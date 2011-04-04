Додано: Нед 02 жов, 2022 10:18

IMPRINTER написав: не хранить деньги в гривне - это заповедь была актуальна как для мирного времени, так, и тем более, - для военного. не хранить деньги в гривне - это заповедь была актуальна как для мирного времени, так, и тем более, - для военного.

Я только не могу понять, если у людей есть дол. и они не знают, где и как хранить их надо, то как они появились у них??? Если собирали постоянно и отказывали себе и семье, то суммы не большие и значит, что то хотели приобрести. Во время кризисов, как раз можно дешевле приобрести намеченное. А если суммы выше 100тыс.у.е. значит есть бизнес и чел. точно знает, как им распорядится надо и в какие активы в данное время может вложиться.Но, держать во время глобальных кризисов в стране монеты в наших банках, а тем более в грн., то...??? Народ тогда не понимает, что такое инфляция..., держать на вкладах не разумно. Хотя некоторые видят только одну сторону, когда на пару сотен или тыс. грн. получили по оконч. депоз. больше, чем у них было изначально.