Депозитний огляд, липень, від фінанс.юа
https://finance.ua/ua/saving/deposits-review
макс 18%
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Додано: Чет 17 лип, 2025 11:35
Депозитний огляд, липень, від фінанс.юа
https://finance.ua/ua/saving/deposits-review
макс 18%
Додано: Чет 17 лип, 2025 16:24
Re: Байки про банки і не тільки....
С удивлением узнал, про депозиты.Оказывается обязанности по их возврату банк может передавать другим.По крайней мере приват так считает.То есть вы принесли деньги в приват на депозит, через год приходите их забирать, а банк вам говорит идите в фирму "рога и копыта" мы с ними договор заключили и теперь не мы вам должны, а они.А мы вам ничего не должны.
И вот более десяти лет человек пытается забрать деньги по депозиту.Ответ привата:
"Відповідач заперечує проти заявленого позову в повному обсязі, вважає його необґрунтованим та просить відмовити у його задоволенні в повному обсязі, посилаючись на укладений 17.11.2014 року договір про переведення боргу між ПАТ КБ «ПриватБанк» та ТОВ «ФК «Фінілон», згідно з яким зобов`язання банку перед вкладником були передані новому боржнику. Зазначає, що переведення боргу здійснено відповідно до умов банківського обслуговування, які передбачають можливість переведення боргу за відсутності письмових заперечень вкладника"
А если рассмотреть зеркальную ситуацию.Клиент берет кредит в привате, а отдавать говорит иди в фирму "рога и копыта" я с ними договор заключил и теперь они вам должны, а не я.
Клиент у нас лох всегда получается.
Додано: Чет 17 лип, 2025 16:37
Re: Байки про банки і не тільки....
Если Приват согласится на такой пункт в договоре, то да. Никакой Кодекс не запрещает.
Поправка - клиент, который подписывает договор на таких условиях. Да, в большинстве случаев лох, но виноват в этом не Приват.
Вообще не думаю, что такая передача - это распространённая практика. В данном случае речь о довольно уникальном долларовом депо в 10%, которые Приват заключал на излёте своего бытия частным. Причём у меня такое было и мне его уже после национализации честно выплатили вовремя и с процентами за весь срок. Не понятно почему с этим мужиком пошло не так.
Ну и, собсно, согласно статье, суд сказал Привату, что нефиг. Так что таки не может передавать. Тянуть 10 лет с выплатой может.
Додано: Чет 17 лип, 2025 16:51
Формально всё верно.Но с таким раскладом пользоваться нашей банковской системой вообще не получится.Так как все документы прописаны так что если что банк всегда прав, а клиент нет(а касательно финмониторинга так там даже документов нет фактически).Вот и получается что ты или не пользуешься или лох.
Вопрос куда смотрит регулятор уже банальный.
Додано: Чет 17 лип, 2025 16:55
Re: Байки про банки і не тільки....
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