Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Фігурантам справи оголошено підозру за ч.2 ст.28 та ч.1 ст.218-1 Кримінального кодексу України. Їх підозрюють у доведенні банку до неплатоспроможності - умисних діях із корисливих мотивів, вчинених пов’язаними з банком особами за попередньою змовою, що призвели до віднесення установи до категорії неплатоспроможних і завдали значних збитків кредиторам.
Т.е. имущество у физиков от АО, конечно, отвязано и поэтому не идёт в уплату по долгам АО. Но за личные действия есть и другая ответственность.