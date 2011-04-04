Непередбачені дії
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 22 тра, 2024 07:20
Додано: Сер 22 тра, 2024 07:23
У мене особисто приблизно до 100 переказів з моїх карток різних банків на картку в одному банку ,загальний обсяг за 1 рік більше ніж у листі в оповіщенні. Є над чим подумати.
Додано: Сер 22 тра, 2024 11:34
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Банкіри назвали найкращий спосіб позбутися проблемних боргів
Чи стикалися ви самі, або знаєте приклади вирішення питань з проблемним боргом? Користувалися реструктуризацією? Можливо, знаєте інші дієві варіанти? Поділіться, будь ласка.
Додано: Чет 23 тра, 2024 15:24
Аметист точно все описав. СБ банку може самостійно без поліції винести вердикт і по-тихому сплавити "проблемного клієнта" Але звісно, для цього повині бути причини. Ніхто відразу нового клінта не виганятиме. НБУ карає величезними штрафами, якщо банк за кимось не догледів, то ж банк краще розпрощається з якимось підозрілим клієнтом, ніж буде наражати себе хоч на одновідсоткову небезпеку сплатити штраф.
Додано: Чет 23 тра, 2024 19:06
Київстар у грудні 2023...
Київстар почав розсилати SMS про відключення 3G👇
Київстар планує припинити підтримку 3G для подальшого розвитку 4G-мережі та впровадження нових технологій.
Рекомендуємо увімкнути 4G/LTE на вашому смартфоні, щоб надалі користуватися швидкісним мобільним інтернетом та звʼязком. Інформування про дату відключення 3G відбудеться заздалегідь.
Додано: Чет 23 тра, 2024 19:14
Цікаві. Під час блекаутів 4Г дох перши, а 3Г ще якийсь час тримався. І ще цікаво чи 2Г залишать, VoLTE у мене й досі не пахне.
Додано: Чет 23 тра, 2024 19:34
и это при том, шо киевстар до сих пор явно не полностью оправился после декабрьского факапа... и до сих пор бывают глюки и биллинга, и аппки, и смс "теряются". Осталось еще принудительно попереводить оставшихся клиентов на "улучшенные" более дорогие тарифы. Сразу бы переводили на какой-нибудь "5г-" По многочисленнвм просьбам трудящихся.
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