Привата - тема на многабукаф, а если вкратце, то у вменяемых людей нет сомнений что Беня вывел деньги на подконтрольные фирмы - то бишь кинул всех деполюдей Привата - на форуме очень трепетно относятся к правам деполюдей)))
тут выше предлагали, что Приват надо обанкротить, а не национализировать - но было бы такое цунами, что бесполезно гадать, чем бы закончилось. Фонда гарантирования на всех бы точно не хватило :mrgreen:
а связь Суркисов и Бени - я думаю там намного больше пересечений, чем 1+1 - было бы интересно послушать в открытом английском суде. про американские суды Вы же сразу поняли, о ком речь, все связано - там тоже может много интересного всплыть.
по жене Суркиса - Вы никогда не слышали, как записывают активы на родственников? :shock: я уж молчу, а как она заработала этот депозит)))
и про бизнесмена повеселили - у нас пока к сожалению олигархи(((
Shaman
 
Повідомлень: 430
З нами з: 29.09.19
Подякував: 42 раз.
Подякували: 89 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 08 сер, 2020 12:53

Re: Байки про банки і не тільки....

uaprofi написав:а кто из банков в субботу уже сумеет отправить и принять СЭП?
уже есть такие?
Сьогоднішній тест із вказаних Bosstone .
Альфа на Моно: 9.18 - 12.27
Аваль на Альфу: 9.52-12.10
Моно на Альфу: 9.21- ще в дорозі.
Першим двом плюс за роботу СЕП 23/7, а Моно поки що під питанням.
stryzhko
 
Повідомлень: 1243
З нами з: 04.10.16
Подякував: 305 раз.
Подякували: 233 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1000100110021003
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банки з підмоченою репутацією. Антирейтинг 1 ... 23, 24, 25
wolt450 » Пон 04 кві, 2011 19:22
244 215653
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 08 бер, 2019 16:23
octopus
Имеют ли право банки на конфискацию имущества? 1 ... 4, 5, 6
Anonymous » Сер 11 кві, 2012 15:31
50 83770
Переглянути останнє повідомлення
Пон 20 лис, 2017 13:18
Stringer
Банки збільшують пільговий період за кредитними картками (до 1, 2
R2 » П'ят 27 тра, 2016 12:42
18 21841
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 10 лют, 2017 14:45
alex66food

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.