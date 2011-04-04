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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1856185718581859

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.7 5 235
Більше десяти
14%
32
Від п'яти до десяти
27%
64
В чотирьох
11%
27
В трьох
11%
27
В двох
13%
30
Користуюся одним
11%
26
В жодному
12%
29
Всього голосів : 235
Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2024 07:13

  Ukrainian написав:Про чергове блокування рахунку нещодавно на спеціалізованому форумі “Мінфін” повідомив клієнт одного з великих банків. “Мій рахунок був несподівано заблокований, і банк навіть не потрудився пояснити причину відмови в обслуговуванні. Усі мої спроби дізнатися, що сталося, були марними. Monobank не відповідав на мої запити, і я відчув себе абсолютно проігнорованим. Важливо зазначити, що я ніколи не порушував правил користування банком, не мав великих сум на рахунку і взагалі завжди дотримувався усіх умов“, – написав клієнт.

У відповідь в банку зазначили, що зважено приймають рішення щодо можливості обслуговування клієнта, аналізуючи інформацію з перевірених джерел. “На сьогодні було прийнято рішення відмовити вам у користуванні карткою monobank. Повідомити вам точну причину відмови не можемо через політику банку”, – відповіли представники банку.

Найчастіше в таких випадках йдеться про порушення, яке було виявлено фінансовим моніторингом. Банки не називають це порушення та не повідомляють деталі спеціально, щоб правила не навчились обходити. Ймовірно, банк вирішив, що обслуговувати такого клієнта надто ризиковано.

Найкращий захист самостійно закрити рахунки. Всі виплати можна оформити через Укрпошта.
sens
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