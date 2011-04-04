Додано: Нед 27 лип, 2025 07:36

Це означає, що громадянин, який працює офіційно і споживає товари в Україні, віддає значну частину доходів державі — до 50–60% у підсумку, якщо врахувати:





2 yama : Навіщо туповатим ухилянтам від податків, які не користуються з цієї причини БС України , заходити по ночам і умнічать? Ну у тебе ж розуму як у інфузорії , сам ти не користувався і не знаєш, проте треба прийти і щось розказувати серед ночі.Порядок входу в додаток Ощаду.По замовчуванню Фейc id. Ок, не дав йому фейс. Просить пароль входу в додаток. Кажу, що забув. Просить пароль з вхідного номера , продиктований роботом . Оператор чітко каже, що цей номер нікому не передавати, «не призначений для телеграм , вайьер, лише для входу в додаток ощад».Ок, я наприклад передав його шахраю, вводжу в додаток. Тепер просить номер картки . Ладно , це не великий секрет для шахрая. Вводжу. Але тепер просить pin-код картки.І лише після цього пропонує ввести нові паролі. При цьому ще і смс приходить від банку.ІЯ б не сказав що це дуже простий вхід.Я більше схильний думати , що тут шахраї працюють через функціонал «зняти без картки».Для цього їм в банкоматі треба ввести пароль , який я отримую . Ну і звісно виманити від мене цей пароль , чи липовим дзвінком з банку , чи ще якось .Але питання лишається відкритим: треба знати номер картки, де є суттєві суми .Ще є вірогідність, якщо все ж вдалось їм ввійти в додаток, відкрити миттєву кредитку і її обнулити .Тому yama у воюючій країні обирає:1. Не воювати2. Не платити зарплату тим , хто воює замість нього , отримуючи свою ЗП в кріпті, без сплати ПДФО і ЄСВ, нУ і купуючи товарі, які не мали митного оформлення і відповідно з них бюджет нічого не отримав.Смарт , який під сракою їздить по Львову, також на польських номерах?