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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 22 тра, 2024 07:20
Investor_K написав: sens написав:
https://t.me/yankiv_law/1335
Нацбанк передає інформацію в податкову щодо р2р переказів
Які ризики для пересічного?
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Додано: Сер 22 тра, 2024 07:23
klug написав: посетитель написав: sens написав:
https://t.me/yankiv_law/1335
Нацбанк передає інформацію в податкову щодо р2р переказів
Це відкрита статистична інформація від НБУ.У вашому ж посиланні прямо виділено.
Я спочатку теж так подумав, але сума у 600к дещо зовсім трошки замала для відкритої статистики. Там замазано хто здійснив і, певно, картка чи рахунок. У коментах ніби сходяться на тому, що це був один платіж і т.я. сума більша за 400к, то потрапив на фінмон. Не ясно лише, що це за р2р пропускає 600к одним махом.
У мене особисто приблизно до 100 переказів з моїх карток різних банків на картку в одному банку ,загальний обсяг за 1 рік більше ніж у листі в оповіщенні. Є над чим подумати.
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Додано: Сер 22 тра, 2024 11:34
Шановні форумчани, долучайтеся до обговорення👇Банкіри назвали найкращий спосіб позбутися проблемних боргів
Чи стикалися ви самі, або знаєте приклади вирішення питань з проблемним боргом? Користувалися реструктуризацією? Можливо, знаєте інші дієві варіанти? Поділіться, будь ласка.
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Додано: Сер 22 тра, 2024 19:24
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